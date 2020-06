Fisico da top model e abbronzatura da far invidia? Bastano poche e semplici mosse

Dopo il lungo lockdown, finalmente siamo nella tanto agognata Fase 3 . I lunghi mesi trascorsi in casa ci hanno costretto alla immobilità prolungata e fatto sperimentare la buona cucina casalinga , che ci hanno lasciato qualche etto di troppo . Per tornare in forma fisica (quasi perfetta) in vista delle vacanze al mare si può evitare di soffrire con eccessive rinunce: ecco come fare.

Abbronzatura e fisico statuario: impossibile? Forse, ma con pochi accorgimenti e qualche astuzia, possiamo favorire una tintarella da dieci e lode e una linea invidiabile grazie agli alimenti corretti e senza eccedere nelle calorie. Scopriamo dunque quali sono i cibi alleati di dieta e tintarella.

Gusto e leggerezza con le insalate: protagoniste della bella stagione, le insalate accontentano proprio tutti. In questa stagione, l'orto ci regala moltissimi ingredienti profumati e gustosi per comporre l'insalata che più ci aggrada. Non solo semplicissima preparare, si può da consumare dappertutto, anche in spiaggia o in mezzo ai prati. Per agevolare la tintarella, non dimentichiamo mai le carote, il sedano e il radicchio; per un pasto equilibrato, includiamo uova o gamberi, oppure noci e frutta secca al fine di avere un corretto apporto proteico. Quanto al condimento, un cucchiaio di d'olio extravergine di oliva e succo di limone saranno perfetti per non eccedere con le calorie e fare scorta di vitamina C, antiossidante e anti age.

Rosso pomodoro: non solo per la pizza, il pomodoro è buonissimo in qualsiasi forma, oltre che essere ricco di licopeni, sostanze che favoriscono l'abbronzatura. Consumato crudo o fatto cuocere per la salsa, il pomodoro è protagonista anche nella più famosa zuppa spagnola, il gazpacho. Una pietanza gustosa che si serve fredda e che appaga il palato con pochissime calorie, pur essendo ricca di nutrienti. Oltre al pomodoro, il gazpacho si prepara aggiungendo peperoni, cipolle e cetrioli, che vengono frullati unitamente a un po' di pane raffermo. Se la fame è tanta, possiamo accompagnare la zuppa con qualche crostino o cracker, perfetti per sgranocchiare senza rendere il pasto troppo pesante.

Macedonia, dolce e freschissima: con la macedonia di frutta colore e sapore sono complici nel regalarci uno spuntino o un dessert estremamente goloso e prelibato. Ideale per una tintarella omogenea e intensa, la macedonia è ottima anche come sostituto del pasto; per agevolare l'intensificazione del colorito, diamo priorità ai frutti ricchi di vitamine e betacarotene, che stimolano la melanina. Semaforo verde dunque per albicocche, pesche e melone, a cui aggiungere la banana che è ricca di potassio e quindi ottima contro l'affaticamento. La macedonia è un vero passepartout perché pratica da trasportare - basta un contenitore ermetico - , appagante per l'appetito e ideale per tenersi in linea senza fatica. Attenzione agli zuccheri: la frutta ne contiene già di suo, perciò evitiamo di aggiungerne altro così come anche di unire del succo d'arancia, che farebbero salire l'apporto calorico al livello di guardia.

Mai senza anguria: buona, dissetante, dietetica, l'anguria è il frutto simbolo dell'estate, oltre che alleata perfetta della linea e dell'abbronzatura. L'anguria ci aiuta a sgonfiare l'addome e a farci riguadagnare una bella pancia piatta: non solo depurativo, dissetante, ricco di sali minerali e vitamine, questo frutto contiene caroteneidi e licopene ed è quindi ciò che ci vuole per un'abbronzatura da urlo. Da gustare non solo in spiaggia, ma anche a casa e in ufficio se non siamo in smart working: basta preparare dei pezzettoni e portarla con noi in contenitori per alimenti, un autentico toccasana contro caldo e stanchezza.