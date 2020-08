Amore: cinque suggerimenti per una vita intima ad alto tasso di passione

Viva la leggerezza: purtroppo noi donne tendiamo ad avere un rapporto spesso conflittuale con il nostro corpo. Sembra incredibile, eppure anche le celebrities più desiderate al mondo hanno dichiarato di avere una certa difficoltà nel sentirsi belle: cosa dovremmo allora dire, noi comuni mortali? Dopo una giornata di lavoro o di faccende domestiche, tra una spesa e una festa per i bimbi spesso siamo distrutte e dalla fatica e prive di energia per prenderci cura di noi. Tuttavia, il nostro partner ci ha scelto proprio per quello che siamo, quindi sentiamoci orgogliose di quel che facciamo e chi se ne importa se le smagliature o la cellulite ci tengono compagnia: al di là della forma, è la sostanza che conta, anche tra le lenzuola.

Tieni lontane le abitudini: la scontatezza è la vera nemica dei rapporti di coppia. Quando ci preparavamo per i primi appuntamenti stavamo ore davanti allo specchio, scegliendo con cura l'outfit della serata e dando particolare attenzione all'intimo, che era intrigante e malizioso. Ora che la relazione è stabile e consolidata, la tuta o il pigiamone inespugnabile sono diventati la normalità, ma prima che il partner se la dia a gambe evitiamo di cadere nella trappola della consuetudine. Un nuovo taglio di capelli, la lingerie seducente e stimolante debbono diventare un must. D'altra parte, oltre che a lui, prenderci cura di noi farà bene principalmente a noi stesse: migliorare la propria autostima è sempre terapeutico, facilita il rapporto con gli altri e a maggior ragione con il nostro lui.



Non tacere: chi l'ha detto che non possiamo verbalizzare quello che ci piace e quello che non gradiamo anche a letto? Certo, non è facile: un po' di imbarazzo è normale, senza contare che ci portiamo dietro dall'infanzia un sacco di tabù e pregiudizi. Per quanto sia sensibile, un uomo non sempre può immaginare quel che ci accade e come ci sentiamo: molto meglio essere chiare, dicendo cosa ci piace e come comportarsi. Dire le cose come stanno, non solo renderà tutto più piacevole, ma sarà un gioco che sicuramente il nostro partner troverà eccitante e graditissimo.

Abbandonati con fiducia: quando ci lasciamo andare senza remore, il partner sente una appagante sensazione di confidenza e di complicità. Rilassarsi è il modo migliore per vivere l'intimità, abbandonando elucubrazioni sciocche e inutili su come essere più brave a letto. Non dobbiamo sostenere un esame, ma vivere un momento piacevole, distensivo ed emozionante: niente di meglio per fare faville tra le lenzuola.

Divertiti senza pensieri: non confondiamo la bellezza con la sensualità e il fascino. Una persona sexy sa essere disinvolta nei movimenti, sa osare e coinvolgere con malizia. Sentiamoci libere di lasciarci andare fra le braccia del nostro partner: la carta vincente è la spontaneità, quella meravigliosa sensazione di libertà che ci fa volare in alto, molto in alto. Ecco l'ingrediente segreto per vivere un autentico idillio e rendere l'estate davvero bollente.