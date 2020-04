Moringa, un nome bizzarro per un albero miracoloso Istockphoto 1 di 17 Istockphoto 17 di 17 Istockphoto 17 di 17 Istockphoto 17 di 17 Istockphoto 17 di 17 Istockphoto 17 di 17 Istockphoto 17 di 17 Istockphoto 17 di 17 Istockphoto 17 di 17 Istockphoto 10 di 17 Istockphoto 11 di 17 Istockphoto 12 di 17 Istockphoto 13 di 17 Istockphoto 14 di 17 Istockphoto 15 di 17 Istockphoto 16 di 17 Istockphoto 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Annoverata tra i superfood per le sue importanti caratteristiche nutrizionali, la moringa è una pianta originaria dell'India nella zona dell'Himalaya.

Quasi totalmente commestibile, viene impiegata sia per l'integrazione alimentare, sia in ambito cosmetico.

Un aiuto al sistema immunitario: ricca di grassi "buoni", gli omega 3-6-9, la moringa che sono un importante aiuto per mantenere in buona salute la membrana cellulare e quindi l’intero organismo. Inoltre, grazie alla elevatissima quantità di vitamina C, ben superiore a quella dell’arancia, oltre al notevole contenuto di vitamina A, vitamina E e alcune del gruppo B, è un ottimo antinfiammatorio.

Una miniera di sali minerali: potassio, ferro, selenio, calcio, magnesio, fosforo, sodio e zinco sono i sali minerali contenuti nelle foglie di moringa. la parte considerata più nutriente della pianta, utili per mantenere a livelli ottimali la pressione sanguigna, il glucosio nel sangue e i livelli ormonali. Le foglie vengono consumate cotte o fatte essiccare e sminuzzate oppure polverizzate per poi essere impiegate in salse e zuppe, o ancora nella preparazione di tè ed infusi.

Per una buona digestione: della moringa si consuma praticamente tutto: foglie, baccelli, semi, fiori e radici. Al pari del matcha, il tè verde ricco di antiossidanti, l'infuso può coadiuvare nel riequilibrio del microsistema intestinale, oltre che essere impiegato utilmente come depurativo e diuretico per ridurre il gonfiore e la ritenzione idrica.

Alt al colesterolo: senza volersi sostituire a un regime alimentare corretto e a uno stile di vita sano, la moringa può aiutare nel tenere a bada l’ipertensione e il colesterolo. Inoltre, gode di ottime proprietà digestive e regolatrici dell’apparato digerente, oltre a essere amiche della dieta, tenuto conto che riescono a essere di supporto nell'attivare il metabolismo e quindi a facilitare la perdita di peso. In Asia i baccelli immaturi della pianta vengono utilizzati nella normale alimentazione: una volta bolliti, sono ottimi perché regalano un senso di sazietà grazie al contenuto di fibre, oltre a rifornire l'organismo di magnesio, manganese e potassio.

Energia al top: le foglie di moringa sono molto ricche in proteine, vitamine e sali minerali. sono commestibili e hanno un sapore gradevole e leggermente piccante e possono essere consumate come insalata o cotte come gli spinaci. Hanno uno straordinario contenuto proteico: ben il 25% per cento del loro peso, più delle uova e il doppio del latte vaccino. Ottime come energizzante, sono ideali nei momenti di particolare stanchezza fisica, durante la convalescenza e quando ci sentiamo particolarmente stanchi, anche mentalmente.

Per la nostra bellezza: in virtù della sua alta concentrazione di polifenoli, questa pianta "miracolosa" viene utilizzata in ambito cosmetico: rallenta o inibisce i processi infiammatori, alla base dell'invecchiamento cutaneo e migliora la salute e la bellezza dei nostri capelli. La moringa oleifera è impiegata nelle creme per il viso e il corpo, rendendo la pelle più tonica; per potenziare l’effetto nutriente sulla nostra chioma, il suggerimento è di fare un impacco di olio da lasciar agire per qualche minuto prima di essere risciacquato.