Estate: cinque dritte per capelli da favola anche in riva al mare

Da sempre sinonimo di seduzione , i capelli sono tra le armi più preziose che abbiamo a disposizione per la nostra bellezza. Importanti in da quando siamo bambini e non smettono di essere al centro dell'attenzione nemmeno con l'avanzare dell'età. Ecco dunque come mantenerli sani e forti e a lungo preservandoli da sole e sabbia .

1 - Piccoli gesti, ogni giorno: per capelli belli sani, la costanza nella cura deve essere la parola d'ordine. Anche piccoli gesti quotidiani sono in grado di regalarci benefici insospettabili: senza stressare eccessivamente capelli e cuoio capelluto, dopo un bagno in mare o una giornata passata in spiaggia è sufficiente sciacquare sale e salsedine con acqua dolce senza fare ricorso allo shampoo. Naturalmente, l'aiuto in più è un impacco, possibilmente con un olio naturale, da applicare prima della doccia. Mai esagerare con lavaggi troppo frequenti, che possono inaridire i capelli, rendendoli fragili e opachi.

2 - Attenzione e buone abitudini: per una capigliatura fluente e sana, una buona abitudine è quella di applicare sui capelli una maschera nutriente e ristrutturante non meno di un paio di volte alla settimana. Per salvare il budget e i capelIi i rimedi della nonna sono l'ideale: basta mescolare olio di oliva o di mandorle dolci o anche di cocco con un po' di yogurt o di miele e ottenere un impacco ricco e nutriente con cui massaggiare la capigliatura ancora umida. Per un risultato davvero formidabile, avvolgiamo la testa con la pellicola trasparente lasciando agire per una mezz'oretta: dopo il risciacquo avremo capelli morbidi, setosi e lucenti.

3 - Protezione a oltranza: per dire addio a capelli stopposi, aridi e resi opachi dall'acqua salata, dal sole e dal cloro occorre utilizzare sempre un olio naturale. Perfetto l' olio di jojoba, che si assorbe con facilità, oppure ottimi anche l'olio di cocco, il burro di karité e l'olio di argan. Spalmiamo su cute e lunghezze l'olio per avere capelli più forti e splendenti. Per un risultato ottimale, ripetiamo l'operazione di tanto in tanto, ma soprattutto dopo il bagno, che si tratti di un tuffo tra le onde o a bordo vasca in piscina

4 - Evitare di sbagliare: tra gli errori da non commettere, sicuramente quello di versare lo shampoo direttamente sui capelli, una pessima abitudine da abbandonare senza indugio. Non è un caso che i parrucchieri versino un po' di shampoo in una ciotola per poi stemperarla con acqua tiepida: serve a non stressare troppo le fibre dei capelli. Una azione da non trascurare è il massaggio alla cute, che va fatto seguendo movimenti circolari e profondi con le dita da estendere poi sulle lunghezze. Un modo perfetto per non stressare la chioma e usare meno prodotto: salute e risparmio, una bella combinazione.

5 - Portarsi avanti: l'autunno, che ora ci appare così lontano, è un periodo estremamente delicato per i capelli. Alimentazione corretta e uno stile di vita sano ed equilibrato sono decisamente fondamentali per la salute del nostro organismo, e così pure per i capelli. Per eliminare le doppie punte e i capelli sfibrati possiamo optare per un taglio deciso, evitiamo l'uso prolungato della piastra per asciugare i capelli e lasciamo che si asciughino naturalmente al sole, alleato, oltre che della capigliatura, anche delle ossa. Un pieno di vitamina D è sempre molto utile, a maggior ragione per quando saremo nella stagione invernale in cui buio e freddo diventano protagonisti.