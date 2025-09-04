Logo Tgcom24
In vista dell'autunno

Settembre, tempo di nuovi inizi: anche a letto si ricomincia

Dopo l’estate, non solo lavoro e palestra: settembre è il mese perfetto per ravvivare il desiderio, rimettere al centro la coppia e sperimentare

04 Set 2025 - 05:00
© Istockphoto

© Istockphoto

Settembre è il mese dei buoni propositi. Si ricomincia con l’agenda, con la palestra, con le diete detox e con il lavoro. Ma perché non approfittare di questa energia di rinnovamento per dare una rinfrescata anche alla vita sotto le lenzuola? Dopo l’estate, che spesso porta con sé leggerezza e distrazioni, rientrare nella routine può trasformarsi in un’occasione per riscoprire il piacere e dare nuova linfa al rapporto di coppia.

LE VACANZE; TREGUA O FRENO AL DESIDERIO?

 Durante le vacanze molti hanno avuto più tempo per sé, per il partner e per vivere la sessualità con ritmi più distesi. Tuttavia, per altri, tra viaggi, famiglia e bambini, l’intimità può essere rimasta sullo sfondo. Settembre allora diventa il momento ideale per ripartire davvero, mettendo il desiderio al centro e regalando alla relazione un’attenzione speciale.

PICCOLI GESTI, GRANDI RISULTATI

 ricominciare a letto non significa stravolgere tutto, ma dedicarsi spazi di qualità. A volte basta un gesto semplice: concedersi una serata solo per due, spegnere il telefono, accendere una candela e riscoprirsi. L’erotismo non ha bisogno di grandi scenografie, quanto di presenza, sguardi e di tanto ascolto.

L’ATMOSFERA SETTEMBRINA È UNA COMPLICE PERFETTA

 settembre è anche un mese di nuovi stimoli: le temperature più fresche invitano a stare vicini, a coccolarsi sotto le lenzuola. Le giornate che si accorciano accendono il desiderio di intimità domestica, di nidi caldi e complici. E questa atmosfera può diventare il terreno perfetto per ritrovare l’intesa sessuale.

IL MOMENTO DI SPERIMENTARE È ADESSO

 così come si riparte con nuovi corsi o nuove sfide lavorative, lo stesso spirito può valere anche in camera da letto. Che si tratti di cambiare ritmo, di introdurre giochi, o semplicemente di parlare dei propri desideri, settembre è il mese giusto per osare con naturalezza.

IL POTERE DEL DIALOGO

 il dialogo e la comunicazione restano il punto di partenza. Spesso la coppia tende a rimandare le conversazioni sul sesso, per pudore o timore di rompere gli equilibri. Eppure, comunicare cosa piace, cosa si vorrebbe provare o cosa si è lasciato in sospeso durante l’estate, può aprire scenari nuovi e inaspettati.

IL DESIDERIO SI NUTRE DELL'ATTESA

 non bisogna aspettare solo la notte. Il desiderio cresce anche nei dettagli della giornata: un messaggio stuzzicante, uno sguardo più intenso del solito, un contatto fugace che accende l’attesa. L’anticipo è già parte del piacere e settembre, con la sua energia da “ripartenza”, invita a giocare con la seduzione quotidiana.

UN TOCCASANA CONTRO LO STRESS

 se è vero che il rientro porta stress e stanchezza, tanto più è importante ritagliarsi momenti di piacere. Il sesso non è solo divertimento: è anche benessere, complicità, abbassamento delle tensioni. Concedersi di viverlo in maniera rinnovata significa regalarsi una marcia in più per affrontare la stagione che comincia.

IL NUOVO INIZIO CHE FA FELICI ENTRAMBI

 settembre dunque non è solo sinonimo di ufficio, traffico e agenda piena. Può diventare il mese in cui la coppia riscopre la propria intimità, senza pressioni ma con la leggerezza di un nuovo inizio. Perché in fondo il piacere, come i buoni propositi, ha bisogno di essere coltivato, rinnovato e soprattutto vissuto.

