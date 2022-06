Estremità da esibire: scopri come dire addio ai talloni screpolati

D'altronde la

bellezza

piedi

tempo e portafoglio

semplice, ma efficace accorgimento

piedi e talloni da dieci e lode

, si sa, richiede impegno e costanza, anche quando non ne avremmo poi così tanta voglia e quella deinon fa eccezione. Senon sono particolarmente ricchi e generosi, possiamo puntare su qualcheper

1 - Inizia a rilassarti:

per avere piedi bellissimi il primo accorgimento è... metterli a bagno! Il pediluvio è una pratica antichissima alla quale non dovremmo mai rinunciare. Non solo l'acqua tiepida consente di ammorbidire la pelle e le unghie, che potranno poi essere rimosse e tagliate con facilità, ma tenere i piedi ammollo obbliga a stare fermi e a prendersi qualche momento di assoluto far niente, semplicemente godendo della piacevolezza dell'acqua. E' sufficiente riempire una bacinella con acqua calda a cui aggiungere bicarbonato o sale grosso da cucina e, se in casa ne siamo provvisti, anche qualche goccia di una delle tante essenze profumate. Una vera delizia per corpo e mente.

2 - Punta sulla cura, oltre che sull'estetica:

l'aspetto dei nostri piedi, arma di seduzione alla quale non possiamo, né dobbiamo rinunciare, è fondamentale, ma prima che belli occorre che questi siano in buona salute. La cosiddetta "pedicure curativa" è forse ancora più importante di quella estetica, perché mira proprio a migliorare il benessere del piede eliminando qualche problema che usualmente si può presentare: tra i tanti, l’occhio di pernice, le unghie incarnite, i calli, e così via. Anche a casa, non dimentichiamo di osservare le estremità e prima di mettere mano allo smalto armiamoci di pazienza e di pochi strumenti del mestiere: una piccola spesa al supermercato potrà garantirci un risultato al di sopra delle aspettative.

3 - Leviga quotidianamente:

una buona prassi da seguire quotidianamente è quella di passare una spatolina o una pietra pomice sulle zone ruvide e ispessite dopo aver asciugato i piedi. Può sembrare una scocciatura, ma niente è più efficace per prevenire la formazione dei calli nel corso del tempo tra un trattamento e l'altro e per evitare che i talloni assumano un aspetto davvero brutto e antiestetico. Per eliminare o sistemare alla meglio una situazione spesso disastrosa sui talloni e sulla pianta del piede, prima levighiamo con vigore e poi massaggiamo a fondo con una crema nutriente per rigenerare e mantenere morbida e gradevolmente liscia la pelle. Coccole a prova di carezza.

4 - Usa lima e forbici:

dopo aver levigato a fondo la superficie cutanea, è il momento di passare allo step successivo. Prima di tutto, eliminiamo le pellicine attorno all'unghia con l'apposito strumento, allontanandole inizialmente e poi tagliandole con le forbicine. Successivamente, sarà la volta delle unghie, che possiamo accorciare utilizzando un tronchesino o le forbici. Per completare la pedicure è importante terminare l'operazione limando la parte terminale delle unghie: una pratica necessaria non solo per definirne al meglio la forma, ma utile anche ad evitare che si possano incarnire. Piccoli dettagli che possono fare la differenza.

5 - Concediti un massaggio rigerenante:

non è solo utile, ma è estremamente piacevole e rilassante. Un bel massaggio plantare, che secondo la riflessologia, tecnica di medicina alternativa, è anche lo strumento perfetto per ristabilire l'equilibrio del corpo e utile anche in caso di congestione e tensione, è un ottimo rimedio anche contro il mal di schiena, la cistite, l'ansia e lo stress. Mai quindi terminare la nostra pedicure senza un bel massaggio, da praticare possibilmente con l'ausilio di olio di mandorle o di un olio per la cura dei bambini. Attenzione solo a non infilare subito scarpe o pantofole: meglio lasciare le estremità libere di prendere aria e di assorbire fino in fondo le sostanze emollienti.