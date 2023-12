Fine anno: i rituali magici per “aiutare” l'amore

Anche se non ci crediamo fino in fondo, possono animare la notte dell’ultimo dell’anno in compagnia degli amici

O almeno, in mancanza di altre certezze, perché non provare? Sono per lo più giochi da fare in compagnia , per impiegare il tempo tra una portata e l’altra della cena di San Silvestro, mentre si attende l’ anno nuovo, ricordando che l’aiuto più potente che possiamo dare a noi stessi è uno sguardo positivo sulla realtà , senza troppe ansie nell’attesa dell’anima gemella, ma cogliendo ogni opportunità che si dovesse presentare.

I CRISTALLI – A pietre e cristalli è sempre stato attribuito un potere magico. Ciascuno però deve trovare quello giusto per sé e per lo scopo che si vuole raggiungere. Esiste ad esempio un particolare legame tra determinate pietre e il proprio segno zodiacale, o tra certe pietre e la capacità di propiziare benessere, sentimenti, positività. Per evocare l’amore possono essere utili il quarzo rosa, l’ametista (pietra dal forte significato spirituale) e il granato, che con il colore rosso scuro evoca passione e sensualità.



GLI OLI ESSENZIALI – Anche in questo caso, come per i cristalli, ciascuno ha una propria essenza preferita. Non resta che provare, seguendo il proprio istinto. Si possono anche mescolare due essenze diverse: tra le più gettonate in amore troviamo la rosa e l’ylang ylang. Indossiamo una goccia del nostro olio essenziale preferito sui polsi e all’attaccatura delle clavicole prima di un incontro amoroso e incrociamo le dita.

BUTTARE IL SUPERFLUO – Un classico della notte di Capodanno: buttare le cose vecchie per fare spazio a quelle nuove. Al di là del lancio di oggetti dalla finestra (deprecabile per il rischio di colpire qualcuno e assolutamente da evitare in città!) possiamo intendere il gesto come un decluttering mentale, liberando la mente da pensieri vecchi e logoranti, per fare spazio e idee nuove: naturalmente anche una bella riordinata agli armadi di casa e agli angoli abbandonati può fare la sua parte.



LA TRECCIA DELLA FORTUNA – Un rituale celtico di buona fortuna suggerisce di prendere un nastro nuovo di raso abbastanza lungo, meglio se di colore verde, e tenendolo in mano, focalizzare la mente su quelli che sono i nostri obiettivi per il nuovo anno. Restando sempre concentrati su di essi, facciamo un nodo al centro del nastro, poi un altro nodo sulla destra del primo, quindi uno sulla sinistra. Continuiamo fino ad avere sette nodi, tre a destra e tre a sinistra di quello centrale. Portiamo sempre con noi il nastro nei mesi successivi, per propiziare il realizzarsi dei nostri obiettivi.



ALFITOMANZIA – Ha un nome difficile, ma in realtà è un rito piuttosto semplice: si tratta della divinazione per mezzo della farina d'orzo: álphiton in greco significa appunto farina d’orzo. Si tratta di impastare una piccola focaccia nascondendo un oggetto all’interno, come una monetina o un fagiolo. Chi trova l’oggetto nascosto sarà la fonte della risposta ai nostri quesiti. Legata a questa tradizione è la francese “Couronne du roi”, un dolce che si mangia all’Epifania e che contiene appunto un fagiolo: chi lo trova, diventa il re della festa e sarà fortunato nel Nuovo Anno.

Leggi Anche Amore: come deve essere per appagarci e renderci felici

WISH TREE – L’Albero dei desideri è un rituale di origine irlandese che dovrebbe assicurare a una coppia vita in pace e armonia. Si tratta semplicemente di legare un nastro verde, in compagnia del nostro fidanzato ai rami di una pianta di biancospino, esprimendo un desiderio per il futuro in comune.



L’ERICA - È una pianta che fa bene all’amore e che può aiutarci a rinforzare il legame con il nostro partner. Secondo i Celti, l’erica era abitata dalle fate: per ottenere il loro aiuto nel consolidare una relazione, i due innamorati devono raccoglierne un po’, intrecciare i ramoscelli e farne due braccialetti da indossare al polso.



COSE DA EVITARE – Per garantirsi serenità e buona sorte è bene evitare di regalare, soprattutto a Natale, una serie di oggetti: i gioielli a croce possono provocare la fine di una storia d’amore e molte sofferenze; lo stesso vale per chiavi e coltelli o altri oggetti taglienti e appuntiti che possono pungere o ferire. Lo stesso vale per i fazzoletti, che possono portare lacrime: in caso si può chiedere il pagamento simbolico di una monetina per sfatare il presagio.



ATTENZIONE ALLE PULIZIE – Se stiamo vivendo un nuovo amore e vogliamo conservarne il segreto, è bene evitare di pulire il pavimento il giorno di Natale o di Capodanno. Se proprio non possiamo evitarlo, raccogliamo lo sporco in un punto senza tirarlo su con la paletta: in caso contrario i nostri segreti saranno conosciuti da tutti.