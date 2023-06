Amore ed eros: il decalogo per stupire il tuo lui tra le lenzuola

Relazione al top? Non occorrono grandi strategie, l'importante è lasciarsi andare: ecco i suggerimenti per incontri ad tasso di passione

Tuttavia, soprattutto nei rapporti di lunga durata, l' eros può risentire di stanchezza e consuetudine tanto da stabilizzarsi con una certa tranquillità. La serenità però non va scambiata per freddezza: l'intimità è comunicazione ed è tanto più eccitante quanto è spontanea e senza filtri. Il vero segreto è lasciarsi andare per stupire il partner con una disinvoltura tutta nuova.

1 - SPONTANEITÀ, LA REGOLA PIÙ IMPORTANTE: quando l'obiettivo è diventare un'amante perfetta (o quasi), il rischio di caricare il rapporto di aspettative inutili purtroppo c'è. Per evitare di ingessare l'incontro a causa della perdita di ogni forma di spontaneità la ricetta è semplicissima: no a eccessivo lavorio del cervello e lasciamoci andare. Tra le lenzuola non ci sono voti, né pagelle perché l'unica cosa che conta è sentirsi a proprio agio.

2 - I PRELIMINARI, PER UN INCONTRO BOLLENTE: il preludio all'incontro amoroso è assolutamente necessario. Non serve grande fantasia: Che dire di una bella doccia fatta in due, di carezze, baci e massaggi? A tutti piace ricevere attenzioni, soprattutto quelle del partner che ci fa sentire desiderate e desiderabili. Esplorare il corpo del nostro lui e lasciare che lui faccia lo stesso sarà incredibilmente eccitante e un eccezionale preludio a una notte di passione.

3 - GUARDARE, UN GIOCO CHE STUZZICA: l'amore è indispensabile, ma per accrescere il desiderio la vista è certamente tra i sensi quello più utile. Gli uomini amano essere guardati negli occhi: non smettiamo quindi di guardare il partner mentre lo si accarezza e lo si coccola. Una testimonianza del nostro desiderio che farà crescere il coinvolgimento e l'eccitazione di entrambi.

4 - ESSERE PROTAGONISTI UN PO' PER UNO: la generosità è indispensabile per una sessualità soddisfacente, ma nel rapporto intimo occorre concentrarsi anche sulla ricerca del proprio piacere. Infatti, il nostro corpo funge da cassa di risonanza per le emozioni che vivono entrambi i partner: una donna consapevole del proprio corpo ha l'effetto di un vero e proprio afrodisiaco in grado di risvegliare

5 - LE SENSAZIONI DA PROVARE: chiudere gli occhi per concentrarsi su quel che si prova, assecondando quel che più ci piace, è il modo perfetto per amplificare le sensazioni. In amore, l'eccitazione è una scossa da provare in due: quando il partner percepisce il nostro star bene e che finalmente ci si lascia andare, l'intimità esplode in tutta la sua forza rendendo l'atmosfera incandescente.

6 - TENERE IL GIUSTO RITMO: per una volta, diamo noi il ritmo giusto al nostro rapporto assecondando quello che sentiamo e che ci emoziona. Possiamo anche decidere di fermarci ogni tanto, l'importante è che il gioco sia nostro. Avere la situazione sotto controllo e decidere il come e il quando è estremamente eccitante ... per noi e per lui!

7 - I GIOCHI MALIZIOSI PER PROVARE NUOVE EMOZIONI: i sex toys da qualche tempo vengono indicati perché il loro utilizzo è utile per tonificare il pavimento pelvico. Mantenersi giovani e in forma anche nell'intimo aiuta a rendere più intenso il piacere e sviluppa una connessione profonda con la nostra femminilità.

8 - PARLARE PER COMUNICARE: il silenzio potrebbe non essere la scelta migliore. Talvolta, si può suggerire al partner cosa piace e dire chiaramente cosa invece non si gradisce. Esprimere i propri bisogni e condividere i gesti d'amore che più piacciono rendono più profonda l'intimità e contribuiscono a dare al partner la possibilità di condividere le sensazioni.

9 - LA PELLE, UNO STRUMENTO FORMIDABILE: troppo spesso ci si dimentica che la nostra epidermide è importantissima: incredibilmente innervata, può essere fonte di un enorme piacere. Prendiamoci tutto il tempo necessario per coccolare chi è con noi: in questo caso non si hanno scadenze da rispettare, ma soltanto sensazioni da sperimentare.

10 - RIDERE, IL MODO PIÙ BELLO PER SENTIRSI FELICI: i neuroni specchio fanno reagire positivamente alla risata. Questo piccolo gesto accorcia le distanze e fa abbandonare una eventuale resistenza iniziale, magari dovuta all'imbarazzo, e annulla gli inutili sensi di colpa. Sorridere è importantissimo: alza gli ormoni del piacere, fa sentire felici e rende più piacevole lo stare insieme. In amore anche un piccolo trucco può avere una straordinaria efficacia.