Arredi da esterno: i letti più belli per dormire sotto le stelle

il divano è super versatile, il meglio di cui ci si possa dotare per allestire la "zona notte" en plein air. Autentico milleusi, il divano non è solo il posto più comodo ove sedersi per fare conversazione o sorseggiare un drink, ma è anche un elemento d'arredo perfetto per riposare all'aria aperta. In estate come in inverno, un divano in rattan, o nei materiali da esterno più adatti per sopportare sbalzi termici e intemperie, è quanto di meglio si possa scegliere per fare la nanna guardando il cielo stellato, sul terrazzo di casa, così come in giardino, circondati dal verde e dai fiori.