Vuoi sentirti più bella e in forma? Inizia dal rossetto!

Umore al top: posizionarsi davanti allo specchio e passarsi con cura lo stick sulle labbra è di per sé un gesto molto eloquente dal significato importante. Guardarsi con attenzione, avere cura del proprio aspetto e decidere di puntare sulla bocca ha un grande valore taumaturgico. Una giornata no, un po' di malinconia e l'autostima scende pericolosamente sotto i livelli di guardia: facciamo attenzione a segnali che non dobbiamo trascurare e che devono indurci a colorare la bocca. Basta una passata, et voilà! Il gioco è fatto! Merito della cromoterapia? Forse, ma un tocco di femminilità e di seduzione sono sicuramente un ottimo medicamento per ritrovare un pochino di felicità.



Un colore non vale l'altro: non tutte usiamo il rossetto per lo stesso motivo, non tutte amiamo lo stesso colore e comunque non tutti i giorni ci piace la stessa tonalità. Se curiosiamo nei cassetti della toilette o negli astucci del trucco, scopriremo che di rossetti ne abbiamo senz'altro assai più di quanti non ci servano e di quanto ricordiamo di possedere, anche se non siamo abituate a truccarci. Il perché è presto detto: non sempre l'utilizzo del make up è finalizzato alla conquista, alla seduzione. L'importante è prima di ogni cosa piacersi e sentirsi a posto, bene con se stesse e quindi con gli altri. Il rossetto è come un vestito, ci dobbiamo sentire comode e a nostro agio.



A ciascuna il suo: il rossetto racconta molto di noi, di come siamo e di come ci poniamo nei confronti degli altri. Quando si è giovani o giovanissime, il rossetto viene considerato forse eccessivo e quindi il suo utilizzo è relegato alle uscite serali o al weekend. Con l'avanzare dell'età, il rossetto diventa sempre più un partner del quale non si può fare a meno, un compagno inseparabile da tenere sempre a portata di mano. E' vero che le labbra, come la nostra epidermide, più diventiamo "grandi" più tendono a seccarsi e quindi abbiamo bisogno di prenderci cura di loro con attenzione. Sì quindi a burro cacao e creme emollienti prima del make up e a rossetti molto nutrienti che idratino a fondo le labbra durante la giornata.