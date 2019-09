Riparti alla grande: scopri come rinnovare la tua immagine

Dacci un taglio: ammettiamolo, per noi donne i capelli rappresentano da sempre il termometro del nostro stato d'animo. Sicuramente sole e mare hanno minato le punte (e non solo) delle nostre ciocche e quindi niente di meglio che approfittarne per dare una scorciata alla chioma. Da un punto di vista psicologico, una nuova acconciatura spesso è associata a un passaggio che sa di rinnovamento e rinascita. Unica accortezza: affidiamoci a professionisti in grado di interpretare al meglio ciò che siamo e ciò che vogliamo diventare.



Un lampo di luce: non siamo tutte uguali, quindi il taglio di capelli va scelto in base all'ovale del nostro viso. Una pettinatura giusta per noi deve saper valorizzare la nostra bellezza, rendendola ancor più speciale. Vederci nuove e più belle sarà una fantastica iniezione di autostima, che possiamo potenziare ancor più con una seduta da un make up artist. Scoprire i piccoli segreti di un trucco sapiente ci darà modo di scoprire come accentuare il fascino che ognuno ha dentro di sé.



Sonno ristoratore: uno dei buoni propositi per questo autunno incipiente è senz'altro quello di riuscire a regalarci del tempo. Dormire un numero di ore sufficiente, avere momenti liberi per un hobby, riposarsi con un libro o chiacchierando con le amiche è fondamentale per il nostro benessere, fisico e mentale.



Enjoy! il divertimento è un eccezionale medicamento contro umor nero e depressione. Seguiamo quel che ci piace e che ci diverte: praticare uno sport per senso del dovere non è il modo giusto per fare attività fisica, mentre è fondamentale divertirsi e non importa che si tratti di ballo latino o di pilates. Cimentarsi in nuove attività ci fa sentire più forti e piene di energia.



Fatti aiutare: ritmi eccessivi di lavoro causano una stanchezza che ci priva delle forze, inducendoci all'ozio non appena tocchiamo il divano di casa. Combattiamo questa apatia sfruttando la tecnologia: sì dunque a robot da cucina, macchine per il pane e vaporiere per risparmiare tempo e cucinare pasti più sani. Linea e umore ringraziano!



Alimentazione al top: alcuni studi hanno evidenziato che l'abitudine di mangiare frutta e verdura contribuisce a migliorare il tono dell'umore. Grazie alle vitamine e ai sali minerali, infatti, si combatte la stanchezza, si innalzano i livelli di energia e la pelle acquista luminosità e tono. Più tè, tisane e alimenti freschi, meno zucchero e cibi già pronti: facile ed economico.



Piazza pulita: non è solo questione di sporco: rinnovare gli spazi in cui ci muoviamo aiuta anche a far pulizia dentro di sé. Buttiamo via gli oggetti legati a ricordi ingombranti e conserviamo solo quello che ci regala energia positiva e serenità. Anche nell'armadio, prima di fare gli acquisti per la stagione fredda, eliminiamo i capi inutilizzati da anni o che non possiamo proprio più vederci indosso. Largo alle novità.



Passo dopo passo: una camminata di mezz'oretta al giorno è un'ottima alleata contro l'invecchiamento ed è un toccasana per il nostro umore. Inoltre camminare ci consente di lasciar andare la mente libera di spaziare, perché passeggiando ritroviamo il contatto con noi stessi. Una passeggiata quotidiana è perfetta per ritrovare calma e serenità, per rimettere ordine fra i pensieri, favorendo il cambiamento, oltre a migliorare la circolazione sanguigna, restituendo tonicità alla muscolatura. Mens sana in corpore sano.