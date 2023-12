Oroscopo: il 2024 si avvicina, come andrà per lavoro e denaro

Qualche anticipazione su come sarà il Nuovo Anno per le nostre finanze: scoprilo Segno per Segno

Tra le curiosità più diffuse, rientra sicuramente quella al riguardo delle novità a livello professionale o finanziario . In base ai transiti astrologici che si avvicenderanno mese dopo mese, scopriamo cosa ha in serbo l’Oroscopo per ogni Segno Zodiacale. Lasciamoci trasportare dalle Stelle !

ARIETE - Il 2024 sarà un anno di grande ripresa per quel che riguarda la tua vita professionale. Finalmente Plutone, dopo tanti anni, entrerà in Acquario, liberandoti dal suo aspetto dissonante. L’atmosfera si alleggerirà notevolmente e potrai contare su nuove alleanze che si riveleranno prodigiose. Anche Mercurio porterà idee geniali, soprattutto in primavera e verso la fine dell’anno. Stabili le finanze.



TORO - L’ingresso di Plutone in Acquario, da gennaio, ti destabilizzerà e non ti farà mai sentire del tutto felice delle posizioni di potere che raggiungerai. Fino a maggio te la caverai con l’aiuto di Giove, che incide positivamente sulla tua autostima. Poi inizieranno dei momenti di alti e bassi. Urano suggerirà soluzioni innovative e all’avanguardia. La situazione economica continuerà a fiorire.



GEMELLI - Saturno in Pesci anche nel 2024 continuerà a chiederti rinunce e sacrifici, ma a differenza del 2023 inizierai a raccogliere i primi frutti di ciò che hai seminato. Plutone in Acquario premierà i tuoi sforzi con promozioni meritatissime e Giove nel tuo Segno, a partire dal mese di maggio, ti incoraggerà nel dare il meglio di te in ogni ci - costanza. Le finanze trarranno naturalmente beneficio da questi transiti.

CANCRO - Tirando le somme, il 2024 sarà un anno abbastanza positivo per quel che riguarda la carriera professionali. Ti libererai dall’opposizione di Plutone e probabilmente non avrai più a che fare con persone che frenavano la tua libertà d’espressione. In primavera dovrai fare i conti con il transito dissonante di Mercurio e sarà necessario lavorare sul tuo modo di comunicare con gli altri. Ce la farai!



LEONE - I transiti astrologici del 2024 scombussoleranno la tua vita lavorativa. Da un lato dovrai fare i conti con l’ingresso di Plutone in Acquario, che ti chiederà di volar basso per evitare di scontrarti con situazioni che non riusciresti a gestire. Dall’altro lato ti libererai della dissonanza di Giove, qualche affare si sbloccherà e Mercurio ti darà la possibilità di mettere in mostra i tuoi migliori talenti.

VERGINE - Il tuo 2024 si suddividerà in due parti, che possono essere segnate dal passaggio di Giove dal Toro al Gemelli. Fino a maggio la fortuna viaggerà dalla tua parte e le occasioni si moltiplicheranno anche in momenti impensabili. Poi ci saranno dei rallentamenti e alcuni progetti stenteranno a decollare nei tempi prestabiliti. A fine anno le preoccupazioni familiari ruberanno tempo al tuo lavoro.



BILANCIA - Il 2024 sarà fenomenale per quel che riguarda il tuo percorso professionale. Non solo a gennaio Plutone cesserà di esserti ostile, ma diverrà addirittura il tuo miglior alleato, specialmente se sceglierai di dedicarti ad attività nel mondo dell’arte e dello spettacolo. A maggio anche Giove inizierà a ruotare dalla tua parte e ti offrirà occasioni interessanti in collaborazione con persone straniere.



SCORPIONE - Giove e Urano continueranno il loro transito in opposizione nei tuoi confronti: avrai a che fare con persone poco raccomandabili o affidabili. A maggio, per fortuna, Giove si sposterà in Gemelli e almeno le tue finanze cominceranno a crescere. Il vero ostacolo da superare nel 2024 sarà però Plutone in Acquario, che in alcuni momenti ti chiederà di scegliere tra la tua famiglia e la tua carriera.



SAGITTARIO - La prima parte dell’anno scorrerà serenamente in ambito lavorativo, ma Saturno ti chiederà sempre di riorganizzare i tuoi impegni in base alle esigenze familiari. A partire dal mese di maggio, con Giove in Gemelli, potrebbero sorgere degli intoppi e ti ritroverai ad avere a che fare con persone che potrebbero mentirti. Per paura di spese impreviste, tenderai ad accumulare denaro e a non godertelo.



CAPRICORNO - Il 2024 si aprirà con Giove e Urano in ottimo aspetto dal Segno del Toro. Sul lavoro verranno riconosciute le tue competenze tecnologiche e informatiche. Potresti avere anche delle idee geniali, che ribalteranno la tua attività. In primavera, con Mercurio dissonante, verrà a mancare un po’ di lucidità. Per quel che riguarda la sfera finanziaria, Plutone ti renderà assetata più di potere che di denaro.



ACQUARIO - Forse non inizierai l’anno in forma smagliante perché gli impegni familiari ruberanno tempo al lavoro, ma la situazione è destinata a migliorare e a splendere. A gennaio ospiterai Plutone nel tuo Segno, che ti renderà carismatica e affascinante. Tutti vorranno lavorare insieme a te. A maggio, con Giove in Gemelli, arriveranno le occasioni che attendevi da tempo e anche il tuo conto in banca lieviterà.



PESCI - Saturno nel tuo Segno sarà un fedele alleato e ti consiglierà le migliori strategie per crescere professionalmente e assumere una posizione sempre più autorevole. A partire dal mese di maggio ti dovrai scontrare con Giove in Gemelli, che ti farà prendere lucciole per lanterne. Urano in Toro favorirà le comunicazioni e suggerirà nuove tecnologie per avanzare senza stress. Occhio alle spese extra.