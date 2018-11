Dieta di Natale: quest’anno gioca d’anticipo

Il periodo delle F este natalizie è rovinoso per la linea. In calendario non ci sono solo il pranzo di Natale e il Cenone di Capodanno : a questi pantagruelici appuntamenti (ma in fondo è questo il bello delle Feste), la convivialità si estende a una lunga serie di eventi, tra cui aperitivi e cene con gli amici, per scambiarsi un dono o per gli auguri , incontri con parenti lontani perché in fondo almeno a Natale bisogna vedersi, e le mille tentazioni gastronomiche che fanno bella mostra di sé nelle vetrine o che riceviamo come strenna. Per evitare lo shock di un incontro rovinoso con la bilancia dopo l’ Epifania, meglio giocare d’anticipo e presentarsi agli appuntamenti natalizi in buona forma, anzi magari con un paio di chili in meno grazie ad una dieta pre-natalizia ad hoc.

SENZA SACRIFICI – Per buttare giù un po’ di peso, non occorre mettersi a stecchetto. Facciamo un elenco di quello che mangiamo abitualmente e cerchiamo di individuare i momenti in cui si può risparmiare qualcosa sulla conta delle calorie. Ad esempio sostituiamo la colazione al bar, a base di cappuccio e brioche, con un pasto più sano e leggero da consumare a casa: oltre al caffè e al tè possiamo consumare una ciotola di fiocchi d’avena con latte scremato o vegetale, oppure uno yogurt magro e un frutto, oppure una fettina di pane integrale con un po’ di formaggio magro spalmabile. I pasti principali possono essere composti da un bel piatto di verdura grigliata, al vapore o anche cruda, a cui accompagnare un primo a pranzo e un secondo a base di pesce o carne la sera. La frutta è lo spuntino ideale, a metà mattina e a merenda. Da evitare sono, ovviamente, i dolciumi e le bevande alcoliche.



SCOPRI IL LIMONE – Acqua e limone sono preziosi quando si vuole perdere un po’ di peso. Un grande bicchiere di acqua, anche calda, con il succo di un limone spremuto, da assumere al mattino possibilmente a digiuno assicura un ottimo effetto detox. L’importante è non aggiungere zucchero o altri dolcificanti per non neutralizzare il benefico potere del limone nell’alcalinizzare il nostro organismo. Qualche goccia di limone spremuto, da aggiungere all’acqua che consumiamo durante la giornata, rende più dissetante e gradevole la nostra idratazione.



LO ZENZERO – Chi ama il suo sapore un po’ “piccantino”, può utilizzare lo zenzero per una tisana rivitalizzante che si prepara facendo bollire per qualche minuto un pezzetto di zenzero fresco e sbucciato, e poi filtrando il contenuto. Possiamo berla in qualunque momento della giornata, a colazione, o all’ora dello snack, o anche a fine pasto, al posto del caffè. Lo zenzero è ottimo per combattere il raffreddore e il mal di gola, ma anche per favorire la digestione e il dimagrimento. Ha infatti la capacità di trasmettere calore al corpo, alzandone la temperatura e stimolando il metabolismo. Ha anche virtù diuretiche e aiuta quindi a ridurre i liquidi in eccesso. Lo zenzero è però controindicato in gravidanza e per chi assume farmaci anticoagulanti o antiaggreganti: in questi casi è opportuno chiedere il consiglio del medico.



HAPPY HOUR – Anche l’ora dell’aperitivo può essere più light con qualche accorgimento. Se vogliamo risparmiare le calorie contenute nelle bevande alcoliche e nei cocktail zuccherati, si può optare per qualche soft drink in versione light o zero zuccheri, oppure per una spremuta fresca di pompelmo o di arancia. Tra gli stuzzichini si può attingere al pinzimonio di verdura cruda, o a qualche fettina di bresaola o prosciutto crudo, oppure a qualche scaglia di parmigiano reggiano. Ricordiamo poi di “alleggerire” il pasto successivo.



MOVIMENTO A GOGO’ – Mai come in questo momento è importante l’attività fisica. Oltre alla nostra normale routine sportiva (se ne abbiamo una), non perdiamo occasione per fare movimento. Facciamo le scale a piedi, ritagliamoci il tempo per una bella passeggiata a passo veloce e ricordiamo che 10mila passi al giorno sono la quota suggerita dall’OMS per combattere obesità e sovrappeso. Ricordiamo anche che, se è vero che l’importante è muoversi in qualunque modo lo si faccia, per avere un effetto allenante l’attività fisica deve protrarsi in modo continuativo per almeno quindici minuti.