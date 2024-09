Capelli: le dritte per riparare i danni del sole al rientro dalle vacanze

il desiderio di sentirsi puliti è tanto e un mare di schiuma sembra promettere una lucentezza e un candore impareggiabili. In realtà, non bisogna eccedere né versare lo shampoo direttamente sui capelli: una pessima abitudine che andrebbe assolutamente dimenticata. Non è un caso, che i parrucchieri versino una noce di shampoo in una ciotola per poi stemperarla con acqua tiepida. Quello che non deve mancare, invece, è un bel massaggio alla cute con movimenti circolari e profondi, per poi passare alle lunghezze: in questo modo eviteremo di stressare i capelli e scopriremo con grande soddisfazione che è sufficiente usare meno prodotto rispetto a quanto facciamo di solito. Sarà un passo avanti per la cura dei capelli e un ottimo modo per risparmiare sul budget.