Tristezza addio: ritrova buonumore e benessere con la cromodieta

Fin dalla notte dei tempi il colore degli alimenti è stato importantissimo: indispensabile per la sopravvivenza, indicava il pericolo dell'ingerire una bacca sbagliata che poteva portare alla morte: il suo colore (e sapore) diventava fondamentale per poterla riconoscere. Qui un piccolo vademecum per lasciarsi guidare dal colore giusto!



Rosso: il colore della passione. Gli alimenti con questo colore sono ricchi di licopene, prezioso alleato per la salute della pelle, in grado di prevenire diverse forme tumorali, almeno secondo alcune ricerche. Ottimi alleati nella protezione delle patologie cardiovascolari, i cibi rossi aiutano anche a prevenire l'aterosclerosi. Sì dunque a pomodori, fragole e ribes rosso: freschezza e tanto gusto.



Bianco: gli alimenti bianchi aiutano a combattere ipertensione e ateriosclerosi, oltre a mantenere ottimali i livelli di colesterolo nel sangue. A questa tipologia appartengono aglio, cavolfiore, cipolle, finocchi, ma anche la frutta come pere, mele e mandorle: non c'è che l'imbarazzo della scelta.



Verde: qui i vegetali a foglia scura la fanno da padrone. Spinaci, bietole, piselli, rucola, broccoli, cicoria e legumi sono detossinanti, depurano il sangue e migliorano la salute del cuore. I vegetali e la frutta come peperoni, basilico, broccolo, prezzemolo, zucchine e kiwi sono ricchi di sali minerali e inoltre sono consigliatissimi in gravidanza perché stimolano la produzione di acido folico.



Giallo: questo bellissimo colore, simbolo della luce, nell'Ayurveda è collegato allo stomaco. Via libera dunque a olio extravergine d'oliva, brodo vegetale, miele e tè giallo cinese. Tra la frutta, perfetto il consumo di ananas, che aiuta a drenare l'organismo migliorando l'ossigenazione. Gli alimenti gialli svolgono un'azione efficace contro l'invecchiamento e contribuiscono a migliorare la circolazione grazie al contenuto di polifenoli.



Blu/viola: i cibi come melanzane, fichi, uva nera, prugne, frutti di bosco, mirtilli sono ideali per proteggere dalle patologie cardiovascolari. Inoltre, migliorano la struttura dei capillari riattivando il microcircolo, oltre a stimolare la funzione urinaria. Buoni e generosi, insomma.



Arancione: questo colore è classicamente abbinato agli alimenti ricchi di betacarotene, quali la zucca, le carote, le albicocche e le pesche. Preziosi per una avere una pelle elastica e giovane, sono in grado di proteggere la vista e l'organismo dai danni causati dai radicali liberi. Le antocianine presenti nei vegetali arancioni hanno proprietà antinfiammatorie, anticoagulanti e svolgono un'azione preventiva contro i tumori.



Qualche consiglio furbo? Al mattino prepariamo una spremuta di agrumi, magari mischiando arance e pompelmo: ricchi di antociani e vitamina C, avranno un effetto drenante e energetico. Se invece vogliamo combattere la stanchezza, facciamo il pieno di alimenti arancioni, rossi e gialli. Alla solita insalata aggiungiamo il radicchio: è un'ottima fonte di zinco, ferro a apporta il giusto contenuto di fibre.