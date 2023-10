Caduta dei capelli in autunno: come rimediare in cinque mosse

Si tratta del cosiddetto effluvio stagionale , un fenomeno naturale che si accentua in alcuni periodi dell'anno. Se di solito ognuno di noi perde tra i 50 e i 70 capelli al giorno , è anche vero che nel cambio di stagione si arriva a perderne molti di più . Prima di farci prendere dal panico, si può adottare qualche semplice accorgimento per garantire alla chioma il benessere quotidiano che necessita: ecco quindi i suggerimenti per una haircare efficace e dagli ottimi risultati.

1 - ALIMENTAZIONE CORRETTA E STILE DI VITA SANO: inutile forse ribardirlo, ma lo stile di vita e il modo in cui ci nutriamo influiscono in maniera determinante sulla nostra salute e sul nostro benessere, così come sulla nostra chioma. I capelli sono costituiti dal 65% al 95% da proteine, principalmente cheratina: una dieta ricca di proteine, in cui non mancano quelle di origine animale, può dunque essere molto utile per il benessere dei capelli. Attenzione, infatti, perché la mancanza del giusto apporto di proteine può rallentare la velocità di crescita dei capelli che tendono a perdere anche le guaine interne ed esterne senza contare che "la carenza di ferro può portare a una riduzione di ossigeno ai follicoli piliferi indebolendo i capelli causandone la caduta, oltre a risultare più fini, senza forza, né pienezza e volume" sottolinea la d.ssa Giulia Marin, medico estetico, socia ordinaria della Società Italiana di Medicina Estetica SIES e autrice di numerose pubblicazioni nell'ambito della medicina estetica. Non vanno trascurate frutta e verdura di stagione, che sono un'importante fonte di vitamine, così come non dovrebbero mancare cibi integrali, ricchi di vitamine (E e B5, in particolare), minerali, aminoacidi e antiossidanti capaci di regalare vigore e lucentezza oltre a proteggere nel tempo l’intensità del proprio colore naturale. Un’alimentazione equilibrata, accompagnata da uno stile di vita attivo e dal movimento fisico regolare, che stimola la circolazione sanguigna e ossigena i tessuti, favoriscono la salute dei capelli.

2 - NIENTE FUMO E POCHI ALCOLICI: il consumo di alcolici così come il fumo sono fattori che possono compromettere il benessere della chioma. Il fumo, lo sappiamo, è acerrimo nemico della salute del nostro organismo e la sua influenza arriva anche alla caduta di capelli. Infatti, fumare può indurre una perdita diffusa, oltre ad agire anche sul metabolismo degli ormoni a livello del follicolo. Quanto all'alcol, il suo consumo non è direttamente responsabile del fenomeno, ma poiché impedisce al corpo di assorbire i nutrienti necessari può causarne diradamento e caduta.

Leggi Anche Sonno e alimentazione: il buon riposo si prepara a tavola

3 - DORMIRE BENE: una sana dormita è sicuramente quanto di meglio possiamo fare per affrontare la giornata con energia, ma è importantissimo anche per garantirci una chioma folta e vigorosa. In collegamento tra la privazione del sonno e la perdita di capelli è stato individuato dagli esperti: durante il sonno, infatti, i capelli e la pelle ricevono nutrimento e quindi è fondamentale dormire un numero adeguato di ore ogni notte. Anche evitare stress eccessivi ha ricadute positive sia sulla salute, che sulla capigliatura: sì dunque a passeggiate all'aria aperta e a piccoli momenti di relax per staccare la spina e svuotare la testa dai troppi pensieri prima di mettersi a nanna.

4 - HAIRCARE DELICATA: per evitare di trovare la spazzola piena quando ci pettiniamo, è necessario evitare di stressare i capelli. Soprattutto quando si riprendono a pieno ritmo le attività sportive è facile che, tornando in piscina o in palestra, i lavaggi si facciano con maggior frequenza. Se possibile, meglio quindi evitare l'uso eccessivo di shampoo: una soluzione può anche essere l'uso di quello secco che, insieme a un look giocato d'astuzia, permette di avere la testa pulita per qualche giorno in più. Puntiamo su prodotti delicati adatti lavaggi frequenti, in grado di contribuire a riequilibrare il processo pilosebaceo senza tuttavia alterare il microambiente dello strato cutaneo, così da favorire l'ossigenazione della cute. In caso di perdita eccessiva, sì a prodotti anticaduta mirati, arricchiti di sostanze attive dermoaddolcenti naturali e ad azione ristrutturante, meglio se abbinate a lozioni specifiche per favorire il turnover del capello che aumentando forza e vitalità. Nei casi più complessi, la medicina estetica oggi offre numerose alternative: "il PRP, per esempio, cioè il Platetel Rich Plasma, è una tecnica che rinvigorisce il cuoio capelluto e arresta la caduta; oppure si può ricorrere agli hair filler per la biostimolazione del cuoio capelluto che, oltre a rigenerare i follicoli danneggiati, incrementa la densità dei capelli rendendoli più spessi e forti" sottolinea la d.ssa Marin. Attenzione anche all'uso eccessivo di piastra, tinture chimiche e prodotti aggressivi contenenti ammoniaca: il rischio di accelerare la caduta dei capelli aumenta col passare del tempo.

5 - L'IMPORTANZA DI UN BEL MASSAGGIO: attenzione anche al lavaggio. Per una haircare corretta, la dose di shampoo non deve essere eccessiva: ne basta una noce. Un errore comune è quello di versare lo shampoo direttamente sulla testa: al contrario, il prodotto andrebbe prima emulsionato con l'acqua. Se non strettamente necessario, no anche al doppio lavaggio: uno solo è più che sufficiente, da effettuare con un bel massaggio lento e circolare. Per una coccola anche sotto la doccia, usiamo i polpastrelli per accarezzare con energia il cuoio capelluto: fa bene alla chioma e regala anche un piccolo momento di meritato relax.