Le buone abitudini che cambiano in meglio la tua giornata

1 Vai a letto alla stessa ora e svegliati di buon mattino – Svegliarsi freschi e riposati è il modo migliore per affrontare la giornata. Per ottenere questo risultato occorre dormire a sufficienza e in modo sereno: per un buon riposo servono una giusta routine del sonno, andando a dormire sempre alla stessa ora e senza tirare tardi; un ambiente silenzioso e confortevole in camera da letto; tenere lontani computer, telefonini e altri device, specie prima del riposo. Il mattino ha l’oro in bocca, dice il proverbio: se ti muovi di buon’ora riuscirai a fare una quantità di cose che ti lascerà stupefatta.



2 Fai ginnastica appena sveglia – Una ventina di minuti di moto appena svegli dà la carica e snebbia la mente. Se sei pigra e non ti va di andare a correre, puoi fare qualche esercizio di stretching senza nemmeno alzarti dl letto. Ancora troppo? Comincia stiracchiandoti sistematicamente dalla testa ai piedi, poi aggiungi un esercizio al giorno: ti troverai tonica e piena di energie in capo a una settimana.



3 Non saltare la colazione – Il primo pasto della giornata è importantissimo e non va mai saltato, neppure se hai poco tempo. E no, cappuccio e brioche al bar non vanno bene. Prepara tutto la sera prima e concediti un buon caffè o una tazza di tè verde, con un frutto e una fettina di pane casereccio tostato: avrai il “carburante” di cui l’organismo ha bisogno per partire alla grande.



4 Non esagerare con lo smartphone – Il primo sguardo della giornata e l’ultimo della sera non devono essere per lui. Torna a servirti della sveglia e non della suoneria del telefono: eviterai la tentazione di controllare mail e messaggi prima ancora di aprire del tutto gli occhi. Non dare troppa importanza ai social network e non trascurare gli amici reali per quelli virtuali. E ricorda: meglio una chiacchierata di dieci minuti (al telefono se incontrarsi è difficoltoso) con la tua amica del cuore che non scambiare con lei dieci messaggi vocali.



5 Vivi il momento – Carpe diem, dicevano gli antichi, ovvero: Cogli l’attimo. Concentriamoci su quello che di bello e positivo sta accadendo nel presente e sulle persone che abbiamo accanto, senza aspettare qualcosa di futuro che potrebbe anche non arrivare, o rimpiangendo un passato che non c’è più. Ogni minuto è ricco di promesse e di opportunità: sta solo a noi non lasciarle scappare.



6 Bevi più acqua – L’idratazione è il primo passo verso il benessere. L’acqua, oltre a mantenere in equilibrio l’organismo, trasporta i nutrienti alle cellule, mantiene l’equilibrio termico del corpo, elimina le scorie, favorisce la facoltà cognitive e aiuta a tenere sotto controllo l’appetito. La bevanda ideale è l’acqua, anche leggermente frizzante: bisognerebbe berne otto bicchieri al giorno. Se vogliamo bere ”buono” possiamo preparare una tisana leggera o del tè verde, mentre sono da evitare le bevande gassate e dolcificate e gli alcolici.



7 Casa in ordine e un po’ green – Il decluttering non è solo una buona pratica che agevola la pulizia e l’igiene domestica: è una necessità della mente e dello spirito. Una casa organizzata e ordinata favorisce la serenità e l’equilibrio della mente e suggerisce l’idea che nella nostra vita, come nei nostri spazi, ogni cosa trova il suo posto. Prendere l’abitudine di riporre correttamente un oggetto dopo averlo usato ci permetterà di ritrovarlo al primo colpo, senza perdere tempo in snervanti ricerche. Crea uno spazio per qualche pianta verde o fiorita: un tocco di colore stimola i pensieri positivi e limita l’inquinamento domestico.



8 Non fare confronti - Paragonare continuamente se stessi agli altri è il modo più facile per farsi del male. Desiderare quello che hanno i nostri conoscenti, che si tratti di fidanzato, famiglia, automobile o vacanze, serve solo a macerarsi di invidia e di pensieri negativi, dei quali si finisce poi per vergognarsi. Facciamo del nostro meglio in ogni momento e siamo felici dei nostri risultati: la nostra quotidianità ci sembrerà più rosea.



9 Non covare il rancore – Il malanimo e la collera nei confronti di un'altra persona sono sentimenti che consumano e che impediscono di vivere con gioia. Impariamo a dimenticare le liti e le piccole offese. Il torto è stato troppo grave? Incontriamo l’avversario, esponiamo le nostre ragioni e non pensiamoci più: spesso questo basta a riportare la pace, altrimenti facciamoci da parte per un po’ e dimentichiamo il fattaccio.



10 Ricordati di ridere/sorridere – Una bella risata allunga la vita e fa stare meglio: lo dice anche la scienza. Impariamo a cogliere il lato comico delle cose, circondiamoci di persone positive e gaie e facciamo del nostro meglio per non prenderci troppo sul serio. Non basta? Creiamoci in casa una piccola collezione di film comici, da utilizzare nei momenti in cui vogliamo tirarci su e, magari, iscriviamoci a una newsletter di barzellette: non risolveremo i problemi gravi ma, almeno, cominceremo la giornata con un sorriso.