Non solo per la prova costume: con lo sport fai il pieno di felicità   

Zona bianca, finalmente: oltre a ritornare a una vita (quasi) normale, le giornate lunghe e le temperature non ancora bollenti ci invitano a trascorrere del tempo stare all’aria aperta: il massimo per tonificarci e liberare la testa da pensieri e preoccupazioni. Riconquistare una forma fisica che ci permetta di superare alla grande la prova costume è importante, ma muoversi allontana la fatica e restituisce il sorriso. Naturalmente, felicità ed euforia vanno coltivate, per esempio esplorando nuove passioni, mettendosi in gioco con nuove discipline sportive e afferrando qualsiasi occasione buona per muoverci e capace di mantenerci giovani e di ottimo umore.

Mensa sana in corpore sano: praticare sport e fare attività fisica è fondamentale per il nostro benessere a livello sia fisico, ma anche emozionale e psicologico e gli antichi Romani lo sapevano molto bene. Dopo tanto tempo trascorso in casa, pigrizia e umor nero hanno preso il sopravvento, ma è il momento di dare una sferzata di energia positiva al nostro stile di vita e tornare ad essere attivi e vitali. Attenzione, però: affinché gli effetti benefici dello sport durino è necessario che l'attività sia regolare e che ci coinvolga piacevolmente.

Felicità, il momento è adesso: è importante ricordare che lo sport non è solo una buona abitudine per mantenersi in forma e belli tonici, ma è prezioso perché ha effetti benefici anche a livello ormonale. Quando svolgiamo attività fisica, infatti, il cervello rilascia endorfine, sostanze che aiutano ad alleviare il dolore, ridurre lo stress e generare una piacevole sensazione di euforia e benessere euforizzante: il modo migliore per combattere ansia e affaticamento e innecare una reazione immunostimolante. Non solo: praticare sport per almeno trenta minuti tre volte a settimana nel corso di un anno può produrre miglioramenti importanti per il benessere di soggetti afflitti da depressione, come evidenziato da ricerche sul campo,

Un cuore buono: grazie agli effetti del movimento, è possibile avere un miglioramento della circolazione sanguigna, con ricadute positive non solo a livello muscolare, ma anche di riduzione della ritenzione idrica, che contrasta la cellulite e migliora la bellezza dell'epidermide. Quando pratichiamo attività fisica, infatti, i muscoli che vengono sollecitati, il cuore si sente pompare e il respiro diventa più profondo e accelerato: un modo perfetto per ossigenare i tessuti e per rinvigorire tutto l’apparato cardiocircolatorio, che infonde un profondo senso di benessere.

Divertirsi, questo è ciò che conta: fare sport è quanto di meglio abbiamo a disposizione per stare meglio, sotto ogni aspetto. Ma affinché l’attività fisica continui a costituire uno svago e un momento felice di spensieratezza, occorre che ci entusiasmi, ci coinvolga e ci faccia stare bene. Costretti come siamo a fare ciò che dobbiamo, tra lavoro, famiglia e amici, che dobbiamo ricavarci un momento di pura libertà quando pensiamo al nostro benessere. Ad esempio, la musica è sempre un'ottima alleata: ci aiuta a sopportare meglio la fatica e ci regala buonumore. Il consiglio furbo? A fine allenamento gratifichiamoci con uno snack goloso e appagante: per esempio un buon frullato, un po' di cioccolato fondente o una manciata di frutta secca saranno perfetti per reintegrare le proteine e i sali minerali e ci regaleranno soddisfazione e vitalità.

Piccoli momenti di libertà: tra i tanti vantaggi che lo sport ci regala, sicuramente vi è quello di tenere lontani i problemi e lo stress della giornata, oltre a offrire la non poco rilevante opportunità di sfogare delusioni, rabbia e tensione, che di solito dobbiamo reprimere, buttando giù il boccone amaro. Fare sport dunque non è solo il massimo che possiamo fare per alleggerirci dal peso dei chili di troppo accumulati nel lungo inverno trascorso a casa, ma anche per scrollarci di dosso pensieri negativi che appensantiscono la testa e il cuore.