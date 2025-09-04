Settembre, tempo di nuovi inizi: anche a letto si ricomincia

Settembre è il mese dei buoni propositi. Si ricomincia con l’agenda, con la palestra, con le diete detox e con il lavoro. Ma perché non approfittare di questa energia di rinnovamento per dare una rinfrescata anche alla vita sotto le lenzuola? Dopo l’estate, che spesso porta con sé leggerezza e distrazioni, rientrare nella routine può trasformarsi in un’occasione per riscoprire il piacere e dare nuova linfa al rapporto di coppia.