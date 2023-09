Oroscopo: perché dovresti o non dovresti rivedere un tuo ex?

Segno per Segno una panoramica dei motivi per cui tornare a incontrarlo, oppure, per restare alla larga

L’Oroscopo e le Stelle ci aiutano a comprendere lo stato d’animo per potremmo provare nel caso decidessimo di rivedere un ex. Scegliere di tornare a incontrarlo è una scelta personale che richiede una valutazione attenta dei motivi e delle emozioni coinvolte: in base al nostro Segno Zodiacale , è possibile fare una panoramica approfondita dei motivi per cui potremmo considerare di tornare in contatto con partner che abbiamo lasciato.

ARIETE - Non sei decisamente una persona fatta per le seconde possibilità e, se questo accade, significa che la mancanza della passione e dell'attrazione che avevi in passato con il tuo ex è più forte di qualsiasi altra cosa. Potresti desiderare di rianimare la scintilla che vi univa e di creare un'energia passionale nella vostra relazione. Tuttavia, questo ritorno di fiamma, avrà difficilmente una lunga durata.



TORO - A te piace sempre valutare i pro e i contro di ogni situazione. Potresti sentire che sia passato abbastanza tempo da quando vi siete separati e che tu e il tuo ex abbiate guadagnato una maggiore maturità ed esperienza di vita. Probabilmente tu saresti in grado di affrontare la relazione con una nuova prospettiva, ma difficilmente ritorni sui tuoi passi e non impieghi tanto tempo prima di trovare un nuovo partner.

- Dopo la fine di una relazione, solitamente provi un senso di libertà ritrovata. Eppure, sei proprio tu a ricercarlo dopo un po’ di tempo, anche se solo per giocare, flirtare, o vedere che tipo di reazione ha nei tuoi confronti. In alcuni casi ti trovi in difficoltà perché senti che questo riavvicinamento potrebbe limitare la tua libertà e la tua capacità di perseguire i tuoi sogni e obiettivi personali.



CANCRO - Ripensare ai sentimenti che hai provato con il tuo ex è sicuramente un motivo per cui potresti accettare di rivederlo. Nella maggior parte dei casi senti un misto di nostalgia, amore e curiosità riguardo ai sentimenti che hai ancora per lui e spesso ti sei chiesta se ci possa ancora essere una connessione profonda tra voi. L’importante è che tu non abbia troppe aspettative quando lo rivedi.



LEONE - Se il tuo ex non è stato bloccato su tutti i social, significa che potresti vedere la riconciliazione con lui come una sfida personale. Se però la vostra storia ha avuto un impatto negativo sulla tua autostima o sul tuo senso di valore durante la relazione, non è detto che accetti di risentirlo o rivederlo. Sicuramente non metterai a rischio il tuo processo di guarigione e di ricostruzione della tua autostima.



VERGINE - Prendere la decisione di rivedere un ex richiede una valutazione onesta dei tuoi sentimenti, delle tue esigenze e delle tue aspettative. È fondamentale ascoltare te stessa, riflettere sul passato e sul presente, e prendere una decisione basata sul tuo benessere e sulla felicità a lungo termine. Dopo aver analizzato attentamente tutti questi fattori, sei pronta a fare le tue scelte.

- Difficilmente dici di no alla proposta di un ex di rivederti. Molto spesso lo fai con la speranza di rimediare alle incomprensioni. Potresti sentire il bisogno di affrontare i malintesi o i conflitti passati. La motivazione a cercare una maggiore chiarezza è forte per una persona che come te va alla ricerca di una comprensione reciproca oppure di una chiusura adeguata peril bene tuo e della tua ex relazione.



SCORPIONE - Nutri spesso sentimenti di odio e di astio per i tuoi ex perché, se la storia si è conclusa, significa che sono capitati degli eventi nefasti. Rivederlo non è contemplato nei tuoi pensieri. Potresti riconoscere che la vostra relazione passata era caratterizzata da un ciclo dannoso di conflitti, litigi o abusi. E temi che riprendere la relazione potrebbe portare a ripetere gli stessi schemi negativi.



SAGITTARIO - Non sei del tutto contraria a rivedere un tuo ex, soprattutto se hai notato segnali di cambiamento positivi che ti spingono a considerare di tornare a frequentarlo anche soltanto come amico. Se poi ti accorgessi di un impegno sincero nel suo cambiamento e sentissi che potrebbe esserci una possibilità reale di costruire una relazione più sana e appagante insieme, saresti tu stessa a proporglielo.



CAPRICORNO - Potresti trovarti in una fase della tua vita in cui hai lavorato su te stessa e desideri dimostrare al tuo ex quanto sei cresciuta come individuo. La fiducia nella persona in cui ti sei trasformata ti spinge a desiderare di condividere questa nuova “te” con lui. In questo secondo tempo della vostra relazione, non accetti compromessi ed è questo che potrebbe impedirti di riaccendere la fiamma.



ACQUARIO - Tu tendi a mantenere dei rapporti di amicizia con i tuoi ex, che spesso fanno ingelosire anche il tuo attuale partner. A volte riconosci che tu e il tuo ex siete incompatibili su aspetti fondamentali della vita, come valori, obiettivi o stili di vita e in tanti casi senti che non c'è una base solida su cui costruire una relazione a lungo termine. Se il tuo ex si accontenta dell’amicizia, l’affare è fatto.



PESCI - Il tuo ex potrebbe essere stata una persona di fiducia con cui condividere le tue gioie e le tue preoccupazioni e potresti sentire la mancanza di quel sostegno emotivo o desiderare di ristabilire quel legame con lui. Queste aspettative ti spingono a rivederlo, senza considerare il fatto che, se vi siete lasciati, probabilmente ci son state delle motivazioni di fondo che non hai ancora compreso