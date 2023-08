Estate: capelli bellissimi anche al mare con i rimedi della nonna

Per evitare che sole e agenti atmosferici possano stressare e opacizzare la chioma, prova a difenderla in poche e semplici mosse

Belli, seducenti e fondamentali per incorniciare il viso , richiedono cura e attenzione. Prendersene cura anche in estate è necessario, perché sole, salsedine e vento mettono a dura prova la loro salute, possono rovinarli e farli apparire spenti e opachi . È importante, quindi, dedicarci piccoli trattamenti capaci di preservare bellezza e salute della capigliatura durante le vacanze e non solo.

UNA CURA REGOLARE E ATTENTA SEMPRE: tanto per cominciare, è importante prenderci cura dei nostri capelli con costanza e dedizione. Piccoli gesti possono garantirci risultati insospettabili. Un esempio? Mai dimenticare che per sciacquarli da cloro e salsedine è sufficiente fare un bel risciacquo o una doccia con semplice acqua dolce senza utilizzare anche lo shampoo ogni volta che laviamo la capigliatura. Per un risultato oltre le aspettative, molto meglio puntare un impacco con un olio naturale da lavar via sotto la doccia a fine giornata: un trattamento soft dai risultati assicurati. Lavaggi troppo frequenti possono inaridire la chioma, rendendola fragile e opaca: dolcezza e delicatezza sono armi vincenti nella beauty routine.

LA PROTEZIONE COSTANTE È D'OBBLIGO: mettiamo la parola fine ai capelli stopposi, aridi e opachi. L'acqua salata, il sole e il cloro sono acerrimi nemici dell'integrità della chioma e per neutralizzare il danno possiamo ricorrere all'uso regolare di un olio naturale. Perfetto puntare ad esempio sull'olio di jojoba, che si assorbe con facilità, oppure ricorrere all'olio di cocco, al burro di karité o anche all'olio di argan. Anche la tecnica di massaggio non va lasciata al caso: bisogna usare delicatezza per far assorbire l'olio sulla cute e sulla lunghezza così da avere capelli forti e splendenti. Per un risultato ottimale, ricordiamoci di ripetere l'operazione di tanto in tanto e soprattutto dopo il bagno.

PUNTA SU IMPACCHI E MASCHERE, UN MIX VINCENTE: per una chioma sempre al top, mai tralasciare di applicare una maschera nutriente e ristrutturante almeno un paio di volte alla settimana. I rimedi della nonna sono perfetti ed economici: basta mescolare olio di oliva o di mandorle dolci o anche di cocco a qualche cucchiaio di yogurt o di miele per ottenere un impacco ricco e naturale da massaggiare sulla testa ancora umida. Il consiglio furbo? Avvolgiamo la testa con un foglio di plastica trasparente per una mezz'oretta e poi sciacquiamo: i capelli saranno incredibilmente morbidi, setosi e lucenti.

SHAMPOO, FAI ATTENZIONE ALLE QUANTITÀ: gli errori da evitare sono più di quanto si creda. Uno fra tutti: versare lo shampoo direttamente sui capelli. Si tratta di una pessima abitudine da dimenticare assolutamente: i parrucchieri, infatti, versano un po' di shampoo in una ciotola per poi stemperarla con acqua tiepida. Importantissimo il massaggio: con le dita facciamo movimenti circolari e profondi sulla cute per poi passare alle lunghezze. Un modo strategico che eviterà di stressare la chioma che offre anche un altro vantaggio: infatti, scopriremo con grande soddisfazione che è sufficiente usare meno prodotto rispetto a quanto si è abituati. Efficace, salutare ed economico.

MEGLIO GIOCARE D'ANTICIPO SULLA PROSSIMA STAGIONE: sembra lontanissimo, ma ricordiamo che l'autunno è un periodo delicato per i capelli. Alimentazione sana, attività fisica e uno stile di vita equilibrato saranno sicuramente importanti per arrivare in forma e affrontare il rientro in città. Facciamo piazza pulita delle doppie punte e dei capelli sfibrati con un taglio deciso, ma non drastico. Infine, evitiamo la piastra per asciugare la chioma e lasciamola naturalmente al sole: non solo la capigliatura ne trarrà giovamento, ma anche le ossa a cui regaleremo un pieno di vitamina D in vista della stagione dove buio e temperature rigide saranno protagonisti.