Idratazione al top e benessere naturale con le tisane detox

I rigori dell'inverno sono ormai alle spalle e le giornate iniziano ad allungarsi e a intiepidirsi: niente di meglio che approfittarne abbinando a passeggiate all'aria aperta le tisane e gli infusi con le erbe del benessere per rimanere in forma e disintossicare l'organismo naturalmente.

Nei momenti di tensione un buon modo per rilassarsi è quello di fare attività fisica all'aperto: la luce e l'aria fresca attivano il metabolismo e alleggeriscono gli animi.

Mantenere un corretto livello di idratazione è fondamentale per il buon funzionamento dell'organismo: per questo possiamo farci aiutare con semplicità e gusto dalle tisane detox.

Un buon inizio: il nostro corpo è composto per oltre il 70% di acqua: ecco perché è fondamentale mantenersi idratati e bere durante la giornata facendo funzionare a dovere tutto l'organismo. Soprattutto al mattino è fondamentale bere reintegrando i liquidi persi nella notte. Se soffriamo di ritenzione idrica meglio optare per una tisana depurativa, per esempio al tarassaco, al limone, all'ortica o, se desideriamo aggiungere un po' di gusto, perfetta anche quella alla liquirizia.

Sempre con noi: fare scorta di una buona bevanda, genuina e gustosa, è una sana abitudine che ci consente anche di stare alla larga dalle tentazioni: bevande confezionate e merendine sono piene di zuccheri, decisamente nemici della dieta. Oggi è facilissimo portare con noi infusi e tè preparati in casa grazie alle pratiche borracce e ai contenitori di gran moda in questo periodo. Tra le tisane più gradevoli, oltre al tè, possiamo optare per quelle allo zenzero, alla menta e soprattutto al karkadè, prezioso e ricchissimo di Vitamina C.

Spezzafame naturali: il buco nello stomaco può essere molto pericolosa per la nostra "remise en forme" primaverile. Per evitare di cedere alla gola e arrivare all'ora di cena con una fame da lupi, optiamo er infusi alla vaniglia, ai fiori d'arancio e alla melissa, perfetti per rilassarci e togliere il senso di fame. n alternativa, prova anice, mirtillo e frutti rossi, dal sapore intenso.

EFFETTO DETOX – Curcuma e zenzero stimolano la disintossicazione dell'organismo. Ricchi di proprietà terapeutiche, entrambi sono potenti antiossidanti e contrastano l'azione dei radicali liberi. Per un effetto detox scegli fieno greco, cardo mariano, bardana. Ami i profumi intensi? Anice, menta e liquirizia daranno all'infuso un sapore vivace.

CONTRO IL FREDDO – Se sei freddolosa anche quando le temperature si fanno più miti, aiutati con un infuso caldo per scaldarti e avere energia: punta sulle spezie, come il pepe e la cannella, utili per liberare le vie respiratorie in caso di raffreddori e malanni. Aggiungi un cucchiaino di miele e, a piacere, fette d'arancia e foglie di menta fresca.

PER LE GAMBE – Betulla, gambi di ciliegia e tarassaco contribuiscono a disintossicare l'organismo e possono risultare particolarmente utili a fine l'inverno, quando gli effetti spiacevoli del poco movimento si fanno sentire e la pelle è spenta. Cogli l'occasione della luna piena, quando l'organismo tende a trattenere maggiormente i liquidi, per tre giorni a base di zuppe, brodo e centrifugati.