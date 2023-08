Eros in vacanza: i segreti per una vita intima da favola

Ma può succedere che, anche se lui ci piace da pazzi e siamo super coinvolte al punto da pensare che sia proprio quello giusto, nell’ intimità non tutto gira come dovrebbe . Basta essere vittime di imbarazzo , dell' inutile pudore o dell' assurda paura di non essere all’altezza della situazione: è proprio arrivato il momento di buttarsi senza pensarci troppo.

Per un'intimità da dieci e lode, in grado di farci sognare e ripensare a lungo con nostalgia al periodo magico trascorso in vacanza con il partner, bastano cinque semplici mosse, vediamo quali.

1 - LASCIATI ANDARE: la prima regola dell'amore è ... non avere regole! Si è talmente condizionati dall’idea che si debba per forza arrivare al massimo del piacere perché un rapporto funzioni, che se questo non accade viviamo il rapporto come una sconfitta. Ma la buona notizia è che non è affatto così: anzi, continuare a pensarci rischia addirittura di diventare controproducente. Non bisogna pensare a quello che si deve fare, ma piuttosto a quello che piace fare: sarà un cambio di rotta decisivo per un rinnovato entusiasmo capace di porre le basi per un’ottima intesa di coppia destinata a migliorare col tempo. Il modo migliore per aumentare l'eccitazione è sentire il partner appagato e coinvolto: perfetto e terribilmente elettrizzante per un incontro ad alto tasso di passione.

2 - IMPARA A GIOCARE E A DIVERTIRTI: fughiamo ogni dubbio. Il sesso non è un esame sottoposto a giudizio e al quale dare i voti, questo deve essere chiaro. Troppi retro pensieri non servono a niente, forse l'unica cosa che può servire è domandarsi se il nostro atteggiamento sia il migliore per una perfetta intesa tra le lenzuola, in grado di rendere ogni incontro davvero unico e speciale. Serenità e spontaneità sono le parole chiave più utili e appaganti dello stare insieme, sicuramente non altrettanto utile il chiedersi continuamente cosa pensa il partner di noi. Un rapporto che abbia le basi per durare, infatti, deve soprattutto divertire. Quando in un incontro invece che pensare al piacere della situazione si ha la testa altrove, magari pensando alle cose da fare e da preparare per il giorno successivo, di certo non si è nella condizione ideale per fare faville. Emozionarsi, ridere e condividere sensazioni ed emozioni con il partner è indispensabile per un'intimità piacevole e appagante.

3 - IN AMORE VINCE LA LIBERTÀ DI ESSERE SE STESSI: bisogna ammettere che spesso le donne sono assillate da domande spesso inutili e superflue. Tra queste, per esempio, se gli occhi debbano stare chiusi oppure aperti. Considerato che l'unica cosa che conta davvero è stare bene e godere appieno dei momenti di intimità, bisogna sottolineare che il gentil sesso ha tutti e cinque i sensi molto sviluppati, compreso il sesto senso. Gli uomini, al contrario, hanno come senso principale la vista. Per scaldare l’atmosfera e iniziare a rendere piccante la situazione, bisogna fare in modo che il partner ci guardi e ci ammiri, mentre noi possiamo fare quello sentiamo di voler fare o essere in quel momento, senza dover per forza obbedire a uno stereotipo o a un modello. Per un incontro al top, sentirsi liberi da ogni costrizione per potersi esprimere al meglio è davvero fondamentale.

4 - ASCOLTA LE TUE EMOZIONI: saper ascoltare il proprio corpo è veramente importante, a patto che si sia consapevoli di quante emozioni ci può regalare e quanto possa poi rendere appagante lo stare insieme. Condividere l'intimità con qualcuno che sa cercare il proprio piacere alimenta la tensione erotica e la complicità di coppia. Non è solo questione di mettere le esigenze dell'altro in secondo piano, quanto di prestare attenzione a noi stessi prima di tutto cercando di capire cosa ci piace e cosa ci stuzzica. Via l'inutile senso del pudore: oltre che dannoso, ci impedisce di vivere il momento e rischia di offuscare il ricordo di un momento felice e coinvolgente. Vivere il proprio corpo come strumento di piacere è il modo migliore per guidare il partner e condurre il gioco: è molto invitante ed è la base giusta per fare scintille sotto le lenzuola.

5 - LASCIATI TENTARE DA QUALCHE PICCOLA TRASGRESSIONE: a letto? Non è detto: vero è che il talamo è da sempre sinonimo di intimità di coppia ed eros, tuttavia potrebbe trattarsi di un mito da sfatare. Alcuni studi hanno evidenziato che, al contrario di quanto si pensi, il letto è uno dei posti meno indicati per fare sesso. Sembrerebbe invece che per solleticare le fantasie e stimolare il piacere i luoghi più gettonati siano quelli che si presentano con un certo rischio, ad esempio l'ascensore, l'ufficio dopo l'orario di chiusura, il parcheggio del supermercato e così via: posti inusuali dove scambiarsi tenerezze e rubare qualche attimo di intimità. Per ravvivare un rapporto sull’orlo della noia o della scontatezza, evitando di eccedere in trasgressione per non essere denunciati per atti osceni in luogo pubblico, anche scambiarsi maliziose effusioni in una situazione diversa e inconsueta può risvegliare l’eros smarrito: la voglia di precipitarsi a casa per tuffarsi tra le lenzuola e concludere alla grande la giornata sarà assicurata. A volte basta davvero poco per conquistare o rivitalizzare un rapporto da dieci e lode.