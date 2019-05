Vogliamo cambiare vita? Cominciamo dal look

QUANDO E PERCHE’ CAMBIARE – I motivi possono essere tanti: abbiamo passato un periodo difficile e sentiamo che è venuto il momento di lasciarci tutto alle spalle, oppure vogliamo esprimere a chiare lettere che il nostro vecchio solito modo di vivere ci va stretto ed è venuto il momento di passare oltre. Cambiare stile è il modo più semplice per dirlo a tutti, anche a noi stesse. La vita è un continuo divenire, un progresso verso il meglio (si spera!): in ogni caso determinati momenti segnano un passaggio e una fase della nostra vita: lo stile che sceglieremo ci accompagnerà per un tratto di strada poi, se è il caso, ce lo lasceremo alle spalle e cambieremo ancora.



DIAMOCI UN TAGLIO! – I capelli sono l’elemento che ha maggiore impatto e che salta subito agli occhi. Un nuovo taglio o una tinta trendy e ben fatta può veramente trasformare radicalmente il nostro aspetto esteriore, con importanti effetti sull’immagine che abbiamo interiorizzato di noi stesse. Con un bel taglio sbarazzino possiamo apparire più giovani, mentre lisciare una chioma ricciola e indisciplinata può conferirci un aspetto più serio e più maturo. Qualsiasi sia la nostra scelta, di sicuro non passerà inosservata. Una nuova pettinatura ci farà anche da stimolo a curare di più il make up: il fatto di sfoggiare un nuovo colore ci porterà probabilmente ad aggiornare anche la palette di sfumature diversa per il nostro trucco. L’ideale è cogliere l’occasione per farsi consigliare da un make up artist e seguire poi le sue indicazioni: rimarremo stupite noi stesse del risultato.



L’ABBIGLIAMENTO – Mentre un taglio di capelli è un fatto irreversibile, per lo meno finché le chiome non saranno ricresciute, il guardaroba si può aggiornare in modo graduale, specie se il budget a nostra disposizione non è illimitato. Valutiamo con attenzione i nostri desideri e poi confrontiamoli con la nostra figura: se siamo alte e snelle, tutto bene. Ma è inutile cercare di entrare in una minigonna inguinale se il nostro fisico è troppo prosperoso e non abbiamo gambe slanciate. Meglio inventare uno stile personale, che penda le mosse dalle nostre caratteristiche e che valorizzi i nostri punti di forza, aiutandoci a nascondere qualche piccola imperfezione. E se la minigonna resta il nostro oggetto del desiderio, potrebbe essere venuto il momento di buttare giù quei tre chili di troppo e conquistare una silhouette più sfinata, a prova di mini-dress.



ORDINE IN CASA E NELLA VITA – E’ inutile cercare di cambiare guardaroba se non ci liberiamo delle cose vecchie che continuano a occupare spazio nell’armadio. Passiamo in rassegna i nostri vestiti e buttiamo via senza pietà quello che è troppo usato, troppo grande (o troppo piccolo) e ci ricorda troppo da vicino la nostra immagine o i fati che vogliamo lasciarci alle spalle. Vivere in mezzo al disordine rende più complicata la vita: il decluttering ci insegna che una casa pulita e ordinata, in cui abbiamo a portata di mano quello che si serve senza perdere tempo a cercare questo o quell’oggetto, è importante per vivere meglio ed essere più felici.



NUOVI AMICI E NUOVI HOBBY – Ciascuno di noi ha una curiosità segreta o il desiderio intimo di mettersi alla prova in qualcosa, magari senza avere il coraggio di confessarlo e uscire allo scoperto. Avanti, è giunto il momento! Interroghiamo noi stesse con sincerità e con un pizzico di spavalderia: qual è il nostro sogno nel cassetto? Potrebbe essere provare a cantare una pagina di opera lirica, oppure diventare sommelier, oppure ancora provare il bungee jumping o l’arrampicata su ghiaccio. Non è mai troppo tardi: non dobbiamo diventare professionisti dl settore, ma semplicemente metterci alla prova, divertirci e stare a vedere che succede: potremmo anche rimanere sorprese da noi stesse. Coinvolgiamo magari un’amica e proviamo, visto che ormai esistono corsi di ogni genere. Attenzione però: se l’attività scelta non è il decoupage o il gioco degli scacchi ma richiede un certo impegno fisico, mettiamoci nelle mani di un istruttore davvero esperto e qualificato, che ci sappia guidare e tenere fuori dai guai, per farci divertire senza rischi. Nessuno di noi vorrebbe completare il suo nuovo look… con un braccio ingessato.