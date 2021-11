Buco nello stomaco? Ecco cinque spuntini amici della dieta e della salute

I sensi di colpa sono dietro l'angolo perché, quando il calo di zuccheri si fa sentire, di solito a metà mattina e a metà pomeriggio, e che non ci risparmia nemmeno alla sera dopo cena, tra una chiacchiera e l'altra o mentre guardiamo un film, la nostra dieta viene messa in serio pericolo . Se la voglia di dolce ci assale, possiamo correre ai ripari senza privarci del piacere del palato : ecco come.

Evitare di capitolare di fronte al frigorifero spazzolando qualsiasi cosa ci capiti a tiro o razziare la pasticceria con la scusa della pausa caffè quando veniamo assaliti dalla fame non è un miraggio: ecco qualche semplice suggerimento per sentirsi appagati senza mettere a rischio la linea.

1 - Miele, un alleato prezioso: un alimento di grande valore nutrizionale capace di potenziare l'attività cerebrale e di aumentare i livelli di serotonina, l'ormone che regola la felicità ed il benessere: è proprio il miele. Perfetto per dolcificare una tisana spezza fame o per quella della buona notte, è composto da zuccheri semplici, è facilmente digeribile e contiene enzimi, vitamine, oligominerali e sostanze che possono favorire i processi di accrescimento. Il miele ha un'azione decongestionante per le prime vie respiratorie, è un naturale calmante della tosse, ma ha anche un'azione protettiva e disintossicante nei confronti del fegato oltre ad un'azione diuretica. Ultimo, ma non meno importante, il miele è amico delle ossa, in quanto aiuta nella fissazione del calcio e del magnesio: non male per chi ha bisogno di un sostegno aggiuntivo in menopausa o per i bambini ancora in fase di crescita.

2 - Frutta secca, deliziosa e nutriente: la cosiddetta "frutta secca", ovvero noci, nocciole, mandorle, pinoli, pistacchi, arachidi, è ricca di proteine e rappresenta un alimento fondamentale nella dieta dei vegetariani e degli sportivi, ma non solo. Grazie all'ottimo contenuto di fibre e di acidi grassi mono e polinsaturi (presenti soprattutto nelle noci), contrasta l'insorgere si alcune patologie come il diabete, l'obesità e livelli troppo alti di colesterolo. Fonte di sali minerali, la frutta secca contiene vitamina E, che ha proprietà antiossidanti, combatte i radicali liberi, favorisce il rinnovo cellulare ed è una preziosa alleata nella prevenzione del cancro. Da sgranocchiare durante il giorno da sola o anche in accompagnamento a uno yogurt per una merenda all'insegna del gusto.

3 - Fiocchi di avena per un pieno di energia: veri alleati del nostro benessere, i fiocchi di avena favoriscono in modo naturale l'eliminazione delle tossine e normalizzano la flora intestinale. Ricchi di fibre, costituiscono una eccellente fonte nutrizionale ricca di carboidrati, cui è legato il più alto valore energetico, ma anche di proteine, mentre sono totalmente privi di colesterolo. Tra le vitamine, abbonda la vitamina B1 (tiamina), ma non mancano ferro e fosforo e sanno regalare un duraturo senso di sazietà: un buon motivo in più per inserirli nella prima colazione in perfetto stile british o da abbinare a frutti di bosco per una pausa leggera e golosa.

4 - Pane integrale, gustoso e amico della linea: trascurare i carboidrati pensando di dimagrire o mantenere la silhouette è un grave errore. In un regime dietetico equilibrato, questi sono macronutrienti sono fondamentali per darci una sferzata di energia, soprattutto al mattino, e non farci sentire la fame. L'ideale per una colazione sana è spalmare un velo di marmellata, magari fatta in casa e comunque con un basso contenuto di zuccheri aggiunti, su un paio di fette di pane integrale: la giornata non può cominciare con più gusto di così.

5 - Uova, una vera bontà: un alimento semplice ed economico che sta riconquistando il posto d'onore che merita nelle diete. Ricche di proteine, le uova sono in grado di saziarci anche se il contenuto calorico è molto modesto, circa 60 calorie a uovo. Ottime da gustare strapazzate o alla coque a colazione, sono perfette sotto forma di frittata anche in ufficio per una merenda equilibrata che ci possa saziare con gusto o per una crêpe dolce con qualche frutto o anche salata come anticipo per la cena: non c'è che l'imbarazzo della scelta.