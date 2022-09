Idratazione: dieci tips per bere tanta acqua ed essere più bella (e più sana)

L'acqua infatti rappresenta il veicolo di tutte le sostanze e gli elementi essenziali per la funzionalità del corpo umano. Preziosa e insostituibile, l'acqua va bevuta sempre, ovviamente soprattutto quando le temperature sono bollenti, ma si può assumere anche con gli alimenti. I suoi effetti benefici si fanno sentire sul metabolismo e sulla pelle, perché la più luminosa ed elastica. Per sentirsi più belle e in forma smagliante ecco un piccolo vademecum utile per una "terapia" tutta naturale e a base di... acqua!

1 - Un ottimo inizio:

l'idratazione è importantissima per la nostra salute. Per iniziare la giornata alla grande, una sana abitudine è quella di bere un bicchiere d'acqua appena svegli: non ne siamo coscienti, eppure durante il sonno l'organismo perde sali minerali fondamentali. Assunta a stomaco vuoto, l'acqua tiepida sarà anche ideale per contribuire al regolare funzionamento dell'intestino.

2 - Soddisfa anche il palato:

a volte bere l'acqua può risultare difficile perché è totalmente priva di gusto e quindi, a meno che non si avverta la gola secca, bere può non essere facile. Invece di cedere alla tentazione di dissetarci con bevande addizionate di zucchero, acerrime nemiche della linea, puntiamo su acqua aromatizzata con la frutta di stagione. Per fare il pieno di sapore e di sostanze benefiche, basta riempire una caraffa in cui immergere fragole, oppure pesche, o anche qualche fettina di limone con la buccia alla sera prima di coricarci: al mattino potremo assaporare un'acqua dal gusto delizioso e con tanti sali minerali in più.

3 - Bere è un appuntamento con la salute:

se non si è abituati o se non ne sente la necessità, può succedere di dimenticarsi completamente di bere, trascurando di reidratarsi come si conviene. Puntiamo quindi su un metodo super efficace: basta avere sempre con sé una bottiglietta o un contenitore termico nella borsa o in auto perché a volte il desiderio di bere può essere stimolato anche solo con la vista.

4 - Acqua per scordarsi il mal di testa:

reintegrare i sali minerali e mantenere correttamente idratato l’organismo è indispensabile per combattere la stanchezza e contrastare il fastidioso mal di testa. Mai dunque trascurare di sorseggiare acqua o bevande, anche mentre siamo a casa davanti al PC o mentre andiamo al lavoro, in auto o sui mezzi pubblici, o ancora se ci concediamo qualche passeggiata all’aria aperta o, soprattutto, se siamo esposti al sole o facciamo attività fisica.

5 - Sempre prima dei pasti:

un ottimo rimedio per favorire la perdita di peso, è quello di bere un paio di bicchieri d'acqua prima dei pasti. Studi recenti hanno evidenziato come questa semplice accortezza sia in grado di aiutare nel processo di dimagrimento perché favorisce il senso di sazietà. In vista della prova costume non dimentichiamo la cara, quanto semplice, acqua e limone: rinfrescante, dissetante ed benefica.

6 - Bere sì, ma con furbizia:

favorire il drenaggio e aiutare la depurazione dell'organismo non è complicato, ma per un risultato ottimale meglio fare piccoli sorsi distanziati nel tempo. Se abbiamo l’abitudine di bere un bicchiere tutto d'un sorso, cerchiamo di controllarci evitando di svuotare il bicchiere come se stessimo facendo una gara o avessimo i secondi contati. Bere con calma favorisce la diuresi ed evita di sentirci troppo gonfi e pesanti.

7 - In cucina con astuzia:

per favorire il ripristino dei liquidi ed aumentare il potere saziante, il consiglio furbo è quello di aggiungere più acqua ai nostri piatti. Zuppe, passati di verdure e vellutate sono ottimi anche in estate e perfetti gustati freddi: oltre che essere facili da preparare, sono ideali per favorire il detox, per integrare i sali minerali e per nutrire con gusto.

8 - Punta su una giusta alimentazione:

i cibi contengono acqua in proporzioni variabili. Nella bella stagione, meglio prediligere insalate, verdura e frutta fresca, o anche preparare snack a base di frullati o centrifughe a cui aggiungere acqua a volontà. Niente di più facile per mantenersi idratati e reintegrare i sali minerali persi con la sudorazione o con l’attività sportiva.

9 - Elimina le tossine:

dopo un così lungo di limitazioni, anche le tossine si sono accumulate, complice la sedentarietà e il frigorifero sempre a portata di mano. Bere molta acqua aiuta a massimizzare i risultati se siamo in regime dimagrante, perché ha effetti positivi sul metabolismo e aiuta il corpo a eliminare le tossine.

10 - Una immersione di salute:

una bella doccia rinfrescante è perfetta per lavar via le fatiche della giornata e la polvere e i pulviscoli dell’aria, regalando un immediato senso di sollievo e di leggerezza. Anche immergersi in una vasca d'acqua profumata ha effetti benefici sul nostro stato d’animo, ma non solo: se l’acqua è termale, possiamo contare anche su sostanze altamente benefiche per il nostro organismo, la pelle e le articolazioni. Le virtù terapeutiche dei microelementi infatti possono curare diverse patologie e non è dunque un caso che le vasche termali si chiamino "spa": si tratta di un acronimo, cioè Salus Per Aquam, ovvero la salute attraverso l'acqua, come avevano già capito gli antichi romani.