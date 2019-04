Ansia: che cos'è e come combatterla

CHE COS’E’ L’ANSIA – In senso stretto, l’ansia è uno stato psichico della persona, di cui il soggetto di solito è pienamente consapevole. Ci si scopre a vivere in uno stato di continua preoccupazione, a volte di paura, legato per lo più a una certa situazione ambientale. Questo timore è molto spesso infondato e si distingue dalla paura vera e propria per il fatto di essere vago e indeterminato, non legato a un singolo fatto o oggetto. Spesso si accompagna a malesseri fisici come battito cardiaco accelerato, respiro corto, sudorazione, nausea e tremore interno. L’ansia non è di per sé un fatto negativo: la diagnostica per immagini ha rivelato che le aree del cervello coinvolte negli stati di ansia sono l'amigdala e l'ippocampo: questo suggerisce che questo tremore intimo sia in realtà un meccanismo protettivo che ci tiene lontani da comportamenti potenzialmente pericolosi per la sopravvivenza.



L’IMPORTANZA DI GESTIRLA - Quando il timore non si allenta neppure nelle situazioni di tranquillità, l'ansia diventa un disturbo nocivo che occorre imparare a gestire. In caso contrario il fisico ne paga le conseguenze, rendendoci soggetti a disturbi che vanno dalla tachicardia ai dolori alla base della testa e al collo, dall'insonnia ai disturbi della digestione. Se i malesseri sono importanti e si protraggono nel tempo, sono di competenza del medico: se si tratta di stati transitori, può essere sufficiente mettere in atto qualche contromisura che ci aiuti a "staccare la spina" e a rilassarci.



UN FRENO ALLA TECNOLOGIA - L’uso smoderato dei device tecnologici ha innescato un meccanismo vizioso chiamato technostress. La necessità di mantenerci sempre connessi, senza perdere neppure un messaggio, l’ansia da prestazione che proviamo controllando i nostri profili social e confrontandoli con quelli degli amici, la frustrazione e il senso di isolamento che derivano dal trascurare gli amici reali per tener il passo con quelli virtuali, sono una fonte di stress continuo. La soluzione, almeno sulla carta, è semplice: basta spegnere il cellulare, almeno in qualche momento della giornata, ad esempio durante i pasti e almeno due ore prima di andare a dormire, e ritrovare il contatto con persone che ci stanno più vicine, lontano da interferenze e interruzioni “digitali”. I device elettronici dovrebbero essere banditi dalla camera da letto, dove generano elettrosmog, i cui effetti sulla salute non sono ancora del tutto noti.



LA GIOIA DELL’ARIA APERTA – La luce del sole è un potente alleato del benessere e un modo efficace per combattere l’ansia. Fare attività fisica all’aria aperta libera endorfine e ormoni del benessere, utili per contrastare l’azione dei neurotrasmettitori responsabili dello stress, della depressione e degli stati ansiosi. Una lunga passeggiata a passo veloce aiuta a distrarre la mente e a esercitare il fisico, stimola l’appetito e genera quel sano senso di stanchezza che facilita un tranquillo riposo notturno.



LA MUSICA CALMA ANCHE LE BELVE – Non è solo un modo di dire, ma una verità scientifica dimostrata anche da alcuni studi: gli scienziati dell’Università del Kentucky hanno dimostrato che far ascoltare musica piacevole ai pazienti in attesa di intervento chirurgico porta a risultati simili a quelli ottenuti con farmaci tranquillanti, ed è anche in grado di alleviare poi il dolore fisico dopo l’intervento. La musica favorisce il rilascio di dopamina, una sostanza chimica amica del benessere: impariamo ad ascoltare musica per rilassarci, privilegiando le melodie lente e dolci, le più efficaci nel combattere l’ansia.



RESPIRA! – Il primo alleato contro l’ansia è facile come… il respiro. Impariamo a respirare con il diaframma, ovvero riempiendo d’aria la parte bassa del torace e mantenendo ferme le spalle. Mettiamoci in una posizione comoda, magari distesi su un materassino, e concentriamoci sulle nostre inspirazioni, da compiere “gonfiando” l’addome. Manteniamo un ritmo lento e controllato, come se dormissimo e cerchiamo di fare il vuoto nella mente: il senso d tensione si allenterà e, se siamo fortunati, potremmo anche assopirci per qualche minuto.



A TAVOLA – L’alimentazione “giusta” è una vera alleata di felicità. Dato che i neurotrasmettitori sono influenzati dal cibo, scegliamo i cibi più adatti a migliorare il nostro umore. Gli alimenti ricchi di carboidrati favoriscono un rilascio di serotonina, un oppiaceo naturale che agisce nel cervello in modo simile alla droga: senza eccedere per non litigare poi con la bilancia, inseriamo qualche alimento di questo genere nella nostra dieta.