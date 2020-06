Amore dopo il Covid-19: dieci buoni motivi per non trascurare il sesso

Tanti mesi di isolamento ci hanno prostrato e le cattive notizie hanno minato la nostra serenità, la voglia di scherzare e di tenere viva la fiamma della passione . Per una intimità da dieci e lode ed evitare un calo del desiderio che possa portare a conseguenze irreparabili , ripassiamo le tante buone ragioni per non fare sesso sarebbe un vero peccato .

1 - L'appetito vien mangiando: proprio come a tavola, anche il sesso ha bisogno di continuità e di essere praticato con costanza. Secondo gli esperti infatti una regolare attività sessuale accende il desiderio, mentre l'astinenza ha effetti negativi sulla libido. Consideriamo quindi l'attività sessuale come uno sport: praticarla ci tiene allenati e più lo facciamo… più avremo voglia di farlo, con positive ricadute sulla vita di coppia.



2 - In buona salute: ormai sappiamo bene che virus e batteri possono trasmettersi con la saliva. Baciarsi dunque, oltre che essere estremamente eccitante, è sicuramente un modo per mettere alla prova il nostro sistema immunitario. Se le difese immunitarie si rafforzano, siamo in grado di mettere al riparo il benessere del nostro organismo. Baciarsi dunque diventa molto più che un semplice gesto d'affetto e un preludio all'amore, ma acquisisce un significato che di questi tempi è ancor più profondo.



3 - Altro che dieta: l'attività sessuale è un vero e proprio allenamento fitness. Se non abbiamo rapporti diminuisce la stimolazione muscolare, tanto quanto la nostra elasticità e capacità aerobica. Un motivo in più per fare sesso, è il consumo di calorie che ci fa rimanere in forma.





4 - Vigore e tonicità: una attività sessuale regolare rafforza il pavimento pelvico. Viceversa, una astinenza prolungata favorisce il rilassamento dei tessuti col rischio di fastidiosi e anti estetici prolassi. Per mantenere l'elasticità e una buona tonicità muscolare la parola d'ordine è: praticare!

5 - Belli e in forma: fare sesso con regolarità migliora la circolazione sanguigna e aiuta a vascolarizzare l'epidermide. Per un rimedio beauty davvero naturale, praticare l'attività sessuale è l'ideale perché, grazie al rilascio di estrogeni, pelle e capelli appaiono più luminosi. Non è un caso dunque che quando non abbiamo rapporti da un po' ci sentiamo spenti e un po' ... grigi: l'eros è il magico ingrediente capace di risollevare l'umore e la pelle.





6 - Una notte buona: durante un rapporto sessuale viene rilasciata l'ossitocina, ormone che stimola il buon umore, aiuta a rilassarci e favorire il riposo. Se il desiderio cala possiamo diventare nervosi, irritabili, avere problemi di insonnia e cali di umore. Qualche coccola e un po' di tenerezza saranno perfetti per essere accolti tra le braccia di Morfeo e fare sonni ristoratori.



7 - Mal di schiena, addio: non sembra possibile, ma in realtà il movimento del bacino influisce sulla muscolatura della colonna vertebrale, che, adeguatamente sollecitata, mantiene elasticità e flessibilità e migliora il nostro benessere. Se non pratichiamo attività sessuale abbiamo la sensazione di essere più rigidi e meno fluidi nei movimenti: un modo di percepirsi che talvolta si insinua anche alla nostra mente, dandoci un senso imprecisato di malessere.

8 - Abbasso la vecchiaia: contro i segni del passare del tempo niente è meglio del sesso: antiage naturale, rallenta la formazione di rughe e favorisce l'elasticità dei tessuti, mantenendo giovani le mucose. Un autentico alleato di bellezza assolutamente gratuito e di assoluta efficacia: mai più senza.





9 - Cuore d'oro: fare sesso è un ottimo modo per prendersi cura anche del sistema cardiocircolatorio, oltre che di portare effetti benefici sulla salute del cervello. Una attività regolare e felice, è capace di regalare benessere e senso di appagamento: niente di meglio per lasciarsi alle spalle il periodo difficile del lockdown.



10 - Rilassati e felici: lo abbiamo sperimentato tutti, fare l'amore regala un senso di assoluto rilassamento. L'astinenza ci rende più nervosi e oltretutto spinge verso i basso il nostro l'umore; viceversa, una regolare attività sessuale è capace di aiutarci a gestire meglio lo stress, farci sentire più disponibili verso gli altri e renderci più concentrati e focalizzati sull'obiettivo: è il momento di fare programmi per il futuro, facciamo scorta di energia positiva.