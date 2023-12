Oroscopo del sesso: dicembre 2023 e l'eros dei 12 Segni

Marte in Sagittario colorerà il cielo di dicembre con storie d’amore appassionate e avventure che lasceranno il segno. Venere , a parte i primi e gli ultimi giorni del mese, transiterà nel Segno dello Scorpione e porterà intensità, ardore, ma anche tormento e gelosia. Sarà un mese effervescente per tutti i Segni. In base al nostro Segno Zodiacale, scopriamo cosa hanno in serbo le Stelle per gli uomini e le donne dello Zodiaco.

ARIETE – LUI - Marte in Sagittario ti renderà uno degli amanti più calorosi e performanti dello Zodiaco. La tua compagna sarà sempre felice di essere avvolta dalle tue braccia e trascorrerete insieme momenti all’insegna dell’eros e della passione. Con Venere in Scorpione, potrebbe esserci un riavvicinamento anche con un’amante legata al tuo passato.

LEI - Venere in Scorpione ti farà vivere con intensità ogni storia d’amore, anche quelle che dureranno una sera. Con Marte in Sagittario, crescerà il desiderio di avventura e sarà difficile resistere alle provocazioni e al fascino di una donna ammaliante come te. Il pensiero di un amore passato potrebbe compromettere una relazione che stai vivendo.



TORO – LUI - Con Venere in opposizione per quasi tutto il mese di dicembre, potresti scontrarti con donne che dimostreranno di non essere seriamente interessate a te. La sfera dell’eros sarà abbastanza appagante, ma se desideri avere una relazione seria e importante, è meglio che non ti lasci ingannare dalle apparenze. La donna giusta esiste.

LEI - Venere in Scorpione nel mese di dicembre tirerà fuori la tua gelosia e la tua possessività, rendendo difficile l’intesa nella vita di coppia. Anche la sfera dell’eros ne risentirà e potrebbe addirittura nascere in te l’idea di un possibile tradimento. Se sei single, non dovresti ostinarti nel tentativo di conquistare una persona già impegnata.

Con Marte in opposizione per tutto il mese, ti sentirai spesso affaticato e stremato. Non solo non avrai energie a sufficienza per dedicarti alla sfera dell’eros, ma ti innervosirai più facilmente con la tua compagna, perdendo tempo in litigi inutili e senza senso. Arriveranno tempi migliori, nel frattempo rilassati con un massaggio.- Marte in aspetto dissonante per tutto il mese porterà attriti e malumori nella vita di coppia, facendoti perdere la voglia di trascorrere il tuo tempo insieme al partner. Se riuscirai ad andar oltre alcuni problemi effettivi, il sesso potrà essere soddisfacente. Venere, nel frattempo, farà nascere simpatie speciali nell’ambiente lavorativo.



CANCRO – LUI - Con Marte nel sesto campo, le giornate saranno caratterizzate da ritmi frenetici e stressanti. Alla fine delle giornate più impegnative, con Venere in dolce aspetto, potrai consolarti in compagnia della tua compagna. Ti aspettano momenti romantici, colmi di tenerezza e passione. Se sei single, arriverà presto la persona giusta per te.

LEI - Venere in Scorpione è la migliore alleata che tu possa avere nel mese di dicembre. Ti renderà affascinante, sensuale e attraente. L’intesa sessuale col partner sarà eccellente e vi consentirà di sentirvi ancora più uniti. Se sei single, ti innamorerai presto di una persona che contraccambierà i tuoi sentimenti e ti farà sentire speciale.



LEONE – LUI - Le energie astrologiche del mese di dicembre saranno contrastanti. Da un lato ti sentirai delusa da una relazione in cui sembra non esserci la possibilità di un confronto pacifico. Venere in Scorpione porterà scompiglio nelle convivenze. Marte, invece, terrà alto il fuoco della passione. Le liti si potranno concludere in camera da letto.

LEI - Con Venere in Scorpione non ha senso ostinarsi nel tentativo di convincere il partner a fare dei passi più lunghi della sua gamba. Probabilmente i tempi non sono ancora maturi per una convivenza. Questo non significa che tra voi non ci possano essere momenti all’insegna della passione e del coinvolgimento. Goditi quelli e non lamentarti.



VERGINE – LUI - Marte in aspetto dissonante porterà malumori e malcontenti in casa e in famiglia, rendendoti abbastanza restio di fronte a qualsiasi richiesta che arrivi da parte della tua compagna. Eppure, Venere ti chiederà di vivere l’amore con più leggerezza. Se non riesci a dire quello che provi, una soluzione può essere quella di scriverlo in una lettera.

LEI - Venere in Scorpione ti esorta a comunicare apertamente quello che provi al partner. Se sei single, potresti invaghirti di una persona conosciuta sui social network, con cui ti scambierai dolci e maliziosi messaggi a tutte le ore del giorno e della notte. La vita reale però è un’altra ed è lì che dovresti impegnarti per evitare i problemi. Coraggio!

- Marte in Sagittario ti renderà molto eloquente e comunicativo, ma non è detto che le parole vengano sempre seguite dai fatti e potresti proprio essere accusato di questo da parte della tua compagna o di qualche amante passeggera. Venere in Scorpione tirerà fuori la tua gelosia, anche in momenti del tutto insospettabili. Non riuscirai a frenarti.- Venere nel secondo campo ti farà sentire il bisogno di avere accanto a te un partner che ti dia certezze e rassicurazioni. Non ti accontenti di vivere dei bei momenti a livello erotico, ma vorresti andare più in profondità nella vostra conoscenza. Con Marte in Sagittario non sarà facile trovare qualcuno che vada oltre la superficie.



SCORPIONE – LUI - Venere nel tuo Segno per quasi tutto il mese tirerà fuori il tuo lato più dolce e romantico, ossia quello di cui si era innamorata la tua compagna quando vi siete conosciuti. Sarà bello riscoprirvi insieme più affiatati di prima, anche nell’intimità. Le tue coccole e le tue carezze sono quanto di più bello una donna possa sognare a dicembre.

LEI - Con Venere al tuo fianco, sei pronta a sfoderare il tuo fascino e il tuo potere seduttivo non soltanto con il partner, ma anche con altri uomini che cattureranno il tuo interesse e la tua curiosità. Marte ti farà sentire anche il bisogno di ricevere dimostrazioni concrete e simboliche dell’impegno del partner. Non esagerare con le tue richieste.



SAGITTARIO – LUI - Marte nel tuo Segno ti farà sentire energico e vitale, forte e intraprendente, anche nella sfera sentimentale e sessuale. Farai sentire la tua compagna fortemente desiderata e le proporrai di vivere insieme nuove esperienze che saranno eccitantissime per entrambi. Venere nel dodicesimo campo parla anche di eventuali relazioni segrete.

LEI - Venere in Scorpione ti renderà diffidente nei confronti del partner e ti spingerà a indagare su alcune situazioni che lo vedono coinvolto. Con Marte al tuo fianco, non dovresti preoccuparti più di tanto perché sarà veramente difficile riuscire a resistere alle tue proposte, specialmente a quelle più peccaminose. Ci sarà da divertirsi per tutto il mese.



CAPRICORNO – LUI - Con Marte nel dodicesimo campo, tenderai a non parlare con nessuno dei tuoi problemi e soltanto le persone con cui hai un rapporto più confidenziale riusciranno a capire il tuo stato d’animo. Venere in Scorpione parla proprio di amicizie che potrebbero improvvisamente trasformarsi in relazioni amorose molto complici e passionali.

LEI - Con Venere nell’undicesimo campo, il sogno erotico del mese potrebbe essere quello di finire a letto con il tuo migliore amico. Le stelle ti accontentano e Marte in Sagittario potrebbe farti vivere delle relazioni segrete che saranno ancora più entusiasmanti di quanto immagini. Lasciati cullare da un amore travolgente, seppur complesso.



ACQUARIO – LUI - Con Venere in aspetto dissonante, dicembre non sarà probabilmente il mese giusto per trovare un giusto compromesso tra lavoro e vita privata. Marte in Sagittario però renderà la tua vita sociale abbastanza movimentata e non mancheranno occasioni per conoscere persone interessanti con cui potresti avere delle avventure amorose.

LEI - Marte nell’undicesimo campo ti sorprenderà con le proposte maliziose di qualche amico di cui non avresti mai sospettato un interesse nei tuoi confronti. Con Venere in aspetto disarmonico, però, non ti sentirai del tutto appagata a livello sentimentale e potresti addirittura allontanarti da un partner con cui stavi da diverso tempo.



PESCI – LUI - Marte in aspetto dissonante ti farà sentire spesso nervoso e stanco. Anche la libido potrebbe subire un calo, ma interverrà Venere in Scorpione per ricordarti quanto sia piacevole concludere una giornata stressante in compagnia di una donna che si prenderà cura di te in tutti i modi possibili e immaginabili. Lasciala fare.

LEI - Venere in Scorpione tutelerà la tua vita sentimentale per l’intero mese di dicembre. Ti senti unita al partner da un legame spirituale molto profondo, che difficilmente verrà turbato da una crisi passeggera. Con Marte dissonante, infatti, non mancheranno liti e discussioni spiacevoli, dovute anche al tuo interesse per un nuovo uomo appena conosciuto.