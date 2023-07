Astrologia: che cosa ci insegnano i Segni di Terra

Toro, Vergine e Capricorno sono accomunati dall’attaccamento alla vita terrena che si esprime in concretezza e determinazione

Anche se nasciamo con il Sole in un determinato Segno Zodiacale, inoltre, può capitare che nel nostro Tema Natale ci sia una prevalenza di un elemento diverso da quello del Sole.

In Astrologia , capita spesso di sentir parlare dei Quattro Elementi: ogni Segno Zodiacale appartiene in effetti a una di queste categorie: Fuoco, Terra, Aria o Acqua.

Ogni elemento ha delle caratteristiche specifiche. Analizziamo le caratteristiche dell’Elemento Terra: i tre Segni Zodiacali che appartengono alla Terra sono il Toro, la Vergine e il Capricorno.



Che cosa ci possono insegnare questi tre Segni Zodiacali?

Le caratteristiche maggiormente associate a questo elemento sono la concretezza, la determinazione, la fermezza, la costanza, la perseveranza e l’attaccamento alla vita terrena e ai beni materiali.

Una delle cose più belle che si possono apprendere dal Segno del Toro è il saper godere dei piaceri della vita, dalla buona tavola al buon sesso. Il Toro è un Segno godereccio e, anche dopo le giornate più stressanti, cerca un modo per rilassarsi. Il comfort è sempre presente nella sua vita. Inoltre, pur essendo pacato e ponderato, ottiene sempre tutto quel che desidera.



Il Segno della Vergine è sicuramente il miglior insegnante quando si vuole comprendere l’importanza delle piccole cose. Non ci sono dettagli che sfuggano allo sguardo e alla mente attenta di questo Segno. Insegna a tenere ordine nella propria vita così come nei propri cassetti. Ha un’intelligenza spiccata e con lui si impara ad usare l’ironia in modo intelligente, scaltro e vantaggioso.

Dal Segno del Capricorno si può sicuramente imparare la disciplina. È il Segno che riesce a portare avanti una dieta oltre una settimana, così come quello che, quando se lo mette in testa, smette di fumare in pochi giorni. Potrebbe insegnare a chiunque ad amministrare il proprio denaro nel migliore dei modi, evitando gli sprechi e trovando un giusto compromesso tra carriera e finanze.