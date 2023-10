Amore: riconosci gli uomini da evitare? Scoprilo prima che sia troppo tardi

Che si tratti di sfortuna, di incapacità di vedere oltre le apparenze o solo di seguire una pia illusione , non importa: cambiare rotta o almeno provarci è possibile. Come? Tenendosi a debita distanza da chi sicuramente ci farà soffrire.





Per evitare di incappare nella (solita) relazione sbagliata e versare un mare di lacrime, è possibile fare attenzione evitando accuratamente le cinque tipologie di uomini capaci di minare fortemente la nostra autostima e di farci credere che non possano esistere esemplari ben più degni delle nostre attenzioni. L'uomo giusto per ciascuna di noi esiste, è solo questione di tempo (ma soprattutto di saper scegliere!)

1 - L'UOMO PINOCCHIO: il bugiardo cronico va tenuto lontano come la peste. È il più infido, capace com'è di trovare sempre una bella giustificazione per qualsiasi cosa: se è in ritardo, certamente ha una spiegazione bella e precisa sul perché ed è in grado di fornire una spiegazione qualsiasi cosa accada. Attenzione però, perché andare a caccia della bugia non sempre premia: se sapere la verità è un diritto, scoprire la menzogna logora lo spirito e la salute. Meglio lasciar fare all'intuito, tenuto conto che le donne quanto a perspicacia sono imbattibili: per evitare di soffrire, scopriamo il bugiardo, riprendiamo le redini della nostra vita e sbattiamo la verità in faccia al partner con calma e senza fretta. D'altra parte "La miglior vendetta è la felicità. Non c’è niente che faccia più impazzire la gente che vederti felice", come disse Alda Merini.

2 - L'UOMO GELOSO: un uomo possessivo all'inverosimile e oltre ogni forma di buonsenso è quello che ci condanna a un inferno continuo. Il geloso si logora pensando a situazioni frutto solo della sua immaginazione, vedendo cose che non esistono e di cui incolpano la partner, insinuando che adotti comportamenti provocanti verso altri uomini quando in realtà questo non è vero. Quando la gelosia diventa cronica e irrazionale, le discussioni sono inevitabili, possono andare avanti a oltranza, occupando tempo, energie e memoria del cellulare, dove i litigi continuano incessanti anche virtualmente. Una vera camera a gas, dalla quale scappare a gambe levate: gli amori tossici sono da tenere sempre alla larga.

3 - L'UOMO NARCISISTA: pieno di fiducia in se stesso, totalmente autocentrato, questo è il tipico esemplare maschile che adora parlare di sé, ma al contrario ama ben poco ascoltare gli altri, soprattutto chi gli sta vicino. Se il partner vuole essere sempre al centro dell'attenzione e si comporta in modo da occupare sempre il centro della scena, prima di tuffarci nella relazione pensiamoci bene. Per quanto l'amore sia grande, non saprà accetterà le critiche e difficilmente riuscirà ad ammettere i suoi errori, perché ovviamente si sarà trattato di sfortuna o sarà stata colpa nostra. Dietro a un comportamento megalomane spesso si cela una personalità fragile e insicura: basta esserne consapevoli quando si decide di continuare comunque nella relazione. Piangere sul latte versato è assolutamente inutile.

4 - L'UOMO MANIPOLATORE: tra gli uomini da evitare, questa tipologia merita senz'altro un posto d'onore. L'uomo che ordisce trame per far sentire la partner sempre inadeguata e mai all'altezza della situazione e che mira a far crollare la propria autostima è quello per cui i nostri amici sono sbagliati, il nostro lavoro non vale niente e come donne siamo pressoché inutili. Si tratta di persone che vogliono isolare la partner, usando l'amore come merce di scambio, che mettono le compagne con le spalle al muro tanto da far sorgere in loro una dipendenza emotiva. È un rapporto di coppia lontano anni luce da quelli positivi, costruttivi e sereno. Se il manipolatore minaccia di lasciarci così che possiamo perdere per sempre il suo amore, così unico e speciale, la cosa più saggia da fare è lasciarlo andare: non avere più nulla a che fare con chi denigra e colpevolizza gli altri sarà un incredibile successo per la nostra autostima.

5 - L'UOMO IMMATURO: siamo di fronte all'eterno Peter Pan. L'uomo in questione si è lasciato alle spalle da decenni l'adolescenza, ciononostante adolescente lo sembra ancora, soprattutto dal punto di vista emozionale. Non è difficile individuarlo: il disprezzo delle regole, lo scarso impegno sul lavoro, nessuna intenzione di mettersi in gioco sono le caratteristiche di una persona che rifiuta di assumersi le responsabilità ed è sempre in fuga. L'errore più grave e frequente che si può commettere è quello di sentirci un po' crocerossine pensando di poterlo cambiare. Non bisogna dar retta alle promesse di cambiamento: è facile parlare, più difficile invece mettere in pratica comportamenti adulti e maturi come ci si aspetta in una relazione equilibrata.