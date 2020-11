Dimagrire velocemente anche tra le mura domestiche si può, ecco come

Lo sappiamo: lo smart working è sicuramente uno strumento importantissimo e di grandissima efficacia, soprattutto in un momento storico come questo. Ma il tempo trascorso seduti alla scrivania e di fronte al PC è tantissimo, anche a casa . Non solo: senza muoverci peggioriamo la postura , ma anche rimanere in forma diventa una dura lotta e una passeggiata per fare la spesa non è purtroppo sufficiente . Ecco quindi un piccolo vademecum da leggere con attenzione e... mettere in pratica!

Evitare di prendere peso, o addirittura perdere qualche chilo, non è impossibile: basta uno stile di vita sano anche tra le mura domestiche in grado di farci stare bene, garantendo energia e, perché no?, un po' di buonumore.

Chi ben comincia: quando si è a casa la colazione può diventare molto lunga. Si inizia col caffè e qualche biscotto e poi magari si aggiungono fette biscottate e marmellata, uno yogurt e la fettina di torta rimasta dalla sera prima. Risultato? Le calorie si accumulano e la bilancia inizia a lamentarsi. Per cercare di tenere sotto controllo la fame e la voglia di sgranocchiare, possiamo preparare un infuso a base di limone e zenzero da tenere sempre sottomano. Combattere la ritenzione idrica è importante e soprattutto quando i termosifoni sono accesi occorre bere molto durante la giornata. Gustoso, appagante ed economico: praticamente perfetto!

L'insidia delle piccole pause: stando in casa è normale interrompere il lavoro per questa o quella incombenza e anche se non ci si reca al bar o alla macchinetta del caffè con i colleghi, le occasioni per interrompere un momento l'attività e prendersi qualche minuto di relax non mancano. Attenzione, però: ricordiamoci che il caffè può dare fastidio allo stomaco amplificando il senso di fame. Non dimentichiamo quindi di tenere in dispensa frutta di stagione o una manciata di frutta secca, perfetta per gratificare il palato e regalarci una sferzata di energia.



Pranzo sì, ma...: in casa, si sa, mangiare un panino non è gratificante e un piatto di pasta o un secondo in tavola ci sono sempre. Attenzione, però: cadere nella tentazione di un pasto degno del pranzo della domenica è facilissimo quindi meglio pianificare il menù. Cuciniamo le verdure alla sera prima, in modo da avere un contorno soddisfacente e limitiamoci a un solo piatto, possibilmente leggero per non appesantire la digestione. Una sola pietanza alla volta sarà perfetta per rimanere in linea e per appagare il palato, anche durante il lockdown.





Acqua, mai senza: anche in smart working ricordiamoci di bere. Per non dimenticarci di sorseggiare di quando in quando, mettiamo una bottiglia d'acqua sul piano di lavoro così non ci dimenticheremo questo piccolo gesto. L'idratazione è fondamentale per la buona salute del nostro organismo e bere acqua è il miglior rimedio per disintossicarsi e mantenere l'epidermide elastica e tonica .



Concediti uno stop: regalarsi un piccola pausa anche mentre si lavora in casa è molto utile. Non solo aiuta a smaltire lo stress e a sentirsi più calmi, ma è in grado di ridurre la fame nervosa aumentando la creatività. Una telefonata a un collega, una piccola camminata tra le mura domestiche, un tè sul divano di casa sono sicuramente utili a svagarci senza dover ricorrere al vasetto della nutella o alla merendina golosa, ma acerrima nemica della linea.



Stretching da scrivania: anche in casa e con le palestre chiuse possiamo provare a rimanere toniche. Contrarre gli addominali e portare le ginocchia al petto, avendo l'accortezza di non fare movimenti troppo grandi, sarà perfetto per mantenere belli i glutei e tonificare l'addome. Ruotare dolcemente il collo aiuterà a non farsi venire la cervicale, mentre un passo sostenuto mentre si va a comprare il pane fresco sarà l'ideale per fare stretching anche durante la spesa. Accorgimenti da lockdown...