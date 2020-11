Autunno: scopri la beauty routine fai da te per una pelle profumata e sensuale

Una pelle tonica e sensuale anche nella stagione del letargo non è un miraggio: per un rituale di bellezza fai da te capace anche di risollevare gli animi, ecco cosa possiamo concederci ogni giorno con una beauty routine veloce , ma di sicuro effetto,

Esfoliare, il primo step: ancor prima di pensare a cosa metteremo sulla nostra pelle per coccolarci un po', quando siamo sotto il getto d'acqua dobbiamo pulire l'epidermide liberandola dalle cellule morte. L'ideale è uno scrub, meglio se fatto in casa affinché sia naturale e leggero. Per un'azione esfoliante davvero efficace, abbiniamo allo scrub il guanto di crine: oltre a garantire una pelle liscissima e perfettamente levigata, la prepara per una eventuale depilazione ed è un valido ausilio per combattere l'odiosa cellulite.

Un getto rigenerante, secondo step: dopo aver preparato la pelle con un esfoliante, il secondo step di bellezza è sciogliere le tensioni lavando via la stanchezza. Una bella doccia prima di andare a dormire, non soltanto ci rilassa, ma è capace anche di regalarci un po' di buonumore, cosa non da poco dato il periodo. Per immergerci nei profumi dell'autunno, sì alle note fresche e penetranti di mandarino e bergamotto. Perfetti anche l'aroma di petali fioriti di rosa, orchidea, peonia e magnolia capaci di regalare energia e vitalità. Tra i docciaschiuma che si possono acquistare ci sono quelli riequilibranti, che grazie alle proteine della seta, rendono la pelle liscia e sensuale; semaforo verde anche per l'olio di camelia e quello di mandorle, che con le loro proprietà nutrienti ed emollienti sono perfette per l'autunno.

Il terzo step, idratare: l'autunno richiede una cura della pelle molto accurata, perché il corpo si prepara per la stagione fredda. Per questo motivo, è fondamentale utilizzare creme e olii nutrienti che possano idratare in profondità l'epidermide. Tra i rimedi naturali più efficaci, scegliamo le essenze con i semi di melograno da unire all'olio di cocco per un risultato super efficace. Per regalare alla pelle compattezza ed elasticità, misceliamo l'olio estratto dai fiori di camelia giapponese con l’olio di mandorle dolci: un mix perfetto per una pelle tutta da accarezzare.

Il profumo, per un finale al top: un rituale di bellezza che si rispetti non può che terminare con il profumo. Per sentirsi in sintonia con la stagione, ci si può davvero sbizzarrire: tra le fragranze sì a quelle di mandarino, bergamotto, orchidea, petali di rosa, peonia, magnolia, muschio e legno di cedro se la dolcezza è la nostra migliore compagnia prima di addormentarci. Ci piace stupire e farci ricordare? Optiamo per fragranze più intense come quelle che sanno di pepe, noce moscata, incenso e anche patchouli e ambra.