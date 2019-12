Fitness: a dicembre ogni scusa è buona per non andare in palestra

Anche se molti dei nostri connazionali (35%) sono convinti che la palestra sia la scelta migliore per restare in forma, il periodo che precede il Natale è un momento di pigrizia sfrenata, o per lo meno di svogliatezza. Come rivela uno studio realizzato da NutriMente e GetFIT, condotto su un campione di circa 2000 persone, uomini e donne tra i 18 e i 40 anni di età con metodologia WOA (Web Opinion Analisys), sono molti gli italiani che dichiarano di non rispettare gli appuntamenti di allenamento settimanale stabilite con il personal trainer (47%), di distrarsi facilmente durante il workout (29%) e di sentirsi particolarmente stanchi e svogliati. Risultato? Dato che il 42% del campione intervistato dichiara di sentirsi esausto dopo il lavoro, si preferisce saltare la sessione di fitness e passare la serata con gli amici (25%).



Secondo le ultime statistiche Eurostat, in Italia il 43% delle persone non pratica alcun tipo di esercizio fisico al di fuori dall'orario di lavoro. Lo studio GetFit rivela che, oltre alla palestra, indicata come abbiamo detto sopra dal 35% del campione come il modo migliore per mantenersi in forma, sono considerate ottime scelte fitness anche il calcetto con gli amici (29%) e il running all’aria aperta (21%). La maggioranza sceglie la palestra per ragioni di estetica (43%), ma c’è anche un 23% motivato dalla volontà di mantenersi in salute, un 16% che desidera liberarsi dello stress e dalle tossine quotidiane e un 14% che ci va per fare nuove amicizie e conoscenze. Solo il 20% frequenta la palestra regolarmente tutto l’anno, mentre la maggioranza (41%) si limita al periodo primaverile, giusto per smaltire gli accumuli delle abbuffate natalizie e prepararsi alla prova costume.



La fantasia nell’inventarsi scuse per bigiare gli allenamenti è senza confini. E al pensiero che la bilancia presenterà poi il conto, gli Italiani hanno deciso di non porsi troppi problemi: il 17% rimanderà il problema a dopo l’Epifania, senza negarsi alcuna gioia del palato. Altri si propongono di mangiare con moderazione, mentre i più costanti e lungimiranti, seppur in minoranza (29%), continueranno a svolgere attività fisica in palestra sia prima sia durante le Feste.



Ma quali sono le principali giustificazioni che nel corso dell’intero anno portano a non andare in palestra? All’argomento GetFit ha dedicato un libro, intitolato “50 scuse per non andare in palestra”, che sarà distribuito gratuitamente ai soci nei centri e nelle palestre, da cui emerge una gustosa classifica, con le dieci più gettonate. Nella convinzione che, per convincere gli italiani a svolgere una sana attività fisica, possa essere utile anche giocare la carta dell’ironia.



LE 10 SCUSE PIU’ USATE PER NON ANDARE IN PALESTRA

- Non ho abbastanza tempo - 73%

- Sono troppo stanco - 69%

- La palestra costa troppo - 65%

- La palestra mi annoia - 60%

- Non voglio lasciare solo in casa il mio animale da compagnia - 59%

- Fa troppo freddo/caldo per uscire di casa e andare in palestra - 50%

- Ho troppa fame per andare in palestra subito dopo il lavoro - 45%

- Non voglio avere il peso del borsone tutto il giorno - 43%

- Svolgo già altre attività fisiche - 39%

- Mi sento troppo fuori forma per allenarmi - 36%