Ben 10 milioni di post su Instagram : questo il numero esorbitante per l' hastag "avocado" , ormai osannato in tutto il mondo come uno dei frutti più trendy di questo periodo. La ragione? E' ricco di antiossidanti , grassi sani e tante vitamine utilissime per il benessere del nostro organismo e vere alleate per la cura di pelle e capelli .

Tutti pazzi per l'avocado, trionfo di bontà e prezioso alleato di bellezza Istockphoto 1 di 11 Istockphoto 11 di 11 Istockphoto 11 di 11 Istockphoto 11 di 11 Istockphoto 11 di 11 Istockphoto 11 di 11 Istockphoto 11 di 11 Istockphoto 11 di 11 Istockphoto 11 di 11 Istockphoto 10 di 11 Istockphoto 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una forma caratteristica che lo rende inconfondibile: l'avocado ricorda una pera con la buccia che somiglia a una corteccia, facile da asportare, che cela al proprio interno un grosso seme centrale circondato da una polpa soffice dall'invitante colore giallo-verde o giallo pallido e dal sapore dolce e delicato.

Questo frutto, la cui origine è del Centro America, sta vivendo un vero e proprio boom di notorietà e successo di vendita: vediamo perché.

Un tris vincente: un successo planetario, che gli è valso il soprannome di "oro verde": frutta, vegetale e grasso insieme, una combinazione eccezionale che rende l'avocado l'unico alimento al mondo che, pur essendo classificato come frutto, è usato in realtà come verdura. Ricchissimo dal punto di vista nutrizionale, ideale anche per bambini e vegetariani, l’avocado, grazie al concentrato di vitamine e antiossidanti, è perfetto pure come antiage e alleato del sistema immunitario.

Per la prova costume: l'avocado è indicato in quasi tutte le diete, perché il buon contenuto di fibre alimentari (25 % fibre solubili e 75 % fibre insolubili) aumenta il senso di sazietà. Inoltre, questo frutto è ricco di potassio, addirittura più delle banane, ma anche di acido grasso linoleico e Omega 3, che stimola la produzione di colesterolo buono (HDL) ed ostacola invece il deposito del colesterolo cattivo (LDL).

Per la pelle del viso: ricco di beta-carotene e glutatione, l'avocado è ottimo per proteggerci dai raggi solari; e grazie alla vitamina A e alla vitamina E, due potenti antiossidanti, aiuta la pelle a mantenersi elastica e a rallentare l’invecchiamento cutaneo, contrastando l’azione dei radicali liberi. Per illuminare l'incarnato e distendere i tratti del volto possiamo fare un impacco mescolando la polpa schiacciata dell'avocado, a cui avremo aggiunto un cucchiaio di miele, uno di yogurt e uno di succo d’arancia. Applichiamo su viso, collo e décolleté e lasciamo in posa per un quarto d'ora circa prima di risciacquare con acqua tiepida: semplice ed efficace, da provare.

Per una chioma fluente: capelli e morbidi e setosi in previsione di qualche uscita serale o una puntatina al mare? Con l'avocado possiamo regalarci un impacco dai risultati soprendenti, mischiano la sua polpa con un po' di olio extra vergine di oliva e il succo di mezzo limone. Applichiamo sui capelli umidi partendo dalla cute e sistribuendo sulla lunghezza. Lasciamo risposare l'impacco per una mezz'ora, avendo cura di avvolgere la chioma con la pellicola trasparente per massimizzare l'efficacia.Dopo aver accuratamente risciacquato, terminiamo la beauty routine come di consueto.

Per estremità morbide e lisce: la ricchezza di grassi e di vitamine, rende l'avocado perfetto per nutrire in profondità l'epidermide anche di mani e piedi. Mai più dunque piedi screpolati e talloni rovinati con un impacco fai da te a base di questo frutto. Mescoliamo la polpa schiacciata di un avocado con quella di una banana a cui aggiungeremo un po' di miele e di olio extra vergine. Applichiamo il composto sui piedi, che avremo pulito e strofinato bene con la pietra pomice, lasciando poi agire trenta minuti. Per comodità e per massimizzare i risultati, meglio avere l'accortezza di indossare delle calze di cotone; basterà risciacquare per apprezzare subito il risultato. Il consiglio furbo? Facciamo questa maschera alla sera prima di andare a dormire e lasciamo agire l'impacco per tutta la notte: al mattino avremo il buongiorno con talloni dall'effetto "wow"!