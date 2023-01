Amore e seduzione: scopri le regole per un'attrazione al top

L'AMORE CAMBIA: il sentimento e il tipo di relazione nel tempo cambiano, attraversando varie fasi. Quando si arriva a un rapporto duraturo il calo del desiderio suscita timori e insicurezza. Tuttavia, non sta succedendo nulla di grave né di pericoloso per la coppia, semplicemente la relazione sta mutando e si sta proiettando verso qualcosa di più profondo, anche se forse meno entusiasmante: ecco allora qualche astuzia per rinfocolare il desiderio e ritrovare la passione. Prima di cedere alla noia e alla consuetudine è decisamente opportuno trovare o ritrovare la passione tra le lenzuola. In un rapporto a due il gioco è bello, divertente e molto gratificante. Perché non provarci?



UN NUOVO MODO, MA INSIEME: l'amore è un gioco che ha bisogno di entrambi i partecipanti per restare vivo. Scherzare, ridere e soprattutto sorridere in due sono il collante che rendere la nostra coppia salda e forte e che ci consente di trovarci affiatati e complici come agli inizi della nostra storia. L'intimità la si crea, la si rinnova e la si ritrova ogni volta nuova: basta cercarla!



DIAMOCI IL TEMPO CHE SERVE: recuperare il tempo necessario per i preliminari è una conquista importante. Noi donne abbiamo bisogno di tempo, si sa: perdere il controllo e lasciarsi andare non è roba da nulla. Ritroviamo il gusto dei gesti d'amore: baci e carezze rendono più felici uomini e donne, a qualsiasi età.



UN MOMENTO PER NOI: a volte l'assenza può essere positiva per la coppia. Quando si sta insieme da tanto tempo c'è bisogno di ritrovare il proprio spazio e talvolta immergersi nella solitudine. Ritagliamoci del tempo in cui fare ciò che ci piace: che sia un'ora, una serata tutta per noi o un weekend benessere con le amiche non importa: prendiamo una boccata d'aria e poi rituffiamoci nella coppia con rinnovata energia.



MAI SMETTERE DI SEDURRE: in un rapporto di lunga data spesso si finisce per dare per scontata la presenza dell'altro. È un fatto che al pari con la scomparsa dell'insicurezza e del senso di attesa, che caratterizzano i primi tempi dell'amore, scompaiono anche i brividi della conquista. Ritrovare il piacere della seduzione nella quotidianità può essere estremamente divertente e gratificante, mai dimenticarlo!



QUESTIONE DI PELLE: se il bacio della buonanotte pare essere in caduta libera, ormai è acclarato che dormire insieme rende più forte il legame di coppia. Abbracciarsi, cercare il contatto fisico, scambiarsi con tenerezza un bacio o una carezza sono fondamentali: le coccole, come passare le mani sulla pelle nuda, costituiscono un incontro primordiale che riaccende i sensi e i nostri desideri più profondi.



LASCIARSI ANDARE, SEMPLICEMENTE: il sesso non è uno sport né un esame a scuola. Lasciamo perdere i troppi messaggi espliciti che riceviamo dai media e letture iconiche come il kamasutra, che poco o nulla hanno a che fare con la nostra cultura e il nostro modo di vivere la sessualità. Concentrarsi sulle nostre sensazioni è invece la chiave del successo di un rapporto che funzioni: stare insieme è già tantissimo e la passione può rinascere pian piano ogni volta che ci cerchiamo. Basta pensieri e retropensieri, seguiamo il nostro istinto: in generale, lasciarsi guidare dalle intuizioni primordiali è sempre una mossa vincente.