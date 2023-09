Bellezza: cinque tips per essere seducente anche dopo le vacanze

Non lasciarti andare: conserva i preziosi doni beauty del periodo di vacanza per diventare irresistibile anche una volta rientrata in città

Scopriamo dunque come acquisire un rinnovato modo di essere e di porsi grazie a un pizzico di seduzione in più per ammaliare chiunque anche una volta tornate a casa.

La bellezza acquisita dopo essersi rilassate al sole in spiaggia, nelle acque tiepide delle spa o ancora durante gite ed escursioni in grado di sgombrare la mente da stress e pensieri e regalare al nostro corpo una nuova tonicità e armonia , va gelosamente conservata.

Essere belle e decisamente più sexy è un'arte che si impara e che si può mettere in atto come meglio si crede, a seconda delle situazioni e delle persone con le quali ci si vuole rapportare.

D'altra parte, la bellezza e il fascino non si acquisiscono così facilmente: non è sufficiente puntare su outfit più aggressivi, ma occorre entrare in una forma mentis che faccia sentire a proprio agio senza esitazioni e senza cadere negli eccessi.

Sconfinare nel cattivo gusto o addirittura nella volgarità con un'immagine che non ci appartiene rischia solo di far ottenere il risultato opposto: ecco allora qualche piccola strategia per essere più seducenti anche a casa.

1 - RISCOPRI IL POTERE DEL SORRISO: essere femminili non vuol dire essere sdolcinate. Eleganza, sobrietà e saper stare con gli altri mettendoli a proprio agio, creando un clima di naturale empatia, è forse quanto di meglio possiamo fare per risultare più belle e seducenti. Sorridere quando si parla a una persona, guardarla negli occhi lasciando che lo sguardo luccichi proprio come quando si era in vacanza, è la ricetta giusta. Il sorriso è contagioso e trasmette l'impressione di una persona serena, positiva e sicura di sé.

2 - USA IL LINGUAGGIO DEL CORPO: la seduzione è fatta di atteggiamenti. Attenzione: essere belle vuol dire anche mettersi in modalità ascolto in modo da essere in grado di leggere e interpretare correttamente una situazione e comportarsi di conseguenza. A volte può voler dire anche prendere l'iniziativa, quando è il caso e ce la sentiamo. Una regola di bellezza è legata alla postura: si può cominciare con una posizione corretta stando dritte, tenendo le spalle aperte e camminando a testa alta. Senza esagerare in sfrontatezza, puntiamo a mostrarci sempre padrone della situazione e, nelle circostanze critiche, manteniamo il controllo senza perdere la calma, evitando di mostrare nervosismo e insicurezza.

3 - PROIETTATI IN UNA DIMENSIONE PIÙ SEXY: essere belle e seducenti è soprattutto una questione di testa. Per tornare dalle vacanze con una nuova e rinnovata voglia di apparire al meglio, non serve trasformarsi completamente uscendo dalle proprie abitudini anche in fatto di outfit, ma è necessario rompere qualche schema. Ad esempio, si può scegliere una parte del corpo che piace e valorizzarla con un look adatto, senza timore di osare anche un po'. Un bel décolleté può essere mostrato senza eccedere, evitando magliette e camicie chiuse fino al collo, ma optando per bluse e abiti con una scollatura più marcata. Se si hanno gambe sottili, una gonna corta deve diventare la migliore amica da tenere sempre nell'armadio. Il suggerimento furbo? Le scarpe col tacco, che abbiamo indossato per gli eventi e le serate estive ad alto tasso di seduzione, non vanno riposte nella scatola e messe nel dimenticatoio: la sensualità di un tacco 12 è comunque impagabile, anche se la resistenza sui trampoli può essere molto poca. Basterà portare con sè un paio di ballerine che vengano in soccorso, semmai ci fosse bisogno di un cambio tattico: eleganti e raffinate comunque.

4 - FAI SALIRE LA TUA AUTOSTIMA: dopo il periodo trascorso in vacanza, si torna più cariche e con il desiderio di mostrare quello che si è e cosa possiamo fare. Per centrare l'obiettivo di essere e sentirsi più belle, dimenticare le convinzioni disfattiste e aprirsi a nuove esperienze e opportunità è la chiave giusta. Dobbiamo essete noi per prime a non credere in noi stesse, per poter catturare l'attenzione ed esercitare il nostro fascino anche su gli altri. Lo specchio restituisce un'immagine difficile da accettare e che non convince? Porre rimedio è semplicissimo, basta la buona volontà: dall'inizio dell’autunno liberarsi dei chili di troppo diventa un obiettivo e dunque sì alla palestra o ad altre attività che donino un aspetto più tonico e all'attività fisica all'aperto, che rigenera e regala nuova energia allentando le tensioni. La bellezza comunque è un'attitudine: occorre scoprire i propri lati migliori, sia fisici come anche caratteriali, e imparare a valorizzarli.

5 - SOBRIETÀ, STILE E PERSONALITÀ SONO SEMPRE VINCENTI: bellezza ed eccessi non sempre, anzi quasi mai a dire il vero!, vanno d'accordo. Spesso il confine tra volgarità e bellezza è segnato dalla quantità: un abitino aderente che sottolinea la silhouette, ad esempio, non dovrebbe essere necessariamente abbinato a un make up intenso e troppo marcato. Un accessorio vistoso, se meritevole di attenzione, non deve essere offuscato dal resto, che deve rimanere semplice e low profile. Insomma, il troppo stroppia, come si dice. E il low profile non solo è molto apprezzato, ma è il modo migliore per far emergere le nostre caratteristiche e la nostra personalità.