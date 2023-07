Viso bellissimo e fresco: ecco i trattamenti perfetti per l'estate

1 - PER FAVORIRE UN VISO DISTESO E TONICO: secondo le ultime tendenze, il trattamento viso ideale per le pelli più giovani e destinato agli under 30-35 è il cosiddetto baby botox. Si tratta di un trattamento simile a quello tradizionale, ma di minore impatto, in quanto si utilizzano dosi decisamente minori di tossina e una maggiore diluizione. Gli esperti di medicina estetica indicano questi trattamenti anti-aging anche per le pelli più giovani per prevenire la progressione delle iniziali imperfezioni cutanee. Il baby botox permette di prevenire e ritardare la comparsa di rughe e segni del tempo, migliorando il proprio aspetto senza stravolgerlo, preservando la mimica facciale e le caratteristiche individuali e consente di correggere rughe sottili in modo molto naturale. I risultati sono visibili già dopo qualche giorno e permangono per i mesi successivi.

2 - L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE: iniziare presto con i trattamenti di medicina estetica è decisamente consigliato. Infatti, se le ragioni che portano alla richiesta di distendere le rughe prima di arrivare agli "anta" possono apparire fuori luogo, in realtà vi è una "crescente attenzione da parte di Millenial e della Generazione Z nei confronti di tematiche attinenti l’aspetto preventivo e lo skincare" sottolinea la d.ssa Giulia Marin, medico estetico, socia ordinaria della Società Italiana di Medicina Estetica SIES e autrice di numerose pubblicazioni nell'ambito della medicina estetica. Non solo quindi una domanda determinata dalla spasmodica ricerca di perfezione e dalla voglia di apparire sempre al meglio sui social, ma anche una efficace prevenzione per contrastare gli inestetismi futuri.

3 - PER UN DÉCOLLETÉ DA METTERE IN MOSTRA: tra i trattamenti certamente utili soprattutto in estate, vi è il Mesobotox. Anche in questo caso, per ridurre le antipatiche piccole pieghe del décolleté si utilizzano microiniezioni di botox assai più diluite rispetto alle dosi tradizionali capaci di regalare risultati immediati fin dalla prima seduta. Se non si amano gli aghi, è possibile valutare un trattamento topico non invasivo, che utilizza un gel per veicolare i principi attivi con effetto biorivitalizzante da applicare in 3-5 sedute per ottenere il miglior risultato.

4 - PER UN'IDRATAZIONE PROFONDA PRIMA DELL'ESPOSIZIONE AL SOLE: se l'ago non è propriamente un amico e l'idea di un incontro ravvicinato non è nelle nostre corde, è possibile idratare a fondo l'epidermide con il PRX, un trattamento biorivitalizzante praticato senza l'uso di aghi. Altamente innovativo, questo trattamento di medicina estetica consiste nell'applicazione di un gel che garantisce un immediato miglioramento estetico e un’idratazione profonda. È un dispositivo medico che combina quantità di perossido di idrogeno e acido tricloroacetico e che induce una biostimolazione cutanea senza danneggiare la pelle. Indicato per ogni età e in tutte le stagioni, è ottimo per il trattamento di cicatrici, smagliature, ma soprattutto è un vero alleato per prevenire l'invecchiamento cutaneo. Non è un peeling, ma agisce comunque in profondità e può essere utilizzato anche in estate: "L'applicazione del prodotto è piacevole per il paziente perché è veloce, non provoca dolore e le normali attività quotidiane non vengono interrotte dopo il trattamento" conclude la d.ssa Marin.