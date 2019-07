Bruciare calorie in riva al mare: gli sport “giusti”

Come sa bene chi fa abitualmente attività fisica, per neutralizzare le calorie occorre dedicarsi alle discipline aerobiche. Oltre alla corsa, da fare magari in spiaggia nelle prime ore del mattino o verso il tramonto, e alla bicicletta, sempre da praticare nelle ore meno ardenti della giornata, ecco una serie di attività ottime per consumare energia in modo sano in riva all’acqua.



IL NUOTO – Anche se non è altrettanto efficace della corsa e della camminata veloce, nuotare comporta un notevole dispendio energetico. Attenzione però: non vale sguazzare nell’acqua e fare il morto a due passi da riva. Occorre gestire il movimento come se fossimo in piscina, quado si macinano vasche su vasche avanti e indietro, mantenendo un buon ritmo. Naturalmente, anche pinneggiare tranquillamente facendo snorkeling vicino agli scogli è attività fisica: il numero delle calorie bruciate diminuisce però drasticamente fino a scendere sotto i livelli di una passeggiatina domenicale. Il nuoto ad alta intensità, invece, può far bruciare fino a 700 calorie all’ora in un uomo adulto di 90 chili di peso quando l’acqua è a una temperatura di 26 gradi. Oltre al lavoro muscolare richiesto, il fisico deve infatti bruciare energia anche per mantenere il calore corporeo.



ACQUAGYM E AEROBICA IN ACQUA - E’ un ottimo modo per fare ginnastica e far fuori i surplus legati alla golosità. Un’ora di attività a media intensità fa bruciare, in una persona di 70 chili di peso, dalle 300 alle 500 calorie, a seconda del carico di lavoro. La resistenza offerta dall’elemento liquido in cui si è immersi rende più intenso il lavoro e genera insieme un massaggio su tutto il corpo che migliora la circolazione sanguigna e quella linfatica.



SCI NAUTICO – Fare sci nautico comporta la necessità di mantenersi in equilibrio su una superficie destabilizzante e fare resistenza alla trazione esercitata dal motoscafo che ci trascina. Questo sport, insomma, fa lavorare intensamente tutta la muscolatura del corpo, compresi i dorsali e gli addominali, e non solo quelli delle braccia e delle gambe, come saremmo portati a immaginare. Se manteniamo una postura corretta, con il baricentro all’indietro e il bacino in linea con il resto del corpo, i muscoli si faranno sentire nel giro di qualche decina di secondi. Anche qui, si può calcolare un consumo di oltre 500 calorie all’ora, a seconda dell’andatura.



BEACH VOLLEY – E’ un’altra attività regina dell’estate e un ottimo brucia grassi: una partita intensa, a livello agonistico comporta un dispendio di circa 500-600 calorie all’ora. Un po’ meno, se ci limitiamo a disputare una partitella con gli amici sulla spiaggia, ma comunque il dato non è male.



CANOTTAGGIO – Anche vogare in canoa è un’attività impegnativa che richiede molta energia. Anche in questo caso tutto dipende dall’intensità della vogata: remare in canoa per un’ora richiede fino a 600 calorie all’ora.



DORMIRE AL SOLE – Se vi sentite stanchi solo pe aver letto questo articolo, registriamo un ultimo dato: anche un bagno di sole, magari sonnecchiando sul lettino, comporta un dispendio minimo di energia. Il nostro organismo infatti consuma energia anche soloper respirare, digerire e mantenere la sua temperatura interna. Naturalmente il dispendio è molto basso: una persona di 70 chili brucerà in questo modo 56 calorie all’ora.