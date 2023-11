Integratori alimentari: perché è utile assumerli nel cambio di stagione

Con l’arrivo dei primi freddi, il nostro sistema immunitario è messo a dura prova da influenze, raffreddori e malanni di stagione. Una alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano sono indispensabili per la buona salute del nostro organismo, ma anche l’integrazione alimentare può costituire un valido ausilio. Proprio per questo, Integratori & Salute, in collaborazione con UNC - Unione Nazionale Consumatori, ha promosso una campagna informativa sull’uso responsabile degli integratori alimentari con il contributo di tre autorevoli esperti in materia: il dr. Andrea Poli, il dr. Fabio Pace e il prof. Giovanni Scapagnini.

POTENZIARE IL SISTEMA IMMUNITARIO: quando la stagione fredda è alle porte è consigliabile mantenere un livello ottimale di efficienza del sistema immunitario, soprattutto attraverso l’adozione di stili alimentari e di vita adeguati. Tuttavia, vitamine e minerali non possono proprio mancare: è noto, infatti, che carenze prolungate di queste sostanze possono compromettere diversi aspetti del sistema immunitario, portando a una serie di conseguenze negative per l'organismo, come stanchezza e debilitazione. In alcuni casi può dunque rendersi necessario apportare i giusti livelli di minerali e vitamine attraverso l’integrazione. In particolare, "la vitamina C è fondamentale per sostenere la funzione di barriera epiteliale, la crescita e il funzionamento delle cellule coinvolte nell'immunità innata e adattiva. La vitamina B6, invece, è essenziale per una corretta funzione immunitaria, in particolare per l'immunità cellulo-mediata e, in misura minore, per quella umorale" dichiara il dr. Andrea Poli, Presidente NFI (Nutrition Foundation of Italy). Tra i minerali, attenzione alla carenza di zinco, che ha un impatto negativo sulla formazione, l'attivazione e la maturazione dei linfociti, disturbando la comunicazione intercellulare mediata dalle citochine e indebolendo le difese innate dell’organismo.

MANTENERE IN EQUILIBRIO IL MICROBIOTA INTESTINALE: il microbiota intestinale contribuisce allo sviluppo del nostro sistema immunitario fin dai primi istanti di vita. Mantenerlo in equilibrio è fondamentale anche per difendersi dalle infezioni e quindi sono indispensabili una alimentazione sana unita a una costante attività fisica. Tuttavia, stress, stili di vita scorretti e un regime alimentare non equilibrato possono indebolire il microbiota intestinale. In questi casi può essere utile l’integrazione di probiotici, la cui somministrazione è oggetto di numerosi studi e ricerche scientifiche e il cui utilizzo è stato associato a benefici potenziali sia nei bambini che negli adulti. I probiotici, infatti, svolgono un ruolo davvero importante nel sostenere il sistema immunitario e promuovere la salute dell'intestino. “Il microbiota intestinale è un insieme di numerosissimi microorganismi, per lo più batteri, ma anche funghi e virus, che subito dopo la nascita colonizza il nostro intestino. Svolge una serie di funzioni indispensabili per la nostra vita, tra cui mantenere integra la barriera intestinale, per impedire l’invasione di germi patogeni; sintetizzare sostanze utili, tra cui molte vitamine; collaborare con il sistema immunitario" spiega il dr. Fabio Pace, Direttore dell’Unità operativa complessa di Gastroenterologia dell’Ospedale “Bolognini” di Seriate (BG).

Leggi Anche Dieta e benessere: in autunno fatti tentare dai cibi di stagione

SUPPORTARE LE PERSONE DELLA TERZA ETA’: gli anziani rappresentano la popolazione più vulnerabile durante i cambi di stagione e le variazioni climatiche, soprattutto con l'arrivo dell’inverno, caratterizzato da alti picchi di epidemie influenzali. In questi casi, per riuscire a mantenere un buono stato di salute e benessere e rafforzare il sistema immunitario, come sempre, oltre a un’alimentazione equilibrata e a uno stile di vita attivo, un aiuto importante può arrivare dall’uso appropriato di integratori alimentari e in particolar modo di vitamine. “Negli ultimi mesi, sono apparse numerose pubblicazioni che evidenziano come l’assunzione di vitamina D sia molto importante nella terza età per i suoi effetti sul sistema immunitario, neurologico e sull’apparato muscolo-scheletrico. Questa vitamina, inoltre aiuta a preservare le funzioni cognitive”, afferma il prof. Giovanni Scapagnini, Professore di Nutrizione clinica presso l’Università degli Studi del Molise. Per assimilare la vitamina D è indispensabile l’esposizione ai raggi solari, che però è difficoltosa nei mesi invernali e per di più insufficiente negli over 60, che rischiano maggiormente la comparsa dell’osteoporosi. Altrettanto utile, soprattutto dopo i 65 anni, è l’assunzione di vitamina B12, indispensabile per la formazione dei globuli rossi e per il buon funzionamento del sistema nervoso. "Nelle persone anziane spesso può manifestarsi una certa difficoltà nell’assorbimento di questa vitamina, dovuta anche ai cambiamenti delle funzionalità gastriche o alla ridotta assunzione di alimenti che ne sono ricchi, come i cibi di origine animale, quali carne, pesce, latticini. In tutti questi casi, l'integrazione alimentare può rappresentare un valido supporto per colmare le carenze esistenti”, conclude il prof. Scapagnini.