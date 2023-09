Amore: scopri il decalogo per la felicità di coppia anche a vacanze finite

Il ritorno alla routine può essere rischioso: non spegnere il fuoco della passione, segui le dritte per fare scintille anche tra le lenzuola di casa

Complici relax, buonumore e tanta spensieratezza , è facile lasciarsi andare e sperimentare nuove situazioni capaci di stuzzicare la fantasia. Se il rientro a casa rischia di far perdere l’entusiasmo e di spegnere il fuoco della passione, è importante seguire dieci piccole regole per una vita intima al top anche a ferie terminate.

1 - CORTEGGIAMENTO, UN MUST: quando si è in vacanza sedurre, ammiccare e amoreggiare è davvero facile. Non solo non si hanno grandi impegni, ma si può anche contare su uno stato d'animo leggero e spensierato che facilita l'amore. Affinché questo stato di grazia non venga meno, è fondamentale flirtare con il partner anche nella vita di tutti i giorni, tanto da mantenere alta l'asticella del romanticismo di coppia e il desiderio di conquista.

2 - RITAGLIARSI DEL TEMPO: il ritorna alla consueta routine non è mai indolore. Per non rischiare di buttar via l'emozione di stare insieme e la piacevolezza di condividere del tempo con il partner, cerchiamo di ricavare ogni giorno delle parentesi dedicate alla coppia. Aperitivo, cenetta romantica o anche un film da guardare l'uno accanto all'altra sul divano di casa: trascorrere piccoli momenti piacevoli favorisce l'intimità ed è senza dubbio un ottimo preludio a notti di passione.

3 - CREARE LA GIUSTA ATMOSFERA: calma, silenzio e un po' di buona musica in sottofondo sono sicuramente gli ingredienti perfetti per un incontro a due. No assoluto al cellulare acceso e naturalmente niente social che possano distrarre l'attenzione. Da evitare anche le serate trascorse a lavorare o a pulire la casa: basta abbassare le luci e creare l'atmosfera perfetta per imparare a godere di frammenti di complicità con il partner tutte le sere.

Leggi Anche Eros in vacanza: i segreti per una vita intima da favola

4 - MAI TRASCURARE IL PARTNER: teniamo sempre ben presente che il coinvolgimento, per un rapporto di coppia da dieci e lode, parte sempre dalla testa. Non c'è come sentirsi amati, considerati e compresi per aumentare la voglia di stare insieme e accrescere il desiderio. Non è un esercizio particolarmente difficile: è sufficiente anche solo chiedere al partner come è andata la sua giornata ascoltandolo con attenzione, un gesto davvero semplice che tuttavia ci fa sentire presenti e vicini.

5 - RIVALUTARE IL POTERE DI UNA DOCCIA: mai dimenticare che stare insieme sotto il getto d'acqua è straordinariamente piacevole e rilassante. Insaponarsi a vicenda è sempre molto erotico e lavarsi con dolcezza diventa un ottimo preludio per un incontro bollente. La variante inaspettata? Se non abbiamo un box doccia abbastanza grande, o abbiamo voglia di giocare, proviamo a usare una maschera idratante da applicare sul viso: cercarsi con il volto coperto sarà stuzzicante e divertente.

6 - APPROFITTARE DI UNA CENA FUORI CASA: un invito a cena a casa di amici? È l'occasione giusta da sfruttare per un fugace mordi e fuggi ad alta tensione. Lasciarsi andare a un pizzico di follia scardinando le regole ha il potere di far tornare adolescenti regalando un po' di sana e inaspettata spensieratezza.

7 - REGALARSI UN MASSAGGIO DOMESTICO: prima di andare a dormire, indugiamo in carezze e massaggi. Aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale di vaniglia o della fragranza preferita dal nostro partner a un olio vegetale. Strofiniamolo fra le mani per po procedere con un massaggio dolce e ritmato: a fine giornata una pausa relax tutta per noi sarà un eccezionale preludio per una notte d'amore.

8 - PARLARSI E SCRIVERSI, INSOMMA COMUNICARE: dar voce alla propria passione è un modo utile per far capire al partner che siamo si è coinvolti e ci si sente vicini. Un messaggino dal tono piccante prima di arrivare a casa, un biglietto furtivo da infilare in tasca o anche solo la nostra voce da ascoltare in un momento di intimità sarà eccitante e decisamente erotico.

9 - DORMIRE NUDI: pare che coricarsi senza indossare alcunché stimoli il desiderio e renda più facile il rapporto grazie al contatto della pelle. Semaforo rosso per pigiami inespugnabili o per le tutone, molto bene invece il ricorso a coperte calde e soffici e alla lingerie maliziosa. Se si soffre il freddo, un abbraccio caldo e avvolgente sarà perfetto per restituire la giusta temperatura.

10 - NON DIMENTICARSI LE COCCOLE: se è vero, com'è vero, che dormire vicini accresce la complicità di coppia, anche le coccole sono tra i principali collanti di una relazione. Prima di addormentarsi, non vanno trascurati i piccoli, ma preziosi rituali della buonanotte, come le carezze e i baci. Secondo gli studi, infatti, il bacio della buona notte è un'abitudine da non perdere assolutamente, perché in grado di migliorare e stimolare la sintonia di coppia.