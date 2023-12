Amore: come iniziare l'anno alla grande (e mantenerlo al top)

Scopri le strategie per garantirti un anno indimenticabile all'insegna della serenità, ricco di sentimento e - perché no? - anche di passione

Non bastano a volte i buoni propositi , occorre saperli mettere in pratica e soprattutto non bisogna mai stancarsi , né dimenticarsene. Non è facile, ma ci si può provare...

L' amore fa parte della nostra vita, ma per quanto riguarda la relazione di coppia nulla si può e si deve dare per scontato .

La speranza, come si dice, è l'ultima a morire: e così, ogni volta l'auspicio è che quello che verrà sia un anno migliore di quello che ci si lascia alle spalle.

Anche per quanto riguarda la coppia iniziare con il piede giusto è fondamentale: di solito si parte alla grande, ma capita di perdersi lungo la strada: incomprensioni, litigi e bronci diventano la normalità e possono durare settimane. Ecco perché ritagliare tempo e attenzioni, magari sorprendendo il partner, è fondamentale per tenere vivo il fuoco della passione.

Vediamo quindi come fare per un 2024 scoppiettante anche in amore: cerchiamo di tenere a mente gli errori da non commettere e nello stesso tempo di portare avanti i buoni propositi. I risultati ci saranno di sicuro e garantiranno una perfetta intesa anche tra le lenzuola.

QUESTIONE DI CHIMICA: cosa ci ha fatto innamorare del partner? Non esiste una sola risposta per tutti, quel che è certo è che qualcosa di incredibile, di magico è successo. Se si vuole davvero un rapporto capace di durare nel tempo la vera scommessa è guardarsi francamente negli occhi e continuare a progettare insieme senza stancarsi.

DESIDERIO, UN ALLEATO DA TENERE STRETTO: non è un segreto per nessuno il fatto che con il tempo il rapporto muta: alla passione iniziale subentra qualcosa di più profondo, anche se magari con una temperatura più tiepida. Per riaccendere il fuoco del desiderio e della passione occorre sentirsi desiderabili. Come fare? Tanto per iniziare, occorre non essere pigri e fare sport, che sia corsa, sci, nuoto non importa: con un occhio all'alimentazione, è possibile ritrovare la forma fisica e la fiducia in noi stessi e nel nostro corpo. Piacersi di più è il miglior modo per piacere anche al partner. Non resta che provare...

LA PERFEZIONE NON ESISTE: secondo alcune ricerche, il perfezionismo è uno dei nostri principali nemici: ci sono cose che si possono cambiare e altre no, bisogna farsene una ragione. Prendere la vita con più leggerezza è una benedizione per noi stessi e per chi ci sta accanto. La serenità si può conquistare.

MANTENERE SEMPRE IN CONTATTO: toccarsi, sentirsi, sfiorarsi sono gesti che non riguardano solo l'amore, ma indispensabili anche per la cura dell'altro: se ne ha bisogno tutti e a qualsiasi età. Sì dunque a sguardi carichi di tenerezza, alle coccole sul divano, al bacio del buon giorno così come quello della buonanotte che non devono mai mancare: il sesso e la passione a quel punto non sono che una tenera conseguenza.

NON SMETTERE DI SOGNARE: coltivare un sogno insieme è bellissimo e misterioso. Diamo inizio al nuovo anno prendendoci per mano. Impariamo a vedere la magia nascosta, ad accettare le cose come vengono e a sorriderci un po' di più. Cosa di meglio per una storia d'amore?

MAI PIÙ TRASCURATEZZA: per tenere sempre vivo un rapporto, assoluto divieto per le domeniche passate interamente con l'aspirapolvere e ferro da stiro in mano. Il tempo è troppo breve e gli affetti hanno la priorità. Dedichiamoci al partner, progettiamo gite, hobby, cose da fare. Ogni esperienza condivisa è un mattone da posare sul solido muro della nostra relazione.

SENTIRSI IN DUE: fare coppia significa anche non puntare sempre il dito. Invece che accusare sempre gli altri sarebbe più decisamente più utile chiedersi cosa desideriamo veramente dal nuovo anno. La strategia giusta è ascoltare meglio il partner e agire di più in prima persona. Le cose si cambiano con l'esempio.

SOSTENERSI A VICENDA: scommettiamo sul partner, aiutandolo a vedere le difficoltà da un altro punto di vista senza però ferire il suo entusiasmo e la sua autostima. Con troppa razionalità e freddezza si rischia di calpestare i sogni e l'amor proprio dell'altro senza accorgerci che dentro vi è un istinto creativo che aspetta di essere liberato e coltivato. Vale sempre anche il reciproco, anzi è essenziale.