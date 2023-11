Detox d'autunno: scopri come depurare l'organismo naturalmente

Ripulire fegato, reni e polmoni , ma anche sgombrare la mente e prendersi cura del proprio benessere emotivo , è importantissimo per affrontare al meglio la stagione fredda . Per il detox è fondamentale seguire un regime alimentare in cui abbondano frutta e verdura di stagione , evitare cibi e bevande ad alto contenuto di zucchero e grassi, eliminare lo stress e praticare regolarmente attività fisica per aiutare l'organismo a scartare le tossine in modo efficace.

TOSSINE, COSA SONO E PERCHÉ ELIMINARLE: le tossine sono sostanze nocive che mettono in pericolo il nostro organismo. Alcune tossine minacciano la salute dall’esterno, per esempio l’inquinamento, i raggi UV e l’alimentazione, altre invece sono pericolose dall’interno, perché si riferiscono ai processi metabolici che producono prodotti di scarto nelle cellule e nei tessuti. Aiutare l’eliminazione di tutte queste residui è il modo migliore per favorire il benessere; al contrario, il loro accumulo può compromettere le normali funzioni vitali causando difficoltà digestive, gonfiore, ritenzione idrica, affaticamento, scarsa concentrazione e difficoltà nel riposo. Una serie di problemi che possono comportare, se non adeguatamente trattati, anche l'insorgere di alcune patologie.

RIPULIRE IL FEGATO: ghiandola fondamentale per il metabolismo umano, la più grande del nostro corpo, il fegato è collegato all’apparato digerente e svolge numerose funzioni utili alla digestione degli alimenti, ma anche alla difesa dell’organismo e all’eliminazione delle sostanze tossiche. Infezioni virali, abuso di alcol, fumo, farmaci, eccesso di grassi nell’alimentazione possono causare alterazioni e disfunzioni. Il fegato distrugge le scorie dannose provenienti dall’esterno e quelle prodotte dall’organismo: infatti, pulisce il sangue da colesterolo e trigliceridi in eccesso e da scarti metabolici e metabolizza i farmaci. Per un'azione detox efficace, la prima cosa da fare è idratarsi: sarebbe opportuno bere almeno un litro di liquidi in più al giorno, possibilmente acqua naturale, tè senza zucchero, tisane disintossicanti, succhi di frutta o di verdure con pochi zuccheri. Altri alimenti amici sono sedano, carota, prezzemolo, tarassaco e la radice di curcuma, che sono ricchi di antiossidanti e nutrienti essenziali per la salute del fegato. Inoltre, occorre abbondare con le fibre e con i cibi ricchi di acidi grassi essenziali Omega 3, come salmone, sgombro, sardine, merluzzo e tonno, e con quelli ricchi di glutatione, ovvero asparagi, broccoli e verdure a foglia verde.

PRENDERSI CURA DEI RENI: i reni hanno il compito di filtrare il sangue, produrre l’urina ed eliminare le scorie, ma può succedere che possano affaticarsi e intossicarsi. Per mantenere la corretta funzionalità renale bisogna tenere sotto controllo il proprio stile di vita, eliminando il fumo e seguendo una dieta non eccessivamente ricca di calorie, zuccheri, grassi, sale e proteine. Occorre cercare di mantenere il proprio peso entro livelli standard anche attraverso lo svolgimento di regolare attività fisica, e poi evitare l’uso prolungato di farmaci antinfiammatori e analgesici. Per depurare i reni dobbiamo ridurre la quantità di alimenti proteici (soprattutto di origine animale), bere molta acqua per favorire l'eliminazione delle tossine, e consumare alimenti come frutti rossi e cavolfiore, ricchi di antiossidanti e vitamine del gruppo B. In ogni caso, meglio privilegiare una dieta a base di cibi vegetali seguendo la dieta mediterranea, che apporta poche calorie e molte vitamine antiossidanti. Sì al consumo di cereali comuni e integrali e all'inclusione nella dieta i preziosi legumi, cioè ceci, fagioli, fave, lenticchie, lupini, piselli, soia, almeno due volte alla settimana.

PURIFICARE I POLMONI: i polmoni servono a fornire ossigeno all’organismo e a eliminare l’anidride carbonica dal sangue; una volta ripulito, il sangue viene poi inviato al cuore, da dove viene inoltrato a organi e tessuti. Se i polmoni sono stati esposti a inquinamento, fumo di sigaretta e altre tossine, possono infiammarsi e diventare congestionati. Infatti, il muco si raccoglie al loro interno per catturare microbi e agenti patogeni, scatenando una sensazione di pesantezza. Per pulire i polmoni, la prima cosa da fare è smettere di fumare, ovviamente; seguire una dieta ricca in frutta e verdura può aiutare a riparare i danni ai polmoni nelle persone che hanno smesso di fumare, oltre a rallentare il processo di invecchiamento degli organi in chi non ha mai fumato. I cibi ricchi di antiossidanti sono sicuramente ottimi alleati, oltre a mele, banane, pomodori, tisane e, più in generale, tutti gli alimenti ricchi in vitamina C.

ALLEGGERIRE LA MENTE: corpo e spirito spesso vanno di pari passo e la salute dell'uno influenza l'altro e viceversa. Per un detox davvero completo, bisogna anche alleggerirsi l'animo cercando di liberarsi dallo stress e dal cattivo umore, che può sopraggiungere anche a causa dei tanti impegni cui dobbiamo far fronte nella stagione autunnale. Per tenere lontano lo stress, sì a passeggiate all'aria aperta, magari ammirando la natura che in questo periodo è magnifica con i suoi colori caldi e avvolgenti. Sì anche al ritaglio di uno spazio per sé in cui poter alleviare la pressione attraverso qualche pratica sportiva, quella che più ci piace e ci diverte, ma non dimentichiamo che possono essere di grande aiuto anche lo yoga e meditazione. Serenità e tranquillità sono sempre ottime alleate della nostra salute.