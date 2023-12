Oroscopo, aspettando il 2024: come saranno amore & eros

Segno per Segno novità e speranze per il Nuovo Anno nella sfera dei sentimenti e del sesso

L’Oroscopo ci svela come saranno i prossimi mesi di ciascun Segno Zodiacale per quel che riguarda la sfera dell’ amore e dell ’eros Tutti vorrebbero conoscere il loro futuro sentimentale e questa curiosità tende a crescere quando si chiude un anno e se ne apre uno nuovo, ricco di opportunità e di speranze.

ARIETE - Anche in amore inizieranno a sbloccarsi tante situazioni nel 2024. Plutone in Acquario porterà nuovi incontri interessanti e chi è single potrà contare anche su Giove, dal mese di maggio, per conoscere qualcuno sui social network. Nella vita di coppia si potrebbe avvertire un calo della libido soltanto dopo il mese di giugno, quando Lilith entrerà in Bilancia e renderà più frequenti i tradimenti.



TORO - La prima parte dell’anno sarà più interessante della seconda per quel che riguarda gli affari di cuore. Giove nel tuo Segno ti farà sentire più sicura di te e Lilith in Vergine creerà situazioni eccitanti e intriganti nella sfera dell’eros. Poi non sorgeranno particolari problemi, ma potresti rischiare di cadere nella solita routine, facendo affievolire il sentimento che ti unisce al partner.



GEMELLI - Con Saturno e Nettuno in Pesci, il tempo per l’amore non sarà mai abbastanza perché ti verrà chiesto di impegnarti in altri settori della vita. Tuttavia, il tuo fascino continuerà a crescere perché Plutone ti renderà magnetica e sexy. Nella seconda metà dell’anno potrai contare anche su Giove e Lilith per entusiasmarti e vivere momenti indimenticabili e bollenti anche nella sfera dell’eros.

CANCRO - Plutone a gennaio abbandonerà il Segno del Capricorno e, dopo tantissimi anni, potrai toglierti un peso gigante che andava a colpire proprio le tue relazioni. Le paranoie svaniranno via e ti sentirai sempre più compresa e amata dal partner o da qualche nuova conoscenza che si impegnerà per conquistarti. Nella seconda metà dell’anno Lilith in Bilancia porterà scompiglio tra le mura domestiche.



LEONE - L’ingresso di Plutone in Acquario non depone a tuo favore per quel che riguarda la sfera sentimentale. Potresti finire tra le braccia di un narcisista oppure scoprire dei lati oscuri del partner che avevi sempre ignorato. Non sarà sempre facile trovare un giusto equilibrio. Giove in Gemelli, dal mese di maggio, potrebbe interferire con le tue amicizie e trasformarne una in amore. Non scappare!



VERGINE - Con Saturno e Nettuno in opposizione dal Segno dei Pesci, da un lato ti perderai nella tua immaginazione e nelle tue aspettative più romantiche e dall’altro lato diverrai estremamente selettiva e critica nei confronti del partner o di chiunque osi avvicinarsi al mondo delle tue emozioni. Ti sentirai principalmente attratta da persone più grandi di te con cui, fino a giugno, il sesso sarà una favola.



BILANCIA - Plutone in Acquario porterà una folata di passione alla tua vita e renderà la sfera sentimentale esplosiva e coinvolgente. Preparati a vivere forti emozioni col partner di sempre o a fare nuovi incontri che ti stravolgeranno la vita. Giove in Gemelli, a partire dal mese di maggio, favorirà le fughe romantiche e ti metterà in contatto con persone straniere per cui sentirai una fortissima attrazione.



SCORPIONE - Saturno in Pesci sarà una garanzia di durata per tante storie d’amore che vanno avanti da tempo. Il romanticismo non mancherà e Nettuno in Pesci ti farà sentire un profondo legame spirituale che ti unisce al partner. I problemi potrebbero sorgere con Plutone in Acquario, che creerà malcontenti nel caso di convivenze premature oppure ti farà mancare l’approvazione della famiglia. Resisti e vinci!

SAGITTARIO - Stai già facendo i conti da tempo con Saturno e Nettuno in aspetto dissonante. Non sarà facile ricostruire la tua vita dopo una separazione, specialmente se ci sono dei figli di mezzo. Plutone ti farà sentire il bisogno di nuove avventure all’insegna della leggerezza, ma dal mese di maggio Giove renderà i tuoi incontri meno entusiasmanti del previsto. Sarà necessario agire con realismo e concretezza.



CAPRICORNO - Nel 2024 non ci sarà più Plutone nel tuo Segno a donarti fascino e carisma, ma fino a maggio potrai contare su Giove per vivere l’amore in modo appassionato e coinvolgente. Urano in Toro potrebbe addirittura portare colpi di fulmine che ti stravolgeranno la vita. Potresti anche prendere in considerazione l’idea di avere un figlio. Lilith, dal mese di giugno, porterà tensioni e piccole gelosie.



ACQUARIO - Vuoi innamorarti e vivere un amore entusiasmante? Il 2024 è l’anno giusto. Plutone nel tuo Segno ti renderà irresistibile, affascinante e sexy. Nella vita di coppia raggiungerai un’intesa erotica eccellente col partner e tutto migliorerà ulteriormente con l’ingresso di Giove in Gemelli (maggio) e Lilith in Bilancia (giugno). Ti sentirai desiderata e amata come forse non era mai accaduto prima.



PESCI - Il romanticismo fa parte integrante della tua vita e con Nettuno nel tuo Segno continuerai a sognare in grande per tutto il 2024. Saturno ti terrà con i piedi per terrà e ti condurrà verso scelte sagge e ponderate, specialmente se sei single. Non avrai più paura di stare da sola e, soprattutto, non ti accontenterai di chiunque. Giove in Gemelli, dal mese di maggio, rimanderà qualche convivenza.