Settembre, tempo di nuovi inizi: anche a letto si ricomincia

Dopo l’estate, non solo lavoro e palestra: settembre è il mese perfetto per ravvivare il desiderio, rimettere al centro la coppia e sperimentare
Settembre è il mese dei buoni propositi. Si ricomincia con l’agenda, con la palestra, con le diete detox e con il lavoro. Ma perché non approfittare di questa energia di rinnovamento per dare una rinfrescata anche alla vita sotto le lenzuola? Dopo l’estate, che spesso porta con sé leggerezza e distrazioni, rientrare nella routine può trasformarsi in un’occasione per riscoprire il piacere e dare nuova linfa al rapporto di coppia.
Durante le vacanze molti hanno avuto più tempo per sé, per il partner e per vivere la sessualità con ritmi più distesi. Tuttavia, per altri, tra viaggi, famiglia e bambini, l’intimità può essere rimasta sullo sfondo. Settembre allora diventa il momento ideale per ripartire davvero, mettendo il desiderio al centro e regalando alla relazione un’attenzione speciale.
ricominciare a letto non significa stravolgere tutto, ma dedicarsi spazi di qualità. A volte basta un gesto semplice: concedersi una serata solo per due, spegnere il telefono, accendere una candela e riscoprirsi. L’erotismo non ha bisogno di grandi scenografie, quanto di presenza, sguardi e di tanto ascolto.
settembre è anche un mese di nuovi stimoli: le temperature più fresche invitano a stare vicini, a coccolarsi sotto le lenzuola. Le giornate che si accorciano accendono il desiderio di intimità domestica, di nidi caldi e complici. E questa atmosfera può diventare il terreno perfetto per ritrovare l’intesa sessuale.
così come si riparte con nuovi corsi o nuove sfide lavorative, lo stesso spirito può valere anche in camera da letto. Che si tratti di cambiare ritmo, di introdurre giochi, o semplicemente di parlare dei propri desideri, settembre è il mese giusto per osare con naturalezza.
il dialogo e la comunicazione restano il punto di partenza. Spesso la coppia tende a rimandare le conversazioni sul sesso, per pudore o timore di rompere gli equilibri. Eppure, comunicare cosa piace, cosa si vorrebbe provare o cosa si è lasciato in sospeso durante l’estate, può aprire scenari nuovi e inaspettati.
non bisogna aspettare solo la notte. Il desiderio cresce anche nei dettagli della giornata: un messaggio stuzzicante, uno sguardo più intenso del solito, un contatto fugace che accende l’attesa. L’anticipo è già parte del piacere e settembre, con la sua energia da “ripartenza”, invita a giocare con la seduzione quotidiana.
se è vero che il rientro porta stress e stanchezza, tanto più è importante ritagliarsi momenti di piacere. Il sesso non è solo divertimento: è anche benessere, complicità, abbassamento delle tensioni. Concedersi di viverlo in maniera rinnovata significa regalarsi una marcia in più per affrontare la stagione che comincia.
settembre dunque non è solo sinonimo di ufficio, traffico e agenda piena. Può diventare il mese in cui la coppia riscopre la propria intimità, senza pressioni ma con la leggerezza di un nuovo inizio. Perché in fondo il piacere, come i buoni propositi, ha bisogno di essere coltivato, rinnovato e soprattutto vissuto.
