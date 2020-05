Oltre la mascherina: cinque regole d'oro per occhi che conquistano

Gli occhi sono preziosissimi e forse durante l'emergenza Covid-19 il loro benessere è passato un po' in secondo piano. Tuttavia, prendersi cura del nostro sguardo non è solo frivolezza, ma è fondamentale per la prevenzione di eventuali problemi e patologie legate all’avanzare dell'età, per mantenere una buona capacità visiva e per sorridere e ammiccare anche dietro la tanto utile mascherina.

Occhi e smart working: una vera risorsa e una straordinaria opportunità, lo smart working è stato ed è tutt'ora fondamentale in tempi di Coronavirus. Ma trascorrere tante ore davanti allo schermo di un computer può causare secchezza, stanchezza della vista e talvolta ridurre la capacità visiva. Per mantenere in buona salute i nostri occhi è indispensabile ricordarci di "staccare" ogni tanto, facendo pause di 15 minuti ogni due ore, posizionando il monitor in maniera che lo sguardo cada sulla parte superiore, evitare fastidiosi riflessi e la luce diretta del sole. Il consiglio furbo? Limitiamo l’uso di lenti a contatto quando siamo in smart working: a casa non ci vede (quasi) nessuno e in compenso eviteremo di irritare ulteriormente gli occhi. Un buon paio di occhiali non toglierà nulla al nostro fascino, ma sicuramente sarà un gradito regalo per la nostra vista.

Occhi e alimentazione: ormai non sfugge più a nessuno quanto una corretta alimentazione sia alla base della buona salute del nostro organismo, a maggior ragione dei nostri occhi. Per uno sguardo al top, sì ad alimenti ricchi di Omega 3, zinco, vitamina C ed E, utili a contrastare l'invecchiamento cellulare e i radicali liberi, che possono portare a patologie legate all'vanzare dell'età, come ad esempio cataratta e degenerazione maculare, che colpisce la retina. Via libera a tonno e salmone, alle uova, alla frutta secca e alle verdure a foglia verde, come gli spinaci, e poi naturalmente agli agrumi. Non va dimenticato che una alimentazione sana e uno stile di vita corretto possono allontanare l'insorgenza di malattie come il diabete che, se di tipo 2, può comportare cecità negli adulti.

Occhi e raggi UV: anche la vista, come la pelle, va protetta adeguatamente dai raggi ultravioletti che possono risultare dannosi. Gli occhiali da sole con lenti adeguate per schermarci dai raggi UVA e UVB devono essere buoni compagni nelle nostre tanto agognate passeggiate all'aria aperta, anche se indossiamo la mascherina. Attenzione alla scelta delle lenti, che debbono essere preferibilmente polarizzate: un valido aiuto per non corrugare la fronte e non strizzare gli occhi, che più distesi certamente non andranno incontro alle odiate rughe "zampe di gallina".

Occhi e fumo: il fumo di sigaretta è molto dannoso. Mina gravemente la nostra salute ed è un perciolodo anche per gli occhi, Gli studi dimostrano come il fumo renda più suscettibili alle patologie che coinvolgono il deterioramento del nervo ottico e della retina, oltre ad irritare la cornea provocando una lacrimazione fastdiosa e continua. Per uno sguardo limpido e irrestitibile, dimentichiamo la sigaretta e concentriamoci su mascara, eye liner e affini: decisamente più salutare e dagli effetti benefici anche per lo spirito.

Occhi, prevenzione e visite: ultimo, ma non ultimo, ricordiamo di non trascurare i controlli per verificare lo stato disalute dei nostri occhi con controlli periodici. Non solo specchio dell’anima: gli occhi diventano un'ottima spia per la diagnosi di partologie più gravi, quali il glaucoma e alcuni tipi di sclerosi. Al pari di altre visite di controllo e prevenzione, non dimentichiamo di programmare una visita annuale che può rivelarsi davvero utile per diagnosticare tempestivamente qualche problema in atto. Meglio prevenire, sempre.