Coppia: frasi da evitare dopo un incontro ad alto tasso di passione

Il post amore d'altronde è un momento assai prezioso per i maschietti che dopo la performance tendenzialmente assaporano il riposo e spesso si addormentano, mentre il cervello femminile continua a frullare.

La gaffe è dietro l'angolo e a rovinare drammaticamente l'atmosfera serena e rilassata del post amore basta veramente un nonnulla: la parolina sbagliata sale alla bocca e si rovescia in un attimo tra le lenzuola scatenando la tempesta. Ecco allora qualche suggerimento un po' ironico su quel che non si deve mai dire dopo il sesso e iniziare il nuovo anno in serenità.



MAI FARE CONFRONTI: ogni esperienza è diversa, com'è ovvio. D'altra parte, anche noi siamo diverse a seconda del partner con il quale ci troviamo. Da evitare nella maniera più assoluta quindi il paragone con gli ex, sia fuori che sotto le lenzuola. Fare confronti è inutile e frustrante, anche se il nostro intento è quello di valorizzare la performance del nostro partner attuale. Lasciamo definitivamente il passato alle spalle e godiamoci la passione e il qui e ora; se poi qualche confronto riaffiora in memoria, meglio tenerlo custodito gelosamente in noi stesse.

PUNTA SULLA SOSTANZA: sottolineare che il nostro partner ha su qualche etto di troppo o si è un po' appesantito da quando ci conosciamo è davvero poco carino e del tutto inutile da sottolineare quando siamo in intimità. Se accadesse il contrario e fosse il partner a farlo notare a noi, ci sentiremmo offese e insultate: cosa cambia se magari l'indomani a colazione gli suggeriamo di diminuire la quantità di biscotti da inzuppare dentro la tazza di caffellatte onde evitare che si formino spiacevoli rotolini?



PROVA A FARE A MENO DEI COMPLIMENTI (ALMENO PER POCO): le donne sono decisamente più emotive e sentimentali e quindi sentono molto il bisogno di carinerie e affettuosità. Occorre però fare i conti col fatto che l'altro sesso è molto diverso e che per i maschietti un atto sessuale, per quanto ricco di affetto, non ha la medesima valenza e significato che il gentil sesso è solito attribuirgli. Il consiglio? La miglior cosa è lasciar stare il partner dopo un incontro ad alto tasso di passione, riservandoci di fargli notare che abbiamo bisogno di coccole alla mattina dopo: un bel caffè fumante e un abbraccio caldo saranno un buongiorno capace di fugare (quasi) ogni dubbio.



DIMENTICA SPESA E BOLLETTE: dopo l'amore la cosa più bella è godersi la pace e la serenità del momento. Come detto, mentre lui sta già concedendosi il meritato riposo ed è già mezzo addormentato, mettersi a ragionare sulle scadenze e pianificare le incombenze domestiche magari tormentandolo con domande tipo "Hai chiamato l'idraulico?", sono tanto inutili (tanto lui ora non se lo ricorda di sicuro!), quanto fastidiose. Una parola gentile e affettuosa sarà sicuramente più bella da dire e più utile per rinsaldare la coppia: vogliamo scommettere?

DAL "TI AMO" ALLO "SPOSIAMOCI" il passo è nient'affatto breve e nemmeno scontato, per cui non bisogna sottovalutarlo. Anche se non siamo a letto con un perfetto sconosciuto, ma con il partner con cui ormai abbiamo una relazione stabile, una domanda a bruciapelo sui sentimenti o - peggio! - sul futuro della coppia può avere l'effetto detonante di una bomba inaspettata. Molto meglio lasciarsi andare senza rompersi il capo con congetture e programmi: prima di metterlo sul chi va là o addirittura indurlo a un dietrofront, bisogna scegliere il tempo giusto e il momento giusto. I "ti amo" sono bellissimi, ma non devono essere estorti e se si tratta dell'uomo giusto tutto arriverà esattamente come lo desideriamo.