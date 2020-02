Alt allo stress: per tenere lontani i capelli bianchi serve serenità

"Mi hai fatto venire i capelli bianchi!": quante volte abbiamo sentito o pronunciato questa frase, a sottolineare come un grande spavento o un dolore ci abbiano segnato in maniera indelebile a causa del dispiacere? Non c'è quindi da stupirsi che quanto riportato dalla saggezza popolare abbia poi trovato riscontro nell'evidenza scientifica e dato una spiegazione a un fenomeno tanto sgradevole, quanto comune. Non è più un mistero, infatti, che ci sia un legame molto stretto tra la salute psicologica e quella fisica, e di quanto lo stress a livelli elevati possa influire sul buon funzionamento del nostro organismo.

Invecchiare è naturale: la progressiva decolorazione dei capelli e dei peli, che con il passare degli anni tendono a diventare bianchi (canuti) si chiama canizie ed è dovuta alla progressiva diminuzione dell'attività delle cellule produttrici di melanina che si trovano all'interno del bulbo del capello e nel midollo del pelo. La comparsa dei capelli bianchi è un fenomeno che interessa uomini e donne, anche se generalmente negli uomini inizia dalle tempie, mentre nelle donne è diffusa in modo più uniforme su tutto il cuoio capelluto.

Chioma bianca, non è solo questione d'età: se a partire dai trent'anni anni possiamo iniziare scovare fili argentati sempre più numerosi quando ci passiamo la spazzola tra i capelli, non dobbiamo allarmarci, né intristirci perché si tratta di un naturale processo di invecchiamento. E' però importante sottolineare come lo stress possa svolgere un ruolo determinante nel farci sembrare vecchi prima del tempo. Gli esperimenti condotti dai ricercatori sui topi hanno infatti evidenziato che lo stress è responsabile di questo specifico cambiamento del colore dei capelli: il dolore nei topi infatti ha innescato il rilascio di adrenalina e cortisolo, l'ormone dello stress, facendo battere più forte il cuore, aumentando la pressione sanguigna e causando una reazione a livello della perdita del colore del pelo.

Una scoperta quasi casuale: condotta tra Stati Uniti e Brasile, la ricerca effettuata dell'università americana di Harvard, e resa nota con la pubblicazione dei risultati su una rivista scientifica di rilevanza internazionale, ha gettato le basi per comprendere gli effetti più ampi dello stress su organi e tessuti. Gli studiosi erano impegnati nello studio sul dolore su topi col pelo scuro: quando hanno somministrato loro una tossina per indurre dolore hanno osservato che il colore del pelo era diventato completamente bianco. A causa dello stress tutte le cellule staminali che rigenerano i pigmenti responsabili del colore che si trova nei bulbi piliferi vengono perse e, quando questo accade, non è più possibile rigenerare il pigmento: un danno a cui non si può più rimediare.

L'importanza di uno stile di vita corretto: la perdita di melanina è irreversibile, ma alcune pratiche sicuramente possono contribuire a far diventare bianca la chioma. Oltre allo stress, fumo, cattiva alimentazione, carenza di vitamina B, ferro, rame e iodio, oltre all'utilizzo smodato di piastre, sono solo alcuni degli ulteriori fattori favorenti la canizie. Attenzione alla vitamina B12, che si trova soprattutto in fonti di origine animale, come la carne rossa o il pesce: la sua mancanza causa l'abbassamento dei valori della melanina, che determina il pigmento del colore dei capelli. Una dieta ricca di vitamine, minerali e oligoelementi è al contrario decisamente utile per la salute dei capelli.

Un sorriso è la miglior medicina: ridere è una pratica preziosa per il benessere psicofisico, anche perché contrasta la paura e il dolore. Si genera nella parte più antica del cervello e ha un effetto riequilibrante consentendo di scaricare le tensioni e allo stesso tempo di ricaricare le pile. Non solo: grazie alla sua forte funzione comunicativa ci aiuta a stare bene insieme agli altri. Anche con una chioma che inizia a imbiancare non dimentichiamo di sorridere: oggi mostrare i capelli bianchi è diventato di tendenza anche tra le celebrities.