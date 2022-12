Coppia: cinque tips per evitare discussioni sui soldi (e passare le Feste in serenità)

Mescolare gli affari di cuore con le questioni economiche purtroppo ha sempre un esito disastroso, anche se la gestione domestica è fatta anche di bollette da pagare e di conti da dividere, a maggior ragione quando si parla di acquisti pur se legati al Natale . Ecco allora come fare per non scivolare in un terreno infido che certo non aiuta a creare il clima di serenità ideale per le prossime Feste.





L'IMPORTANZA DEL BUDGET: darsi dei limiti e fissare degli obiettivi di uscite di denaro per la gestione ordinaria delle spese di casa è fondamentale, ma rispettarli è ancor più importante. Purtroppo, ogni scelta è una rinuncia e quindi, a seconda di quello che avremo preventivato di spendere anche a Natale, non potremo concederci tutto altrimenti il rischio sarà quello di sforare e ritrovarsi con un estratto conto disastroso. D'altra parte, soprattutto di questi tempi, non possiamo fare o avere qualsiasi cosa si desideriamo e a maggior ragione con la crisi il buon senso diventa fondamentale. Se poi l'obiettivo è quello di assecondare i desideri del partner, basterà ricordarsene il mese successivo, quando a poter spendere più del previsto saremo noi. A buon rendere, come si dice.

FARE I BILANCI NON È SBAGLIATO: parlare di soldi non è affatto una questione secondaria, anche se potrebbe non sembrare. Fare il punto della situazione regolarmente per valutare lo stato delle finanze è assolutamente consigliabile per evitare situazioni critiche e poter fronteggiare emergenze improvvise, ma anche per mettere a budget le prossime vacanze o acquisti importanti, per esempio per l'arredo di casa o un'auto nuova. Pianificazione e organizzazione sono sempre indispensabili.



EVVIVA L'INDIPENDENZA: il conto corrente in comune può essere una buona idea quando la relazione è solida perché in questo modo tutte le spese ordinarie per la gestione di casa escono dallo stesso portafoglio. Tuttavia, mantenere un proprio conto personale è altrettanto importante, come garanzia psicologica di autonomia, che fa bene al rapporto e ricorda alla nostra metà che possiamo vivere anche senza di lui. Mai rinunciare ai propri spazi e ai propri diritti.



ONESTA' E TRASPARENZA: le discussioni legate ai soldi sono sempre difficili e a volte celano frizioni più profonde e radicate. Dato che il rapporto con i soldi è profondamente diverso da persona a persona, quando ci troviamo di fronte all'inevitabile discussione sulla questione denaro cerchiamo di essere chiare e dirette, evitando inutili giri di parole e fraintendimenti: dire tutto ciò che si pensa senza acrimonia e in assoluta sincerità è il modo migliore per evitare litigi presenti e futuri.



PRECISIONE SI', MA SENZA ESAGERARE: tenere il conto di ogni singola spesa in maniera dettagliata e poi dividere equamente gli importi va bene, ma spaccare il capello in quattro e pretendere di tenere memoria anche degli spiccioli è davvero troppo. Discutere per pochi centesimi o una manciata di euro è inutile e dannoso, anche perché oggi magari siamo noi a pretendere di riavere i soldini, domani potremmo essere noi a doverne al partner, ma nel frattempo avveleniamo la coppia. La flessibilità è sempre importante nelle relazioni soprattutto quando il tema è di natura economica.