Olio di semi di lino: le sai proprio tutte?

Originario del Medio Oriente e diffuso in tutto il bacino del Mediterraneo, il Linum Usitatissimum è una pianta annuale, i cui frutti contengono minuscoli semi traslucidi da cui si ricava l’olio. Coltivato dai Babilonesi migliaia di anni fa, fu poi utilizzato anche dai Greci e dagli Egizi, che usavano le fibre per fabbricare tessuto e usavano poi i semi come alimento o per estrarne un olio prezioso per la salute.

Capelli bellissimi: per una chioma fluente e capelli bellissimi, niente di meglio che l'olio di semi di lino. Prezioso alleato, non solo sa contrastare la formazione delle doppie punte, ma grazie all'alto contenuto di acido linoleico è perfetto per idratare i capelli regolando la perdita di acqua. Inoltre, con l'acido alfa linoleico (omega 3), l'olio di semi di lino mantiene elasticità e resistenza, oltre ad avere importanti proprietà ristrutturanti. Per un impacco fai da te, basta mescolare tre cucchiai di latte a uno di olio di semi di lino, mescolare e applicare lasciando in posa per una trentina di minuti e poi risciacquare con acqua tiepida. Facile ed incredibilmente efficace, in caso di capelli fragili o un po' opachi se ne suggerisce l'uso almeno una volta alla settimana.

Elisir di giovinezza: l'olio di semi di lino è un eccezionale antiossidante ed è perfetto anche come antirughe. Grazie al suo contenuto di Omega 3 e Omega 6, mantiene alta la qualità delle cellule e dei tessuti, risultando quindi un ottimo anti age. Per la beauty routine casalinga può essere utilizzato come tonico struccante: bastano poche gocce su un batuffolo di cotone per rimuovere il trucco in maniera naturale ed efficace. Contro le rughe del contorno occhi o intorno alle labbra applichiamo quotidianamente un paio di gocce tamponate con un leggero massaggio nella zona interessata. L'olio è ideale anche contro le smagliature, per esempio quelle che purtroppo compaiono dopo un dimagrimento troppo veloce.

Stop alle infiammazioni: l'olio di semi di lino può essere utilmente impiegato anche per combattere le infiammazioni. Grazie al contenuto di acidi essenziali che il nostro organismo non è in grado di produrre da solo, facilita l'eliminazione delle tossine ed aumenta le difese immunitarie: ecco perché è utilizzato anche per la cura di eczemi e psoriasi. Anche applicato sull'epidermide, questo olio dalle mille virtù ha proprietà lenitive, nutritive, emollienti, cicatrizzanti e idratanti.

Amico del cuore: una ulteriore proprietà dell'olio di semi di lino è quella che trova applicazione in ambito cardiologico. Studi scientifici hanno dimostrato che l'acido alfa linolenico, di cui quest'olio è particolarmente ricco, funzioni molto bene come cardioprotettore e vasoprotettore oltre a contrastare significativamente l'ipertensione: un vero toccasana per la buona salute del nostro cuore.