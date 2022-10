Dieci piccoli riti per stare bene con noi stessi

1 Siamo gentili con noi stessi – Essere troppo duri con se stessi per lo più non porta a nulla di positivo. Un po’ di autocritica è utile per migliorare, ma in generale, uno sguardo gentile è più produttivo: poniamoci piccoli obiettivi quotidiani e facciamo del nostro meglio per onorarli. Limitiamo l’intransigenza alle poche cose davvero necessarie e concediamoci la giusta soddisfazione quando abbiamo successo.

2 Impariamo a respirare – La fretta e l’ansia in molti casi ci fanno vivere letteralmente in apnea. Imparare a respirare in modo profondo e corretto, invece, è il primo passo anche per controllare l’ansia. Riempire i polmoni di ossigeno è indispensabile per ottenere il funzionamento ottimale del nostro organismo, a cominciare dal cervello.

3 Pianifichiamo qualcosa che ci piace – In una giornata trascorsa freneticamente tra un impegno e l’altro, non tutti piacevoli, una piccola pausa di piacere ci spetta di diritto. Non è necessario immaginare cose complicate o costose: basta una pausa a metà pomeriggio per un cappuccio goloso e una breve conversazione con un collega con cui siamo buoni rapporti, oppure un allenamento divertente in piscina di prima mattina, o una serata in allegria con un paio di amici: basta avere qualcosa di piacevole da aspettare.

4 Impariamo a dire NO – Il collega che vuole affibbiarci lavoro extra, l’amica che chiede sempre favori e raramente li restituisce, una cosa in più da fare in casa e di cui nessuno si è e occupato: quando il carico di impegni diventa eccessivo, saper dire “basta” è doveroso verso noi stessi. In queste situazioni, calma e assertività sono d’obbligo, ma ci vuole anche un po’ di determinazione.

5 Un gesto di generosità ogni giorno – Anche se ci sembra di navigare in un mare di difficoltà, ricordiamoci che c’è sempre qualcuno che sta peggio di noi. Un gesto generoso, non tanto di carattere economico, ma qualsiasi natura esso sia, ci aiuta a guardare fuori da noi e dalla corrente di piccole o grandi negatività in cui siamo immersi. Può essere un gesto di collaborazione, un po’ di tempo dedicato a un’altra persona, il sostituirsi a qualcuno in un compito: l’importante è che tutto parta dal cuore e che sia fatto con gioia.

6 Cuciniamo e mangiamo con amore – Mangiare in modo sano ed equilibrato è indispensabile per stare bene. Un po’ di tempo passato in cucina a preparare qualcosa di buono, fatto con ingredienti freschi e di qualità, da condividere poi a cena con i nostri cari, può regalare grande soddisfazione e aiutarci a staccare la mente dai problemi quotidiani.

7 Un momento creativo – Riservare un piccolo spazio, almeno su base settimanale, per dedicarci a un hobby creativo è un ottimo antidoto allo stress. Dedicarsi a qualcosa che ci appassiona ci aiuta a distaccare la mente e a divertirci: alla fine scopriremo che anche la soluzione a un problema assillante stava proprio lì, in un angolino della mente e ora si è manifestata.

8 Esponiamo alla luce naturale – La luce diurna è l’elemento regolatore del nostro intero orologio biologico e del nostro equilibrio psico-fisico. Passare del tempo all’aria aperta aiuta l’organismo a produrre gli ormoni del buon umore e a sentirci più energici e positivi.

9 Trascorriamo del tempo con persone positive – Per tenere a bada la negatività che a volte ci possiede, non c’è nulla di meglio che circondarci di persone solari e di buon umore. Il mugugno e il rovello ci fanno male, sia dentro di noi che nelle persone che ci circondano, in un deleterio circolo vizioso.

10 Un momento di relax tutto per noi – Basta una sessione di yoga, oppure un bel bagno caldo la sera (bollette energetiche permettendo), oppure una passeggiata al sole al parco, o anche una tisana rilassante davanti a un film sul divano di casa: regaliamoci un momento di coccola tutto per noi. Da riservare a noi stesse o da condividere con chi amiamo.