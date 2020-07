Amore sotto l'ombrellone: ecco le dritte per non scottarsi

L'estate , si sa, è galeotta e dopo i lunghi mesi di lockdown e cattive notizie la voglia di leggerezza e di libertà non potrebbero essere più alte. Con il caldo e il clima vacanziero, la spensieratezza e l' entusiasmo ci rendono più aperti e disponibili a fare nuove conoscenze e da lì a innamorarsi il passo è breve . Non tutte le storie tuttavia terminano con un "e vissero felici e contenti": ecco allora qualche astuzia per godere delle nuove relazioni senza rischiare di finire in un mare di lacrime a vacanze finite.

Sentirsi liberi ci rende disponibili e l'estate e le vacanze sono in effetti i momenti in cui è più facile lasciarsi andare. Le nuove relazioni nascono all'insegna della passione, ma l'Happy End non è sempre garantito e il disincanto è dietro l'angolo. Qualche volta un incontro che pare fugace può avere inaspettati risvolti positivi, ma capita piuttosto di frequente che i flirt abbiano durata assai più breve, a volte lo spazio di una notte.

Tuttavia, tenere lontane le delusioni senza farsi mancare una simpatica avventura è possibile: ecco un piccolo vademecum per evitare dolorose "scottature".

Pensaci prima: tuffarsi senza rete in una relazione può essere pericoloso se prima non ci siamo chiesti cosa veramente vogliamo, se una notte di passione o una relazione seria su cui costruire. Diventa importante essere sinceri prima di tutto verso noi stessi affinché non ci si aggrappi a false illusioni all'inizio di una storia. Quando ci le idee si schiariscono è più facile trovare la relazione giusta per noi, senza incorrere in antipatiche quanto frustranti situazioni che rischiano di farci stare male o creare fraintendimenti.

Vivi l'attimo: spesso noi donne abbiamo l'abitudine di fantasticare, mettendo già in programma un futuro che, soprattutto all'inizio di una storia, è spesso solo nella nostra testa. Bisogna saper vivere il presente e godere di tutte le emozioni che possiamo sperimentare, evitando eccessive aspettative, che alimentano l'ansia. Diamo tempo al tempo, rilassiamoci godendo del momento: se non sarà come ce lo eravamo immaginato, al massimo avremo vissuto una storia simpatica da custodire nel cassetto dei ricordi o da raccontare come aneddoto vacanziero a colleghi e amici.

Niente illusioni: una notte bollente e un risveglio bruttissimo, a volte capita. Passione alle stelle, ma al mattino il partner è non pervenuto. In queste situazioni è inevitabile sentirsi frustrati, ma tra sesso e amore la differenza c'è, eccome. Il clima vacanziero stimola la voglia di divertirsi, quindi meglio mettere in conto che non tutto avrà un seguito e non illuderci troppo. Proviamo col pensiero positivo: ricordiamo il bello di quello che c’è stato e lasciamoci alle spalle l'avventura: non tutto il male vien per nuocere, il vero amore potrebbe essere dietro l'angolo.

Non ti formalizzare: è inutile e dannoso voler dare subito una connotazione in qualsiasi modo all'avventura che stiamo vivendo. Quando comincia una storia invece che pensare al futuro, concentriamoci sul presente e cerchiamo di capire cosa davvero proviamo verso l'altro, senza sottrarre tempo alla vita di coppia. E' giusto pretendere rispetto e reciprocità di sentimento, qualunque esso sia: patti chiari, si sa...

Provaci: cosa c'è di meglio che la vacanza per fare nuove conoscenze? Incontri e curiosità possono stimolare la voglia di sperimentare e di misurarsi con persone diverse da quelle che siamo abituati a frequentare normalmente. Regaliamoci una opportunità di incontri inaspettati, occasioni perfette per scambiare due parole o anche per continuare a frequentarsi. Mettiamoci in gioco senza paura e senza precluderci nulla, lasciamoci andare a situazioni stuzzicanti senza alcuna aspettativa di dover trovare l’amore a tutti i costi.

Non sbilanciarti: coinvolti dalla situazione e forti della passione che stiamo vivendo potremmo essere tentati di spingerci oltre, con dichiarazioni d’amore eterno che però sono quanto meno azzardate, soprattutto quando a mente fredda ripensiamo a tutto quel che è successo, Meglio sicuramente vivere tutto con estrema prudenza, evitando di fare o ricevere promesse che potrebbero lasciare il tempo che trovano. Anche per i flirt estivi, solo una volta tornati a casa potremo avere conferma o meno sulla profondità della relazione che abbiamo vissuto: l'amore è eteno, finché dura.